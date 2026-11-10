Δημοσκόπηση Interview: Στις 12,2 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΕΛ.Α.Σ., τρίτο με 13% το ΠΑΣΟΚ – Η κατανομή των εδρών, τα ελληνοτουρκικά και τα μεγάλα «αγκάθια»

Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 12,2 μονάδες διαφοράς από την ΕΛ.Α.Σ. στην πρόθεση ψήφου, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Ρolitical, με τους πολίτες να στέλνουν διπλό μήνυμα στην κυβέρνηση για την ανθεκτική, παρά τα μέτρα, ακρίβεια αλλά και για την αξιοπιστία των θεσμών.

Η πρόθεση ψήφου

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, που διενεργήθηκε το διάστημα 5 με 7 Νοεμβρίου 2026, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 26,3%, έναντι 14,1%, που συγκεντρώνει η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 13%, η Ελληνική Λύση με 6,5%, το ΚΚΕ με 4,8%, η Ελπίδα με 4,1%, η Φωνή Λογικής με 3,4%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,2%, το ΜέΡΑ25 με 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, οι Δημοκράτες με 1,8%, η Νέα Αριστερά με 0,7% και η Νίκη. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε 10,4%.

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ εξασφαλίζει ποσοστό 29,4%, η ΕΛΑΣ 15,7%, το ΠΑΣΟΚ 14,5%, η Ελληνική Λύση 7,3% και το ΚΚΕ 5,4%.

Ακολουθούν η Ελπίδα με 4,6%, η Φωνή Λογικής με 3,8%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,6%, το ΜέΡΑ25 με 3,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%, οι Δημοκράτες με 2%, η Νέα Αριστερά με 0,8%, η Νίκη με 0,7%.

Η κατανομή των εδρών

Σε ό,τι αφορά στην κατανομή των εδρών με βάση τα ποσοστά των κομμάτων στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ εξασφαλίζει 116 έδρες, η ΕΛΑΣ 47 έδρες, το ΠΑΣΟΚ 43 έδρες, η Ελληνική Λύση 22 έδρες, το ΚΚΕ 16 έδρες, η Ελπίδα 14 έδρες, η Πλεύση Ελευθερίας 10 έδρες, η Φωνή Λογικής 11 έδρες, η Συμμαχία Ελλήνων 11 έδρες και το ΜέΡΑ25 10 έδρες.

Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται για τη διακυβέρνηση της χώρας

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», το 31,3% απαντά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η απάντηση «κανένας» με 18,6%.

Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην τρίτη θέση με ποσοστό 13,8%, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην τέταρτη θέση με 10,7% και ο Κυριάκος Βελόπουλος στην πέμπτη θέση με 5,1%.

Ακολουθούν ο Γιάνης Βαρουφάκης με 4%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,6%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,2%, η Μαρία Καρυστιανού με 3,1%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,2%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 1,8%, η Ρένα Δούρου με 1,5%, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 0,7% και ο Δημήτρης Νατσιός με 0,4%.

«Αγκάθι» η ακρίβεια

Στην πρώτη ερώτηση «ποιο ζήτημα θεωρείτε ότι θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης το επόμενο διάστημα», για μία ακόμη φορά «πρωταθλήτρια» είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας με ποσοστό 55% και ακολουθούν η ενίσχυση των εισοδημάτων με 16%, η αντιμετώπιση της διαφθοράς με 14%, η βελτίωση της δημόσιας υγείας και της παιδείας με 6%, η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων με 4%, ενώ ακολουθεί η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών με 4%.

Οι πολίτες θέλουν μείωση τιμών σε βασικά αγαθά και ενέργεια

Σε άλλη ερώτηση, για το «ποιο μέτρο θα είχε τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στην οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού σας», οι ερωτηθέντες προκρίνουν τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά και ενέργεια με ποσοστό 41%.

Ακολουθούν οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων με 31%, η μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών με 21%, οι ρυθμίσεις οφειλών σε τράπεζες, funds και Δημόσιο με 3% και η στήριξη για ενοίκιο ή δάνειο με 2%.

Η κρίση των θεσμών

Στο επόμενο ερώτημα, «πόσο εμπιστεύεστε τους παρακάτω θεσμούς για την αντιμετώπιση της διαφθοράς», οι απαντήσεις χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

Την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την οποία το 67% απαντά πολύ/αρκετά, το 31% λίγο/καθόλου και 2% ΔΓ/ ΔΑ.

Την ελληνική Δικαιοσύνη, για την οποία το 29% απαντά πολύ/αρκετά και το 71% λίγο/καθόλου.

Την ΑΑΔΕ, για την οποία το 33% απαντά πολύ/αρκετά, το 66% λίγο/καθόλου και το 1% ΔΓ/ΔΑ.

Τη Βουλή (εξεταστικές επιτροπές), για την οποία το 11% απαντά πολύ/αρκετά, το 88% λίγο/καθόλου και το 1% ΔΓ/ΔΑ.

Μητσοτάκης ή Τσίπρας ο πιο αξιόπιστος

Στην επόμενη ερώτηση «στη δημόσια αντιπαράθεση για τη διαφθορά μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα, ποιον θεωρείτε πιο αξιόπιστο», το 33% απαντά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 26% τον Αλέξη Τσίπρα.

Την απάντηση «και τους δύο εξίσου» επιλέγει το 1%, ενώ «κανέναν από τους δύο» απαντά το 40%.

Αυτοδυναμία – κυβερνήσεις συνεργασίας

Στην ερώτηση «αν έπρεπε να επιλέξετε μεταξύ μιας τρίτης πρωθυπουργικής θητείας του Κ. Μητσοτάκη και μιας δεύτερης του Α. Τσίπρα, ποια θα επιλέγατε», το 35% απαντά μια τρίτη θητεία

Μητσοτάκη, το 25% μια δεύτερη θητεία Τσίπρα, ενώ άλλον για πρωθυπουργό απαντά το 36% και ΔΓ/ΔΑ το 4%.

Στην επόμενη ερώτηση «αν στις επόμενες εκλογές κανένα κόμμα δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία, ποιο σενάριο θα προτιμούσατε», το 33% απαντά συνεργασία Κεντροαριστεράς/Αριστεράς (πχ, ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ κ.ά.), το 30% απαντά νέες εκλογές μέχρι να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 18% κυβέρνηση ευρείας συνεργασίας (οικουμενική), το 11% κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, το

5% συνεργασία ΝΔ με κόμματα στα δεξιά της και 3% ΔΓ/ΔΑ.

Για τα ελληνοτουρκικά

Σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά, στην ερώτηση «συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία», το 43% απαντά συμφωνώ/μάλλον συμφωνώ, το 47% διαφωνώ/μάλλον διαφωνώ και το 10% ΔΓ/ΔΑ.

Στην επόμενη ερώτηση «ποια θα πρέπει να είναι η βασική προτεραιότητα της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία», το 46% απαντά το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς οργανισμοί, το 37% η

αποτροπή και η άμυνα, το 15% ο διάλογος και 2% ΔΓ/ΔΑ.