Αυτιάς: Να αυξηθεί η χρηματοδότηση στην Ελλάδα για το μεταναστευτικό

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών, ζητά με ερώτησή του προς τους Επιτρόπους Οικονομικών κ.κ. Valdis Dombrovskis και Piotr Serafin την αύξηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς την Ελλάδα, λόγω των μεταναστευτικών πιέσεων που δέχεται η χώρα. Επικαλείται τη δεύτερη ετήσια ευρωπαϊκή έκθεση για τη μετανάστευση και το άσυλο της 6ης Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό μεταναστευτική πίεση.

Η Ερώτηση του Έλληνα Ευρωβουλευτή είναι η εξής:

Σύμφωνα με τη δεύτερη ετήσια ευρωπαϊκή έκθεση για το άσυλο και τη μετανάστευση, της 6ης Νοεμβρίου του 2026, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό μεταναστευτική πίεση και να είναι επιλέξιμη για στήριξη από τη δεξαμενή αλληλεγγύης του 2027. Η γεωγραφική της θέση στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης συνεπάγεται αυξημένες ανάγκες υποδοχής, εξέτασης αιτήσεων ασύλου, διαχείρισης συνόρων και επιστροφών, καθώς και επιβάρυνση των νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: