Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε νέες συλλήψεις για υπόθεση υβριδικού πολέμου προχώρησαν οι πολωνικές αρχές ασφαλείας, εντοπίζοντας και συλλαμβάνοντας δύο Ουκρανούς υπηκόους, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εκτελούσαν εντολές των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών με στόχο την υπονόμευση της ασφάλειας και την καλλιέργεια αρνητικού κλίματος κατά των Ουκρανών.

Κατασκοπεία

Όπως μεταδίδει το Reuters, η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφαλείας της Πολωνίας (ABW) ανακοίνωσε την Τρίτη τη σύλληψη δύο Ουκρανών ανδρών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε ενέργειες κατασκοπείας και δολιοφθοράς για λογαριασμό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

Η Βαρσοβία κατηγορεί εδώ και καιρό τη Ρωσία και τη σύμμαχό της Λευκορωσία για τη διεξαγωγή υβριδικής εκστρατείας που περιλαμβάνει πράξεις δολιοφθοράς, κυβερνοεπιθέσεις και παραπληροφόρηση από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Η Μόσχα έχει αρνηθεί επανειλημμένα αυτούς τους ισχυρισμούς.

«Σύμφωνα με τα ευρήματα της ABW, οι ύποπτοι εκτελούσαν αποστολές για λογαριασμό των ρωσικών ειδικών υπηρεσιών, οι οποίες περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την κατοπτευση κρίσιμων υποδομών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα», αναφέρει η υπηρεσία ABW σε σχετική ανακοίνωσή της.

«Ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες και στους δύο συλληφθέντες για διεξαγωγή κατασκοπευτικών δραστηριοτήτων για λογαριασμό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών κατά της Δημοκρατίας της Πολωνίας, καθώς και για τη διάπραξη πράξεων δολιοφθοράς».

Η μέθοδος δράσης

Σύμφωνα με τους ερευνητές της υπόθεσης, οι δύο άνδρες πυρπολούσαν οχήματα αφού προηγουμένως αντικαθιστούσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας τους με άλλες που έμοιαζαν με εκείνες που χρησιμοποιεί ο στρατός της Ουκρανίας.

Οι ύποπτοι πληρώνονταν για την εκτέλεση αυτών των αποστολών, μεταξύ άλλων και μέσω κρυπτονομισμάτων.

Działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu? ABW zatrzymała dwóch Ukraińców

#tvrepublika #włączprawdę https://t.co/ICUE3YRc29 — Telewizja Republika 🇵🇱 #włączprawdę (@RepublikaTV) November 10, 2026



Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, οι πολωνικές εισαγγελικές αρχές επεσήμαναν: «Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι πράξεις δολιοφθοράς πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών και είχαν ως στόχο την ενίσχυση του αντικινεζικού και αντιουκρανικού αισθήματος».

Αυστηρές ποινές

Σε περίπτωση που κριθούν ένοχοι, οι δύο συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινές κάθειρξης από 10 έτη έως και ισόβια.

Η ρωσική πρεσβεία στη Βαρσοβία δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα του Reuters για να σχολιάσει το περιστατικό.