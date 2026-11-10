Χανιά: Ελεύθερος ο οδηγός του απορριμματοφόρου για την «τρελή» πορεία στο Ενετικό Λιμάνι – Εξιτήριο για τους 2 τραυματίες θαμώνες της καφετέριας

Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ο οδηγός του απορριμματοφόρου, που προκάλεσε τον τρόμο το πρωί της Δευτέρας (9/11) στο Ενετικό λιμάνι Χανίων, όταν έπεσε πάνω σε θαμώνες καφετέριας, που έπιναν αμέριμνοι τον καφέ τους, τραυματίζοντας δύο άτομα.

Σε βάρος του οδηγού της ΔΕΔΙΣΑ σχηματίστηκε δικογραφία για το τροχαίο που προκάλεσε το ακυβέρνητο ηλεκτροκίνητο όχημα του «πόρτα – πόρτα», το οποίο κατέβηκε με μεγάλη ταχύτητα την οδό Αφεντούλιεφ και κατέληξε στην πέργκολα, παρασύροντας τα τραπεζοκαθίσματα και τους θαμώνες.

Εξιτήριο για τους δύο τραυματίες

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, οι δύο τραυματίες είναι Έλληνες, ηλικίας 52 και 59 ετών, οι οποίοι έλαβαν εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, καθώς δεν κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω νοσηλεία τους.

Ο ένας εξ’ αυτών τραυματίστηκε στο κεφάλι, καθώς, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, παρασύρθηκε από το όχημα για απόσταση 5 μέτρων. Αφού έκανε όλες τις αναγκαίες εξετάσεις, του δόθηκε η άδεια να φύγει.

Ο δεύτερος τραυματίστηκε πιο ελαφρά στο χέρι και από την πρώτη στιγμή ήταν περιπατητικός.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Όπως έχει προκύψει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο οδηγός είχε κατέβει για να αλλάξει μία σακούλα σε καλαθάκι στην οδό Αφεντούλιεφ, έξω από τις τουαλέτες του Λιμενικού Ταμείου, όταν άγνωστο πώς, το όχημα πήρε μπροστά, πιθανότατα επειδή ένα βαρύ αντικείμενο (στοιβαγμένες άδειες σακούλες) γλίστρισε και έπεσε πάνω στο γκάζι.

Αυτή είναι μια πρώτη υπόθεση και δεν αποτελεί επίσημη εκδοχή, αφού ακολούθησε αυτοψία δικαστικού πραγματογνώμονα που θα συντάξει την ανάλογη έκθεση. Στο σημείο βρέθηκε Εισαγγελέας αλλά και ο αντιδήμαρχος και στελέχη της πολεοδομίας Χανίων. Από την πρώτη στιγμή ήταν εκεί σύσσωμη η διοίκηση της ΔΕΔΙΣΑ, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου αλλά και ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Από μεριάς επιχείρησης τονίστηκε η άψογη συνεργασία με την ΔΕΔΙΣΑ το Λιμενικό Ταμείο του δήμου και τους εργαζόμενους στο «πόρτα – πόρτα», ενώ όλοι εξέφρασαν ευχές για ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα των Χανίων, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων.

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