Ισραήλ: Σε συμφωνία για τις θέσεις-κλειδιά στην Κνεσέτ κατέληξε ο Γκάντι Άιζενκοτ – Ανοίγει ο δρόμος για σχηματισμό κυβέρνησης

Σε συμφωνία για τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τις καίριες θέσεις ευθύνης στην 26η Κνέσετ κατέληξαν οι ηγέτες του μπλοκ της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ, επισφραγίζοντας την αριθμητική τους υπεροχή και την πρόθεσή τους να αποσπάσουν άμεσα τον έλεγχο του κοινοβουλίου.

Λίγο πριν από την επίσημη τελετή ορκωμοσίας του νέου σώματος, ο επικεφαλής της συμμαχίας Γκάντι Άιζενκοτ ανακοίνωσε το κοινό πλαίσιο δράσης με τους εταίρους του, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας κοινοβουλευτικής περιόδου που θέτει σε κλοιό πίεσης τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο επικεφαλής του κόμματος «Yashar», Γκάντι Άιζενκοτ, προέβη σε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα X, αναφέροντας: «Ήρθα σε συμφωνία με τους εταίρους μου, τους ηγέτες των κομμάτων της αλλαγής και της μεταρρύθμισης –Ναφτάλι Μπένετ, Γιαΐρ Γκολάν, Αβίγκντορ Λίμπερμαν και Γιαΐρ Λαπίντ– σχετικά με τους υποψήφιους για τις θέσεις-κλειδιά στην 26η Κνέσετ κατά τη διάρκεια της περιόδου σχηματισμού κυβέρνησης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο της επιτευχθείσας συμφωνίας, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατέληξαν στα πρόσωπα που θα προταθούν για τις κρίσιμες θέσεις ευθύνης του κοινοβουλίου:

Πρόεδρος της Κνέσετ : Ο πρώην υπουργός και νεοεκλεγείς βουλευτής Ματάν Καχανά .

: Ο πρώην υπουργός και νεοεκλεγείς βουλευτής . Πρόεδρος της Επιτροπής Κανονισμού της Βουλής : Ο νεοεκλεγείς βουλευτής Ρόι Φόλκμαν .

: Ο νεοεκλεγείς βουλευτής . Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας : Ο πρώην υπουργός Άμυνας και βουλευτής Αβίγκντορ Λίμπερμαν .

: Ο πρώην υπουργός Άμυνας και βουλευτής . Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών: Η νεοεκλεγείσα βουλευτής Λιράν Αβισάρ Μπεν-Χορίν.

«Η σύνθεση των επιτροπών θα συζητηθεί και θα οριστικοποιηθεί στις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Κανονισμού κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και θα υποβληθεί προς έγκριση από την ολομέλεια της Κνέσετ την ερχόμενη Τετάρτη», ανέφερε ο Άιζενκοτ.

«Επιπλέον, συμφωνήσαμε για τη σύσταση ειδικών επιτροπών, και οι λεπτομέρειες θα δημοσιοποιηθούν ξεχωριστά σε μεταγενέστερη ημερομηνία», πρόσθεσε.

Το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων

Οι ηγέτες του συνασπισμού κατά του Νετανιάχου, δηλαδή ο πρόεδρος του «Yashar» Γκάντι Άιζενκοτ, ο ηγέτης του «B’Yachad» Ναφτάλι Μπένετ, ο πρόεδρος των «Δημοκρατικών» Γιαΐρ Γκολάν, ο επικεφαλής του «Yisrael Beytenu» Αβίγκντορ Λίμπερμαν και ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, ανακοίνωσαν μέσω κοινής δήλωσης ότι συμφώνησαν να προτείνουν τον πρώην υπουργό Ματάν Καχανά -No. 5 στο ψηφοδέλτιο του Yashar- για τη θέση του προέδρου της Κνέσετ, έπειτα από διαπραγματεύσεις ημερών.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την τελετή ορκωμοσίας της 26ης Κνέσετ, κατόπιν εντατικών διαβουλεύσεων για το ποιο κόμμα θα εξασφάλιζε την προεδρία του κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, αρχικά, ο Μπένετ και ο Λίμπερμαν υποστήριζαν την υποψηφιότητα του Λαπίντ (No. 2 στο ψηφοδέλτιο του B’Yachad), ωστόσο ο Άιζενκοτ επέμεινε η προεδρία να παραμείνει στο δικό του κόμμα.

Όπως αναφέρεται, ο Άιζενκοτ και ο Λίμπερμαν κατέληξαν σε συμφωνία για το ζήτημα αυτό την προηγούμενη ημέρα.

Το «μπλοκ της αλλαγής» επιδιώκει να αντικαταστήσει το συντομότερο δυνατόν τον απερχόμενο πρόεδρο Αμίρ Οχάνα, στέλεχος του κόμματος «Λικούντ» του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Από την πλευρά του, ο Οχάνα δήλωσε ότι θα προγραμματίσει συζήτηση και ψηφοφορία για την εκλογή του διαδόχου του εντός μιας εβδομάδας, εφόσον υποβληθεί επίσημο αίτημα από τη πλειοψηφία των βουλευτών.

Αντίστροφη μέτρηση

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, αναμένεται να απευθύνει ομιλία στις 16:00 τοπική ώρα, ενόψει της επίσημης ορκωμοσίας του νέου κοινοβουλίου των 120 εδρών.

Η τελετή πραγματοποιείται σε ένα εξαιρετικά ρευστό πολιτικό τοπίο, καθώς ούτε η δεξιά παράταξη του Μπενιαμίν Νετανιάχου ούτε το μπλοκ της αντιπολίτευσης υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ διαθέτουν αυτοδύναμη πλειοψηφία.

Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση προσδοκά να αξιοποιήσει άμεσα τη νέα κοινοβουλευτική της δυναμική για να προωθήσει με ταχείς ρυθμούς τις βασικές της προτεραιότητες.

Στη κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής που θα ερευνήσει τις αποτυχίες στον τομέα της ασφάλειας επί διακυβέρνησης Νετανιάχου, οι οποίες επέτρεψαν τη φονική επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 — τη συματικότερη και πιο πολύνεκρη ημέρα στην ιστορία του κράτους του Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Νοεμβρίου ο Χέρτζογκ έδωσε στον Γκάντι Άιζενκοτ την αρχική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Με την απόφαση αυτή ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση της διορίας των 28 ημερών που διαθέτει ο κεντρώος ηγέτης για τη συγκρότηση κυβερνητικής συμμαχίας, με τη δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 14 ημέρες, εφόσον κριθεί απαραίτητο.