Τραγωδία σε φορτηγό πλοίο: Δύο ναυτικοί νεκροί σε αμπάρι – Στην Καλαμάτα οι σοροί

Τραγικό περιστατικό με θύματα δύο ναυτικούς από τις Φιλιππίνες σημειώθηκε σε φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας, το οποίο έπλεε ανοικτά της Τυνησίας, εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Οι δύο άνδρες, εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε ανθρωποθυρίδα αμπαριού, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους να παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι σοροί των δύο ναυτικών μεταφέρθηκαν στο αγκυροβόλιο στην Καλαμάτα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η προανακριτική διαδικασία από το Κεντρικό Λιμεναρχείο της πόλης.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχει ζητηθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ καταθέσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος. Παράλληλα, αναμένεται να μεταβούν στην Καλαμάτα εκπρόσωποι της αρμόδιας ναυτιλιακής αρχής της Μάλτας, προκειμένου να ενημερωθούν για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για έναν 50χρονο ναύκληρο και έναν 47χρονο ναυτόπαιδα, οι οποίοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στις 6 Νοεμβρίου, ενώ το φορτηγό πλοίο βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή των νήσων Galite της Τυνησίας.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, στις 8 Νοεμβρίου η Λιμενική Αρχή Καλαμάτας ενημερώθηκε από το ναυτικό πρακτορείο του πλοίου ότι επρόκειτο να καταπλεύσει στο αγκυροβόλιο της πόλης, προκειμένου να αποβιβαστούν οι σοροί των δύο μελών του πληρώματος, οι οποίοι είχαν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η μεταφορά και αποβίβαση των σορών πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της επιβατηγού λάντζας «ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ» Ν.Κ. 301, ώστε να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον επαναπατρισμό τους.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας έχει αναλάβει την προανάκριση

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, το οποίο ζήτησε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο ναυτικών.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το φορτηγό πλοίο αναμένεται να συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του, καθώς διαθέτει τον προβλεπόμενο αριθμό μελών πληρώματος. Οι λιμενικές αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από τους ναυτικούς που επέβαιναν στο πλοίο, ενώ μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελία.

Στην Καλαμάτα αναμένεται, επίσης, να μεταβούν στελέχη της αρμόδιας ναυτιλιακής αρχής της Μάλτας, προκειμένου να ενημερωθούν για τις συνθήκες του περιστατικού και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής.

Εφόσον οι εισαγγελικές αρχές της Μάλτας ζητήσουν πρόσβαση στα στοιχεία της ελληνικής δικογραφίας, θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Εισαγγελία Καλαμάτας, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών δικαστικής συνεργασίας.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και την προανακριτική διαδικασία.