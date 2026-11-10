Ντέιβιντ Γουάλιαμς: Ο πρώην κριτής του «Britain’s Got Talent» προσπάθησε να μπλοκάρει καταγγελίες σεξουαλικής επίθεσης

Αφού ξεσκεπάστηκε το πέπλο της ανωνυμίας, το οποίο κάλυπτε το σκάνδαλο που περίμεναν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης να σκάσει σύντομα, ο Ντέιβιντ Γουάλιαμς κατονομάζεται πλέον και επισήμως ως η διασημότητα που επιχείρησε ανεπιτυχώς να μπλοκάρει τη δημοσιοποίηση σοβαρότατων καταγγελιών εις βάρος του.

Ο γνωστός Βρετανός κωμικός, τηλεοπτικός αστέρας και συγγραφέας παιδικών βιβλίων έχασε τη δικαστική μάχη για την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων, καθώς απέτυχε να προσφύγει εμπρόθεσμα στο Εφετείο, αφήνοντας ανοικτό τον δρόμο για τις αποκαλύψεις.

Το δικαστικό «θρίλερ» και η αποτυχία έφεσης

Όπως μεταδίδει το Sky News, ο 55χρονος πρώην κριτής του Britain’s Got Talent βρέθηκε αντιμέτωπος με τα μέσα ενημέρωσης Guardian News and Media (GNM) —εκδότη της εφημερίδας The Guardian— και την Independent Television News (ITN), η οποία παράγει ενημερωτικές εκπομπές για το ITV και άλλα κανάλια.



Ο Γουάλιαμς κίνησε νομικές διαδικασίες στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας την έκδοση απαγορευτικής διαταγής για να εμποδίσει τη μετάδοση και δημοσίευση των ερευνών, προβάλλοντας τον πρωτοφανή ισχυρισμό ότι υπήρχε κίνδυνος να αυτοκτονήσει, επικαλούμενος δύο προηγούμενες απόπειρες.

Σε αποφάσή του την περασμένη Τρίτη, δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου ανέφερε σε σύνοψη της απόφασής του: «Η αίτηση του ενάγοντος για ασφαλιστικά μέτρα απορρίφθηκε».

«Το δικαστήριο δεν έκρινε εάν οι καταγγελίες, ή κάποια εξ αυτών, ήταν αληθινές, και η απόρριψη της αγωγής δεν συνιστά έγκριση οποιασδήποτε δημοσίευσης αποφασίσουν να κάνουν οι εναγόμενοι», προσέθεσε ο δικαστής.

Ουσιαστικά, ο δικαστής απέρριψε τα επιχειρήματα της υπεράσπισης, κρίνοντας ότι το δικαστήριο δεν φέρει την ευθύνη προστασίας της ζωής του με τρόπο που θα απειλούσε σοβαρά την ελευθερία του λόγου.

Παρά το γεγονός ότι ο δικαστής είχε κρίνει προηγουμένως ότι το όνομα του Γουάλιαμς θα μπορούσε να δοθεί στη δημοσιότητα με την επιφύλαξη τυχόν έφεσης, ο ίδιος έχασε την προθεσμία της Δευτέρας στις 4:30 μ.μ. (τοπική ώρα Βρετανίας) για να προσφύγει στο Εφετείο.

Η έρευνα και οι κατηγορίες

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Ντέιβιντ Γουάλιαμς κατηγορείται ότι προχώρησε σε «κατάχρηση της ιδιότητάς του» προκειμένου να προβεί σε «ακατάλληλες και εκμεταλλευτικές σεξουαλικές δραστηριότητες» με «μεγάλο αριθμό» γυναικών και ανηλίκων κοριτσιών, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.

David Walliams is named as celebrity who tried to block reporting of sex abuse claims against him https://t.co/2boixXHpI3 — Daily Mail (@DailyMail) November 10, 2026



Η υπόθεση έρχεται 11 μήνες αφότου ο εκδοτικός οίκος HarperCollins διέκοψε τη συνεργασία του με τον εκατομμυριούχο Γουάλιαμς, κατόπιν καταγγελιών ότι είχε «παρενοχλήσει» γυναίκες υπαλλήλους.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο Ανώτατο Δικαστήριο αποκαλύφθηκε ότι η ITN και ο Guardian είχαν πάρει συνέντευξη από περισσότερα από 100 άτομα -συμπεριλαμβανομένων 30 ατόμων με «μαρτυρίες από πρώτο χέρι»– στο πλαίσιο μιας κοινής δημοσιογραφικής έρευνας.

