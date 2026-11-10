Χρυσοχοΐδης για καλώδιο και διαφωνίες αντιπολίτευσης: Άκουγα χθες κάποιους και νόμιζα ότι άκουγα τον Κασιδιάρη – ΒΙΝΤΕΟ

Για τα σημαντικά θέματα του χαρτοφυλακίου του αλλά και τα μείζονα θέματα της επικαιρότητας, μίλησε το πρωί της Τρίτης (10/11) ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφερόμενος στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μέσω καλωδίου, ξεκαθάρισε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί κανονικά και απέρριψε κατηγορηματικά τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί απεμπόλησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, χαρακτηρίζοντάς τις εκτός πραγματικότητας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο MEGA και ερωτηθείς για την κριτική της αντιπολίτευση για το θέμα, είπε χαρακτηριστικά: «μου δίνετε την αφορμή να πω κάτι που έβγαλα ως συμπέρασμα από τα αναγνώσματα των τελευταίων ημερών με αφορμή τις αμερικανικές εκλογές.

Και απευθύνομαι σε αυτούς που έρχονται εδώ, σε αυτά τα τραπέζια (σημείωση: τηλεοπτικά πάνελ) και υψώνουν τον τόνο της φωνής τους. Άκουγα χθες κάποιους και νόμιζα ότι άκουγα τον Κασιδιάρη. Λέω, τι είναι αυτό τώρα; Τι ακούω; Δηλαδή οι φωνές, μοιάζουν να υπερβαίνουν την πραγματικότητα. Και θέλω να πω ότι ο κόσμος, οι πολίτες, η κρίση τους βασίζεται σε μία βασική παράμετρο. Η ζωή τους, είναι η ζωή τους, τα προβλήματά τους, οι προσδοκίες τους, οι φόβοι τους, και όλα αυτά συνθέτουν την πραγματικότητα τους και τελικά συνθέτουν την βούλησή τους στην κάλπη.

Τους λέω λοιπόν (στα στελέχη της αντιπολίτευσης) πώς όσο κι αν φωνάζουν, όσο κι αν διαμαρτύρονται με τρόπο που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, αυτό δεν τους κάνει καλό.

«Είναι ένα ζήτημα οικονομικό από τη μια πλευρά ενεργειακό, αλλά και θέμα ασφάλειας και ενεργειακό. Και αυτό θα το κάνουμε. Τα υπόλοιπα όλα που ακούγονται περί παραχωρήσεων, ό,τι μπορεί να ακούσει κανείς, θα μπορούσε να είναι κάτι κρυφό; Όταν υπάρχει απέναντι μια χώρα η οποία ισχυρίζεται ότι αυτά είναι δικά της, ότι διεκδικεί εκεί δικαιώματα;

Και θα έλεγε ότι ενδεχομένως ότι εμείς το κάναμε αυτό και πήραμε την άδειά τους, ότι εν πάση περιπτώσει το έκαναν κατόπιν δικού του νεύματος, είτε ισχυρού είτε όχι και μας επέτρεψαν να βάλουμε το καλώδιο;

Σοβαρά; Δηλαδή αυτό είναι κρυφό; Και θα μείνει κρυφό αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι στο πλαίσιο της διπλωματίας, των διμερών σχέσεων ή των τριμερών σχέσεων με τη Γαλλία; Γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση; Δεν το κατάλαβα ποτέ πραγματικά. Νομίζω ότι γίνεται μια συζήτηση για να γίνεται. Γίνεται μια συζήτηση ενώ υπάρχουν άλλα προβλήματα που θα μπορούσε η αντιπολίτευση να ασχοληθεί και να κρίνει την κυβέρνηση», είπε.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όταν ρωτήθηκε ότι η κουβέντα για το καλώδιο έχει ανοίξει και από «δικά σας στελέχη, και τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμανλή ο οποίος στην τελευταία του ομιλία είπε να κοιτάξουμε να μην υπάρξει προηγούμενο» ο κύριος Χρυσοχοΐδης απάντησε: «δεν συμφωνώ μαζί σας (δλδ, με τους δημοσιογράφους) ο πρώην πρωθυπουργός παραινεί να προσέξουμε. Από εκεί και πέρα, από το να προσέξουμε μέχρι ότι υπάρχει απεμπόληση κυριαρχικών δικαιωμάτων, ε απέχει πάρα πολύ».