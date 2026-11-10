ΗΠΑ: Συνελήφθη ο Ιρανός «Βασιλιάς του Instagram» – Η έξαλλη ζωή με τα γυμνά μοντέλα, η επίδειξη χλιδής και το βαρύ ποινικό μητρώο

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Τέλος στην προκλητική και πολυτελή ζωή ενός εκ των πιο γνωστών προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έβαλαν οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ.

Ο Ιρανός Φαρζάντ «Τόνι» Τουτουνί, γνωστός διαδικτυακά ως ο «Βασιλιάς του Instagram» και ευρέως αγαπητός σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο followers για τις αναρτήσεις του με αυτοκίνητα, δεσμίδες με μετρητά και γυμνά μοντέλα, συνελήφθη από πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Λος Άντζελες.

Ο 55χρονος «Τόνι» συνελήφθη στις 27 Οκτωβρίου, έπειτα από την παράνομη είσοδό του στις ΗΠΑ από τον Καναδά και ένα μακρύ «σπριντ» εγκληματικής δράσης που χρονολογείται από το 1989, περιλαμβάνοντας απαγωγές, ληστείες και εκβιασμούς, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Τουτουνί, ο οποίος διέμενε σε μια έπαυλη αξίας 5 εμεκατομμυρίων δολαρίων στους λόφους του Χόλιγουντ, προέβαλε ανελλιπώς τον προκλητικό του τρόπο ζωής στο διαδιακτυακό προφίλ του @lunatic_living.

Ο σεσημασμένος «influencer» μοιραζόταν συχνά συμβουλές με τους ακόλουθους του, συνοδεύοντάς τες με περιεχόμενο που εμφάνιζε γυμνές γυναίκες σε πολυτελή περιβάλλοντα και στόλους από γρήγορα αυτοκίνητα, περιγράφοντας μάλιστα τον εαυτό του στο διαδικτυακό του βιογραφικό ως «αυτοδημιούργητο επιχειρηματία» και «φιλάνθρωπο της λεκάνης» (Pelvis Philanthropist), ένα σεξουαλικό λογοπαίγνιο.

View this post on Instagram A post shared by Tony T (@lunatic_living)

Το προφίλ του «Playboy»

Το προφίλ του ήταν γεμάτο επιδεικτικές στιγμές από την καθημερινότητά του.

«Ζω τη ζωή μου σαν να είναι η τελευταία μου μέρα κάθε μέρα!», έγραφε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του πέρυσι, η οποία τον έδειχνε να κάθεται σε ιδιωτικό τζετ έχοντας τρεις γυναίκες στα πόδια του και δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 100 δολαρίων στοιβαγμένες σε ένα τραπέζι.

«Καμία σύζυγος, υπέροχη ζωή» (No wife great life), έγραφε η λεζάντα σε άλλη φωτογραφία όπου ο Ιρανός στεκόταν ημίγυμνος σε πολυτελές διαμέρισμα υψηλού ορόφου, έχοντας μια γυμνή γυναίκα περασμένη στην πλάτη του.

Οι ακόλουθοί του έσπευδαν να σχολιάσουν, με έναν εξ αυτών να γράφει: «Αληθινή έμπνευση».

Πρόσφατα μάλιστα, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη συμμετοχή του στο φεστιβάλ Burning Man, όπου γιόρταζε με εντυπωσιακές γυναίκες σε μια περίτεχνη κατασκήνωση με προσαρμοσμένο τροχόσπιτο και ψυχεδελική διακόσμηση.

View this post on Instagram A post shared by Tony T (@lunatic_living)



«Είμαι χαρούμενος που το έζησα, αλλά δεν είναι κάτι που θα ήθελα να ξανακάνω ποτέ», δήλωσε αναφερόμενος στο φεστιβάλ στην έρημο.

Το βαρύ ποινικό μητρώο

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Τουτουνί, ο οποίος χρησιμοποίησε επίσης το όνομα «Ρόμπερτ», διέπραξε σειρά σοβαρών αδικημάτων στις ΗΠΑ αφού έφτασε νόμιμα στη χώρα το 1983.

Αξιωματούχοι της ICE ανέφεραν ότι έχει συλληφθεί κατά καιρούς για απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας, εγκληματική συνωμοσία, καθώς και για κατοχή και πώληση ελεγχόμενων ουσιών.

Παράλληλα, είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη άνω των 16 μηνών για έκδοση ή διακίνηση πλαστών επιταγών, διακεκριμένη κλοπή, συνωμοσία, πλαστογραφία, απαγωγή, ληστεία και εκβιασμό.

Το 1993, δικαστής μετανάστευσης είχε διατάξει την απομάκρυνσή του από τη χώρα, ωστόσο ο ίδιος κατάφερε να παραμείνει.

Το 1999, εκδόθηκε εκ νέου εντολή απέλασης και τελικά απελάθηκε στο Μεξικό, σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές.

Ωστόσο, ο ίδιος ομολόγησε ότι πέρασε ξανά παράνομα τα σύνορα των ΗΠΑ γύρω στις 4 Απριλίου 2011, κοντά στο Σεντ Κλερ του Μίσιγκαν, διασχίζοντας το ποτάμι με μια ηλεκτρική σχεδία που είχε αγοράσει στον Καναδά.

Οι αξιωματούχοι της ICE επιβεβαίωσαν ότι ο Τουτουνί κρατείται πλέον σε ομοσπονδιακές φυλακές, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη δρομολογήσει τις νέες διαδικασίες για την απέλασή του από τη χώρα.