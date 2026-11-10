Υδρογονάνθρακες: 3 προσφορές από διεθνείς εταιρείες για σεισμικές έρευνες σε Δυτική και Νότια Ελλάδα – Παπασταύρου: Ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας

Σημαντικό ενδιαφέρον για την εκτέλεση σεισμικών ερευνών σε θαλάσσιες περιοχές στη Δυτική και Νότια Ελλάδα εκδηλώθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), στον διαγωνισμό υπεβλήθησαν συνολικά τρεις προσφορές από διεθνείς εταιρείες εγνωσμένου κύρους, με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) θα προχωρήσει στη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης. Η Επιτροπή θα αναλάβει την αποσφράγιση και αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, βάσει των όρων της πρόσκλησης. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η ΕΔΕΥΕΠ θα υποβάλει τη σχετική εισήγησή της στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναφερόμενος στην ολοκλήρωση της φάσης υποβολής προσφορών, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Το ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για σεισμικές έρευνες στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται στην υποβολή τριών προσφορών από διεθνείς εταιρείες εγνωσμένου κύρους, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας μας. Επιβεβαιώνει ότι η ανάπτυξη των υδρογονανθράκων ωριμάζει και πέρα από τις πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα προχωρά με σχέδιο, συνέπεια και αυτοπεποίθηση στην έρευνα και αξιοποίηση του ενεργειακού της πλούτου.

Οι νέες σεισμικές έρευνες θα μας επιτρέψουν να αποκτήσουμε πληρέστερη εικόνα για το δυναμικό των ελληνικών θαλασσών και να ενισχύσουμε περαιτέρω το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον. Με σεβασμό στο περιβάλλον και στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, εργαζόμαστε ώστε ο δυνητικός ενεργειακός πλούτος της Πατρίδας μας να μετατραπεί σε απτό όφελος για όλους τους Έλληνες».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος δήλωσε: «H απόκτηση και επεξεργασία νέων δεδομένων, σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, θα συμβάλλει στη δημιουργία πληρέστερης βάσης δεδομένων, τόσο για τις παραχωρημένες όσο και τις μη παραχωρημένες θαλάσσιες περιοχές. Πρόκειται για μία σημαντική προϋπόθεση για την περαιτέρω αξιολόγηση των προοπτικών της χώρας μας και την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος».

Συνάντηση Παπασταύρου με το σωματείο εργαζομένων ΙΓΜΕ

Χθες Δευτέρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Σταύρου Παπασταύρου με εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων του ΙΓΜΕ. Σε απολογιστικό του δελτίο το συνδικάτο ΙΓΜΕ αναφέρει: «Παρουσιάστηκαν και κατατέθηκαν από τους νομικούς παραστάτες του Συνδικάτου, αναλύσεις και προτάσεις για την οριστική επίλυση των χρόνιων οικονομικών εκκρεμοτήτων (καταβολή ποσών από περικοπές αποδοχών, αποζημιώσεις λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία) που αφορούν σε εργαζομένους και συνταξιούχους της ΕΑΓΜΕ/ΙΓΜΕ, διατυπώνοντας την τελική πρόταση για νέα νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να λυθεί οριστικά το ζήτημα.

Έγινε εκτεταμένη συζήτηση, με πολλές εκατέρωθεν προτάσεις για τη λύση του ζητήματος. Η πλευρά των νομικών του ΥΠΕΝ έθεσε ερωτήματα για την νομική λύση που “σκόνταφτε” στο νόμο 4602/2019 περί ΕΑΓΜΕ, όπου ο τότε υπουργός (Σταθάκης) και η κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ) δεν πρόβλεψαν να υπάρχει συνέχεια της ΕΑΓΜΕ από το ΙΓΜΕ για όσους συναδέλφους είχαν την “ατυχία” να μην μεταφερθούν αφού εκ των πράγματων συνταξιοδοτήθηκαν.

Ο Υπουργός δήλωσε ότι κατανόησε το ζήτημα και το δίκαιο του αιτήματος και ζήτησε λίγο χρόνο να μελετήσει και να εξετάσει τα δεδομένα αφού συνεννοηθεί με την κεντρική κυβέρνηση, όποτε θα επανέλθει με συγκεκριμένη άποψη.

Εμείς αναμένουμε την οριστική απάντηση του υπουργού ώστε να δοθεί η βέλτιστη λύση, αφού το θέμα αυτό αδικεί πολλούς εργαζόμενους, με το τραγικό αποτέλεσμα ορισμένοι συνάδελφοι μας έχουν “φύγει” από τη ζωή, χωρίς να προλάβουν να πάρουν την αποζημίωση του εργασιακού τους βίου.

Τα άλλα 3 θέματα ήταν: α) της υποστελέχωσης του φορέα, β) της καταβολής, του ανθυγιεινού επιδόματος σε εργαζόμενους στα εργαστήρια όπως και σε ειδικότητες και εργαζόμενους που κάνουν εργασίες πεδίου, καθώς και γ) της ένταξης στο άρθρο 53 των νεοεισερχόμενων μονίμων υπαλλήλων στην ΕΑΓΜΕ, δεν συζητήθηκαν λόγω έκτακτων υποχρεώσεων του υπουργού οπότε κλείστηκε νέα συνάντηση για την Παρασκευή 20/11/2026 και ώρα 16:00».