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Η νομική εκπρόσωπος του Γουάλιαμς, Σάρα Μανσούρι, ανέφερε στο δικαστήριο ότι ο κωμικός είχε ήδη αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του δύο φορές από τότε που έμαθε για τις καταγγελίες, συμπεριλαμβανομένης μιας περίστασης που το έσκασε από ασφαλές νοσοκομείο τον Ιούλιο.

BREAKING: David Walliams has been revealed as the celebrity who used an injunction to silence the media over accusations of sexual misconduct. Walliams lost his High Court battle to avoid being named after initially obtaining an interim order which prevented his identification. 🔗 https://t.co/489F5tna7f — The Telegraph (@Telegraph) November 10, 2026



Από την πλευρά του, ο Γκάβιν Μίλαρ, εκπροσωπώντας τα μέσα ενημέρωσης, χαρακτήρισε το επιχείρημα του Γουάλιαμς «πρωτοφανές» και προειδοποίησε ότι κινδυνεύει να εμπλέξει τα δικαστήρια στην «εκτίμηση των αιτιών του αυτοκτονικού ιδεασμού, τα οποία είναι θέματα επαγγελματιών και όχι δικαστών».

Ένας ψυχίατρος που εξέτασε τον Γουάλιαμς κατέθεσε ότι η διαταραχή της διάθεσής του ήταν θεραπεύσιμη και ότι θα ήταν «σημαντικά ασφαλέστερο» για τον ίδιο να παραμείνει σε ασφαλές νοσοκομείο σε περίπτωση δημοσίευσης των ισχυρισμών.

Μεγάλη καριέρα, πολλά μπλεξίματα

Ο Ντέιβιντ Γουάλιαμς έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από την κωμική σειρά «Little Britain» προτού εξελιχθεί σε έναν από τους πιο προβελεβημένους παρουσιαστές της βρετανικής τηλεόρασης και σε έναν από τους πιο επιτυχημένους συγγραφείς παιδικών βιβλίων παγκοσμίως, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια αντίτυπα και μια περιουσία που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια λίρες.

Στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένος με τη Ολλανδή καλλονή Λάρα Στόουν επί πέντε χρόνια, ενώ οι σχέσεις του περιλαμβάνουν πολλές γνωστές προσωπικότητες.

Ωστόσο, η καριέρα του έχει σημαδευτεί από σειρά αμφιλεγόμενων περιστατικών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ένα σκετς του 2006 («Hide the Sausage») στο «Little Britain», όπου υποδυόταν έναν παιδικό διασκεδαστή και είχε κατεβάσει το παντελόνι και το εσώρουχο ενός 16χρονου αγοριού στη σκηνή, λέγοντας: «Μπίνγκο – είσαι μεγάλο αγόρι για 16. Αυτό θα πω στον δικαστή».

Ο ίδιος είχε υπερασπιστεί το σκετς λέγοντας: «Για μένα, δεν υπάρχουν θέματα για τα οποία δεν μπορείς να αστειεύεσαι, διότι αν χαράξεις αυτή τη γραμμή, τότε πρέπει να ξεφορτωθείς όλη την κωμωδία».

Επιπλέον, το 2018 είχε αναγκαστεί να ζητήσει συγγνώμη μετά τη φιλοξενία του φιλανθρωπικού δείπνου Presidents Club, όπου γυναίκες σερβιτόρες είχαν δεχθεί σεξουαλικά ακατάλληλη συμπεριφορά.

Τον Νοέμβριο του 2022, η δεκαετής θητεία του ως κριτής στο Britain’s Got Talent ολοκληρώθηκε άδοξα, όταν διέρρευσαν ηχογραφήσεις από τα παρασκήνια όπου έκανε χυδαία και σεξιστικά σχόλια για διαγωνιζομένους.

Ο Γουάλιαμς είχε ζητήσει συγγνώμη, ενώ αργότερα μήνυσε την παραγωγό εταιρεία Fremantle, με την οποία κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Τον Ιούνιο του 2025, ο Γουάλιαμς επιπλήχθηκε από το BBC επειδή έκανε ναζιστικούς χαιρετισμούς κατά τη διάρκεια γυρισμάτων χριστουγεννιάτικου σπεσιαλ, μια κίνηση που το κανάλι χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη».

Ακολούθησε η οριστική ρήξη με τον εκδοτικό οίκο HarperCollins, ο οποίος απέσυρε ολόκληρο τον κατάλογο των βιβλίων του, έπειτα από καταγγελίες γυναικών για ανάρμοστη συμπεριφορά.