«Έχω καμπύλες, αγάπη μου»: Πέθανε το μοντέλο και ηθοποιός Τουκί Σμιθ – Είχε αποκτήσει 2 παιδιά με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

«Έχω καμπύλες, αγάπη μου. Δεν είμαι γωνιώδης», είχε απαντήσει με χαρακτηριστικό χιούμορ η Τουκί Σμιθ, όταν τη ρωτούσαν για την εμφάνισή της και τα πρότυπα ομορφιάς στον χώρο της μόδας. Το διάσημο μοντέλο και ηθοποιός, που μεσουράνησε στις πασαρέλες τη δεκαετία του 1970 και στη συνέχεια ακολούθησε μια επιτυχημένη πορεία στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο και που είχε αποκτήσει δύο παιδιά με τον σούπερ σταρ Ρόμπερτ Ντε Νίρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Η Τουκί Σμιθ άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, έπειτα από μακρά μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσαν τα δίδυμα παιδιά της, Έιριν και Τζούλιαν Χένρι Ντε Νίρο, ηλικίας 31 ετών.

Η Σμιθ διατηρούσε κατά διαστήματα σχέση με τον Ντε Νίρο, από το 1988 έως το 1996. Τα δίδυμα γεννήθηκαν τον Οκτώβριο του 1995, έπειτα από εξωσωματική γονιμοποίηση και με τη βοήθεια παρένθετης μητέρας.

Η ζωή και η πορεία της Σμιθ στον χώρο της μόδας

Η Τουκί Σμιθ, κατά κόσμον Ντόρις Σμιθ, γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1952 στη Φιλαδέλφεια. Η μητέρα της εργαζόταν σε εργοστάσιο, ενώ ο πατέρας της ήταν χασάπης. Το χαρακτηριστικό παρατσούκλι της τής το είχε δώσει η γιαγιά της, εμπνευσμένη από έναν παιδικό δίσκο.

«Το όνομα προέρχεται από έναν παιδικό δίσκο για ένα μικρό κόκκινο πυροσβεστικό όχημα που είχε πολλή ενέργεια. Εγώ πάντα είχα πολλή ενέργεια», είχε πει στους Los Angeles Times το 1990.

Η ίδια ξεχώριζε για την εκκεντρική αισθητική της και τις τολμηρές επιλογές στην εμφάνισή της, ιδιαίτερα όσον αφορά το χρώμα των μαλλιών της.

«Είναι ένα αξεσουάρ. Τα έχω βάψει πορτοκαλί, μαύρα, μπλε, λευκά. Αύριο μπορεί να είναι μωβ», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Το 1978 ανακηρύχθηκε «Μοντέλο της Χρονιάς» από το πολυκατάστημα Bloomingdale’s, ενώ συνεργάστηκε με ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μόδας, όπως ο Τζιάνι Βερσάτσε, ο Ιβ Σεν Λοράν, η Chanel, ο Ιμπέρ ντε Ζιβανσί, ο Ισέι Μιγιάκε και ο Τιερί Μιγκλέρ.

Σημαντική υπήρξε και η συνεργασία της με τον αδελφό της, Γουίλι Σμιθ, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους της μόδας «street couture». Ο σχεδιαστής πέθανε το 1987, σε ηλικία μόλις 37 ετών, από AIDS.

Οι τηλεοπτικές και κινηματογραφικές εμφανίσεις

Η Τουκί Σμιθ δεν περιορίστηκε στον χώρο του μόντελινγκ, καθώς στη συνέχεια έκανε το πέρασμά της στην υποκριτική, συμμετέχοντας σε γνωστές τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές παραγωγές.

Από το 1987 έως το 1988 είχε επαναλαμβανόμενο ρόλο στην επιτυχημένη αστυνομική σειρά «Miami Vice», όπου υποδύθηκε την Άντζι, βοηθό της τραγουδίστριας Κέιτλιν Ντέιβις, την οποία ενσάρκωνε η Σίνα Ίστον. Η Κέιτλιν ήταν σύζυγος του Σόνι Κρόκετ, τον οποίο υποδυόταν ο Ντον Τζόνσον.

Το 1989 και το 1990 συμμετείχε για δύο σεζόν στην κωμική σειρά «227», υποδυόμενη την Εύα Ρόουλι, τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας. Στη σειρά πρωταγωνιστούσαν η Μάρλα Γκιμπς και η Τζακί Χάρι.

Στον κινηματογράφο συμμετείχε στις ταινίες «Talkin’ Dirty After Dark» (1991), του Μάρτιν Λόρενς, και «I Like It Like That» (1994), ενώ το 1996 εμφανίστηκε στη μεγάλη παραγωγή «The Preacher’s Wife», δίπλα στη Γουίτνεϊ Χιούστον και τον Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Σε συνέντευξή της στους New York Times το 1992, είχε ξεκαθαρίσει ότι ήθελε να αναγνωρίζεται πρωτίστως ως ηθοποιός και όχι απλώς ως ένα μοντέλο που δοκίμαζε περιστασιακά την υποκριτική.

«Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι εγώ θέλω να κάνω σωστά τη δουλειά μου», είχε δηλώσει.

«Είμαι πρώτα απ’ όλα ηθοποιός. Δεν είμαι κάποια που ασχολείται περιστασιακά με το μόντελινγκ», είχε προσθέσει.

Μάλιστα, είχε περιγράψει και τις δυσκολίες που συνάντησε όταν πέρασε από τον χώρο της μόδας στην υποκριτική, λέγοντας: «Πίστευα ότι το μόντελινγκ ήταν σκληρό επάγγελμα λόγω της απόρριψης. Αλλά τότε κατάλαβα τι σημαίνει πραγματικά ο κόσμος της υποκριτικής!».

Η αγάπη της για τη μαγειρική και το εστιατόριο στη Νέα Υόρκη

Μετά την απομάκρυνσή της από την υποκριτική, η Τουκί Σμιθ αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με έναν εντελώς διαφορετικό χώρο, αξιοποιώντας την αγάπη της για το φαγητό.

Δημιούργησε αρχικά την επιχείρηση catering «Toukie’s Taste», η οποία λειτούργησε για τρία χρόνια. Μάλιστα, μεταξύ των εκδηλώσεων που ανέλαβε ήταν και η προετοιμασία ενός ιδιαίτερου γεύματος για την επέτειο γάμου του Σον Πεν και της Μαντόνα τη δεκαετία του 1980.

Το 1994 έκανε το επόμενο βήμα, ανοίγοντας το δικό της εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας με την ονομασία «Toukie’s», το οποίο ειδικευόταν στη νότια αμερικανική κουζίνα. Η επιχείρηση στεγαζόταν στη διεύθυνση 220 West Houston Street, στη συνοικία Σόχο του Μανχάταν.

«Άνοιξα αυτό το μέρος επειδή τα μεγάλα πάρτι είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα, όμως, ήρθε η ώρα να έρθουμε πιο κοντά, να συναντηθούμε και να επικοινωνήσουμε», είχε δηλώσει στους New York Times λίγο μετά τα εγκαίνια.