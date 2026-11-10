Πακιστάν: Γνωστή παρουσιάστρια ειδήσεων δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της – «Δεν ήξερα ότι το όπλο ήταν γεμάτο»

Θλίψη και αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση της δολοφονίας της 41χρονης Ραμπία Αχσάν, δημοφιλούς παρουσιάστριας ειδήσεων στο Πακιστάν και μητέρας δύο παιδιών, η οποία έπεσε νεκρή από τα πυρά του συζύγου της μέσα στο ίδτης της το σπίτι.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, μόλις λίγες ώρες αφότου η άτυχη δημοσιογράφος είχε ανεβάσει στο κανάλι της στο YouTube ένα βίντεο με ανάλυση για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Σε μια λίμνη αίματος

Η Ραμπία Αχσάν, η οποία εργαζόταν ως παρουσιάστρια στο δημοφιλή ειδησεογραφικό κανάλι 92 News, πυροβολήθηκε θανάσιμα από τον σύζυγό της, Αχσάν Ταχίρ, στο σπίτι τους στη Ραβαλπίντι του Πακιστάν, γύρω στις 3:00 (τοπική ώρα) το μεσημέρι της Κυριακής.

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Σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται η Daily Mail, η δολοφονία συνέβη ενώ η μητέρα και η αδελφή της δημοσιογράφου βρίσκονταν έξω από την κατοικία του ζευγαριού.

Ακούγοντας τους πυροβολισμούς, η αδελφή της έσπευσε στην κρεβατοκάμαρα, όπου αντίκρυσε τη Ραμπία Αχσάν πεσμένη σε μια λίμνη αίματος, με τον σύζυγό της να φέρεται να κρατάει ένα όπλο.

Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι η άτυχη γυναίκα είχε δεχθεί σφαίρα κάτω από τον λαιμό και άλλη μία στη δεξιά πλευρά της πλάτης της, ενώ διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύλληψη του συζύγου

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Αχσάν Ταχίρ, αφού εντόπισαν και κατέσχεσαν το πιστόλι στον τόπο του εγκλήματος.

Σημειώνεται ότι ο Ταχίρ φέρεται να μην διέθετε νόμιμη άδεια οπλοκατοχής.

Κατά την ανάκρισή του από την αστυνομία, ο Ταχίρ παραδέχθηκε μεν ότι πυροβόλησε, ισχυρίστηκε ωστόσο, σύμφωνα με την πακιστανική εφημερίδα Samaa, ότι δεν γνώριζε πως το όπλο ήταν γεμάτο και ότι εκπυρσοκρότησε κατά λάθος.

Murdered Journalist Rabia Ahsan’s husband was taken to a magistrate for a hearing earlier today – the magistrate sent him on police remand for a day https://t.co/5Mc7EKnWwM — omar r quraishi (@omar_quraishi) November 9, 2026



Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακών διαφορών ανάμεσα στο ζευγάρι, το οποίο ζούσε μαζί και είχε αποκτήσει δύο παιδιά.

Ο αξιωματικός της αστυνομίας της Ραβαλπίντι, Χασάν Μουστάκ Σουκερέα, διαβεβαίωσε ότι «θα διασφαλιστεί μια αμερόληπτη έρευνα», την ώρα που κορυφαίοι Πακιστανοί αξιωματούχοι εκφράζουν τη θλίψη και την οργή τους για τη δολοφονία της δημοσιογράφου.

Η πρώτη κυρία του Πακιστάν, Ασίφα Μπούτο-Ζαρντάρι, τόνισε σε δήλωσή της: «Τέτοια περιστατικά απαιτούν σοβαρή προσοχή και λογοδοσία. Οι γυναίκες πρέπει να μπορούν να ζουν και να εργάζονται χωρίς φόβο για τη ζωή τους».