Τραγωδία στην Ισπανία: Νεκρός αστυνομικός από έκρηξη σακιδίου πλάτης στο Οβιέδο

Τραγωδία με έναν νεκρό αστυνομικό και άλλον έναν τραυματία, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/11) στην πόλη Οβιέδο, στα βόρεια της Ισπανίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, η τραγωδία συνέβη, όταν οι δύο αστυνομικοί ειδικής μονάδας επιχείρησαν να ελέγξουν ένα σακίδιο πλάτης, που κρίθηκε ύποπτο, αλλά σημειώθηκε έκρηξη.
🚨 Última Hora: grave suceso esta mañana, sobre las 07:30 horas, en el barrio de Villafría de #Oviedo.
👮🏻♂️ Explosión de artefacto que, según primeros datos, ha podido tener consecuencias trágicas para un compañero y dejado varios heridos más. Nuestro apoyo para toda la Jefatura. https://t.co/GXYNeFhwyK
— CEP (@cep_cepolicia) November 10, 2026
Από την έκρηξη ο ένας αστυνομικός, ο Χουάν Χοσέ, έχασε τη ζωή του, ενώ ο συνάδελφός του τραυματίστηκε.
Η ισπανική αστυνομία απέτισε φόρο τιμής στον νεκρό αστυνομικό, αναφέροντας σε ανάρτηση στο Χ: «Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του, στους φίλους, στους συναδέλφους και στα αγαπημένα του πρόσωπα».
#Últimahora ⚠️ Un policía muerto y otro herido muy grave por la explosión de un artefacto en #Oviedo.
Los agentes, un Tedax y un guía canino según @lanuevaespana, acudieron tras una disputa vecinal donde resultó herida de bala una mujer. https://t.co/RZr1z3Fcax
— eSPAINews (@eSPAINews_) November 10, 2026
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν το σακίδιο, αφού είχαν μεταβεί στο σημείο για ένα άλλο περιστατικό.