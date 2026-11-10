«Νόμιζα ότι θα πεθάνω»: Η αποκάλυψη του Ντάστιν Χόφμαν για τη στιγμή που πιάστηκε στο κρεβάτι παντρεμένης με… ένα όπλο στο κεφάλι

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Μια άγνωστη ιστορία από τα νεανικά του χρόνια αποκάλυψε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ντάστιν Χόφμαν, μιλώντας για μια παράνομη σχέση που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή.

Ο 89χρονος θρύλος του Χόλιγουντ θυμήθηκε τη στιγμή που βρέθηκε αντιμέτωπος με την κάννη ενός όπλου, την ώρα που ήταν στο κρεβάτι με παντρεμένη γυναίκα, από τον εξαγριωμένο σύζυγό της.

Η παράνομη σχέση και η εισβολή με το όπλο

Ο Χόφμαν εξιστόρησε το περιστατικό στις 9 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast του Κόναν O’ Μπράιεν, στο πλαίσιο της προώθησης των απομνημονευμάτων του με τίτλο «Look at Me», τα οποία κυκλοφορούν στις 10 Νοεμβρίου.

«Είχα μια σχέση με μια παντρεμένη γυναίκα», αποκάλυψε ο ηθοποιός. «Και εκείνη πίστευε ότι μόλις ο σύζυγός της αποκοιμιόταν, θα έμενε κοιμισμένος».

Ο πρωταγωνιστής του «Tootsie», που εξήγησε ότι η παράνομη σχέση συνέβη όταν ήταν νέος, ανέφερε ότι η γυναίκα τον είχε καλέσει στο σπίτι αφού ο σύζυγός της είχε πέσει για ύπνο.

«Και εκεί βρισκόμαστε κάνοντας ένα είδος… “φεστιβάλ”, όταν εκείνος μπήκε μέσα με ένα όπλο», μοιράστηκε.

«Και με σημάδεψε. Και θυμάμαι τι είπε: “Φύγε, φύγε”».

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Η σκέψη του θανάτου

Ο 89χρονος ηθοποιός θυμήθηκε επίσης πώς ήταν να τον σημαδεύουν με όπλο, πιστεύοντας ότι έφτασε το τέλος του.

«Όταν σε σημαδεύουν με ένα όπλο, πρώτα από όλα, εκείνη η τρύπα φαίνεται πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα», περιέγραψε.

«Και καταλαβαίνεις πως, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε δευτερόλεπτο πρόκειται να τραβήξει τη σκανδάλη, επειδή το δάχτυλό του είναι εκεί. Και σκέφτεσαι… και συνειδητοποιείς, αυτό είναι… Θα πεθάνω, θα πεθάνω το επόμενο δευτερόλεπτο».

«Και κάνεις τα πάντα, θα κάνεις τα πάντα, ξέρεις, για να αποφύγεις να σε σκοτώσουν», πρόσθεσε.

Dustin Hoffman confesses he was held at gunpoint while in bed with married woman: ‘I’m gonna die’ https://t.co/MF5wPLTpPd https://t.co/44dDrSPxgk — New York Post (@nypost) November 9, 2026

Οι αποκαλύψεις για την αυτοβιογραφία

Το βιβλίο του Χόφμαν, «Look at Me», φέρνει στο φως κι άλλες άγνωστες πτυχές από την πλούσια καριέρα του.

Σε απόσπασμα που είχε δοθεί στη δημοσιότητα, ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι η συμμετοχή του στην εμβληματική ταινία «The Graduate» (Ο Πρωτάρης) υπήρξε μια φρικτή εμπειρία, γράφοντας ότι ο σκηνοθέτης Μάικ Νίκολς μεταμορφώθηκε σε «έναν εντελώς διαφορετικό άνθρωπο» μόλις ξεκίνησαν τα γυρίσματα.

«Η διάθεσή του άλλαζε δραματικά. Δεν θυμάμαι τη σκηνή, αλλά ποτέ δεν θα ξεχάσω τη δηκτική φωνή του Μάικ να μου λέει, μετά από μία λήψη: “Τι κάνεις εκείς;” Κάνε το αντίθετο”».

Παρά τις δυσκολίες στα γυρίσματα, η ταινία εξελίχθηκε σε τεράστια εμπορική επιτυχία και χάρισε στον Χόφμαν την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ.