Τραγωδία στην Ισπανία: Νεκρός αστυνομικός από έκρηξη σακιδίου πλάτης στο Οβιέδο

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Διεθνή Νέα

έκρηξη Ισπανία
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Τραγωδία με έναν νεκρό αστυνομικό και άλλον έναν τραυματία, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/11) στην πόλη Οβιέδο, στα βόρεια της Ισπανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, η τραγωδία συνέβη, όταν οι δύο αστυνομικοί ειδικής μονάδας επιχείρησαν να ελέγξουν ένα σακίδιο πλάτης, που κρίθηκε ύποπτο, αλλά σημειώθηκε έκρηξη.

Από την έκρηξη ο ένας αστυνομικός, ο Χουάν Χοσέ, έχασε τη ζωή του, ενώ ο συνάδελφός του τραυματίστηκε.

Η ισπανική αστυνομία απέτισε φόρο τιμής στον νεκρό αστυνομικό, αναφέροντας σε ανάρτηση στο Χ: «Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του, στους φίλους, στους συναδέλφους και στα αγαπημένα του πρόσωπα».

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν το σακίδιο, αφού είχαν μεταβεί στο σημείο για ένα άλλο περιστατικό.

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