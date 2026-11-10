Φονική καραμπόλα στη Βουλγαρία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τη σύγκρουση 50 οχημάτων λόγω πυκνής ομίχλης

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Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη νοτιοανατολική Βουλγαρία, όταν μια καραμπόλα δεκάδων οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις αυτοκινητοδρόμου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους.

Σύμφωνα με το Reuters, η πυκνή ομίχλη που κάλυπτε την περιοχή περιόρισε δραματικά την ορατότητα, μετατρέποντας τον δρόμο σε παγίδα θανάτου και προκαλώντας μια από τις χειρότερες οδικές τραγωδίες των τελευταίων ετών στη χώρα.

Εικόνες χάους

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο BTA, το οποίο επικαλέστηκε τον περιφερειακό διοικητή της περιοχής, στο δυστύχημα ενεπλάκησαν περίπου 50 οχήματα.



Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν αμέσως στο σημείο, ενώ οι εικόνες που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αποτύπωσαν το μέγεθος της καταστροφής.

Αυτοκίνητα και φορτηγά είχαν μετατραπεί σε μια μάζα σιδερικών και στις δύο πλευρές του δρόμου, με πολλά εξ αυτών να έχουν ανατραπεί, να έχουν συντριβεί ή να έχουν εκτραπεί εκτός οδοστρώματος.

Ο περιφερειακός διοικητής της Γιάμπολ, Γκεόργκι Τσαλάκοφ, επιβεβαίωσε στο πρακτορείο BTA ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ τα εμπλεκόμενα οχήματα ανέρχονται σε περίπου 50.

Μάχη με τον χρόνο

Οι επιχειρήσεις διάσωσης υπήρξαν δραματικές, καθώς πολλοί επιβαίνοντες παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια των οχημάτων τους για ώρες.

Tragedy in Bulgaria. 10 people have died and over 50 were injured in a series of major crashes involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol. Dense fog caused extremely poor visibility. 😭 https://t.co/AYu4pjvqaL — една българка (@transbulgaria) November 10, 2026



Ο αρχιεπιθεωρητής Τόντορ Μισίνεφ από την Περιφερειακή Διεύθυνση του υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων της Γιάμπολ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Nova TV ότι αρκετοί άνθρωποι παρέμεναν παγιδευμένοι στα αυτοκίνητά τους.

«Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης. Μόλις ολοκληρωθούν, θα διενεργηθούν οι διαδικαστικές και ερευνητικές ενέργειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο BTA, περίπου 27 τραυματίες διακομίστηκαν εσπευσμένα σε περιφερειακά νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω νοσηλεία.