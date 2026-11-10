Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 63 κιλά σε δύο χρόνια – Τι άλλαξε στην διατροφή της

Μια 55χρονη γυναίκα κατάφερε να χάσει περίπου 63 κιλά μέσα σε δύο χρόνια, αλλάζοντας τις διατροφικές της συνήθειες και την καθημερινότητά της. Όταν ζύγιζε περίπου 132 κιλά, ακόμη και το ανέβασμα μιας σκάλας αποτελούσε δυσκολία. Η απόφασή της να περιορίσει το έτοιμο φαγητό, να μαγειρεύει περισσότερο στο σπίτι και να περπατά συστηματικά αποτέλεσε την αφετηρία μιας μεγάλης αλλαγής.

Γυναίκα έχασε 63 κιλά σε δύο χρόνια περιορίζοντας το φαγητό απ’ έξω και τα γλυκά

Η 55χρονη Χέιλι Μπάγκλεϊ (Hailey Bagley) είχε φτάσει να ζυγίζει περίπου 132 κιλά, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται ακόμη και να ανέβει σκάλες. «Δυσκολευόμουν ακόμη και να βρω κάτι να φορέσω στην κηδεία του πατέρα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Τότε ήταν που κατάλαβα ότι έπρεπε οπωσδήποτε να χάσω βάρος».

Εκείνη την περίοδο, οι διατροφικές της συνήθειες ήταν ιδιαίτερα ανθυγιεινές. Καθώς πήγαινε στη δουλειά, συνήθιζε να τρώει μάφιν με λουκάνικό, αυγά και πατάτες hash browns, ενώ για μεσημεριανό προτιμούσε χάμπουργκερ και τηγανητές πατάτες. Το βράδυ, κατέφευγε συχνά σε delivery, όπως πίτσες. Μάλιστα, ξόδευε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό κάθε εβδομάδα σε έτοιμα γεύματα και παραγγελίες.

Αφού πήρε την απόφαση να αλλάξει ζωή, η Χέιλι Μπάγκλεϊ ξεκίνησε τροποποιώντας τη διατροφή της. Περιόρισε δραστικά το delivery και άρχισε να μαγειρεύει στο σπίτι. Το πρωινό της περιλάμβανε αυγά, μανιτάρια και άπαχο κρέας, ενώ το μεσημέρι έτρωγε σπιτική χορτόσουπα. Για το βράδυ, απολάμβανε γεύματα με ρύζι ή ψητές πατάτες. Αντί να τρώει το αγαπημένο της κέικ καθημερινά, περιόρισε την κατανάλωσή του σε περίπου μία φορά την εβδομάδα. Όσον αφορά την άσκηση, βασίστηκε κυρίως στο περπάτημα, περπατώντας συχνά περίπου 6 χιλιόμετρα, μία ή δύο φορές την ημέρα.

Χάρη σε αυτή την προσπάθεια, η γυναίκα κατάφερε τελικά να χάσει 63 κιλά σε περίπου δύο χρόνια. «Θεωρώ ότι για να χάσει κάποιος βάρος, δεν χρειάζεται να στερηθεί εντελώς τα αγαπημένα του φαγητά, αλλά να υιοθετήσει μια πιο υγιεινή διατροφή και να εντάξει το περπάτημα στην καθημερινότητά του», σχολίασε η ίδια.

Οι πιθανοί κίνδυνοι της παχυσαρκίας και οι τροφές που χρειάζονται προσοχή

Τα δύο βασικά πράγματα που περιόρισε η Χέιλι Μπάγκλεϊ κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της ήταν το delivery (έτοιμο φαγητό) και το κέικ.

Η συχνή κατανάλωση έτοιμου φαγητού αποτελεί σημαντικό παράγοντα αύξησης του κινδύνου παχυσαρκίας, καθώς τέτοιες τροφές είναι συνήθως πλούσιες σε θερμίδες, λιπαρά και νάτριο. Συγκεκριμένα, όταν ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν ανάλυσε τις διατροφικές συνήθειες 5.197 συμμετεχόντων στο βρετανικό πρόγραμμα UK Biobank, διαπίστωσε ότι όσοι έτρωγαν συχνά φαγητό απ’ έξω είχαν υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ/BMI) και μεγαλύτερο ποσοστό σωματικού λίπους σε σύγκριση με όσους έτρωγαν σπιτικό φαγητό.

Από την άλλη πλευρά, το κέικ περιέχει μεγάλες ποσότητες ζάχαρης, επεξεργασμένων υδατανθράκων και λιπαρών, καθιστώντας πολύ εύκολη την υπερβολική πρόσληψη θερμίδων και πρόσθετης ζάχαρης. Η υπερβολική κατανάλωση πρόσθετης ζάχαρης δεν επηρεάζει αρνητικά μόνο το βάρος, αλλά αυξάνει και τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Μάλιστα, η Σχολή Δημόσιας Υγείας T.H. Chan του Χάρβαρντ έχει επισημάνει τα τρόφιμα με πρόσθετη ζάχαρη, όπως τα κέικ και τα μπισκότα, ως τις κύριες πηγές επιβλαβούς ζάχαρης στη διατροφή μας.

Προσοχή: Η προσπάθεια απώλειας βάρους είναι μια προσωπική διαδικασία, η οποία χρειάζεται να προσαρμόζεται στις ανάγκες, την κατάσταση της υγείας και τις δυνατότητες κάθε ανθρώπου. Η ιστορία της 55χρονης αποτελεί ένα παράδειγμα αλλαγής καθημερινών συνηθειών, ωστόσο δεν υπάρχει μία προσέγγιση που να είναι κατάλληλη για όλους. Πριν από οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη διατροφή ή τη σωματική δραστηριότητα, είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε γιατρό ή διαιτολόγο-διατροφολόγο, ώστε να ακολουθείτε ένα ασφαλές και εξατομικευμένο πρόγραμμα.