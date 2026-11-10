Δημήτρης Καλλιβωκάς: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του ηθοποιού

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Στη ΜΕΘ εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση που είχε στο σπίτι του, όπου ζει μόνος του, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 96χρονος ηθοποιός είχε ένα ατύχημα στις 3 Νοεμβρίου, όταν έπεσε στο σπίτι του και χτύπησε πολύ σοβαρά το κεφάλι του. Η οικιακή βοηθός τον εντόπισε και ενημέρωσε το ΕΚΑΒ.

Ο ηθοποιός διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχει υποστεί αιμάτωμα στο κεφάλι. Οι γιατροί έκριναν πως πρέπει να διασωληνωθεί κι έτσι, βρέθηκε ΜΕΘ στη Γενική Κλινική «Βουγιουκλάκειο», στο Αιγάλεω.

Βγήκε από την καταστολή, παραμένει στη ΜΕΘ

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσίασε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό», η κατάσταση της υγείας του σπουδαίου ηθοποιού είναι σταθερή τα τελευταία 24ωρα, με τους γιατρούς να εκφράζουν την αισιοδοξία τους.

Ο ηθοποιός βγήκε χθες από την καταστολή, ωστόσο, παραμένει νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ και δεν έχει ακόμα επαφή με το περιβάλλον.

Σήμερα, υπεβλήθη σε νέα αξονική τομογραφία και οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση είναι σταθερή, δηλαδή το αιμάτωμα ούτε συρρικνώνεται ούτε μεγαλώνει.

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