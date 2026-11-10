Κόντρα Ανδρουλάκη-Παπασταύρου στη Βουλή για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Εθνικά επιζήμια η στάση του ΠΑΣΟΚ» – «Θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις»

Ανέβηκαν οι τόνοι στην Βουλή μεταξύ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη και του υπουργού Περιβάλλοντος, Σταύρου Παπασταύρου αναφορικά με τη γαλλική διακοίνωση αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

«Η στρέβλωση της πραγματικότητας είναι εθνικά επιζήμια και πολιτικά μη υπεύθυνη», απάντησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, στο βαρύ κατηγορώ που διατύπωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Η γαλλική εταιρεία υπέβαλε αίτημα άδειας αποκλειστικά στην Ελλάδα για την περιοχή μας, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, σε αντίθεση με αυτό που ζητούσε η Τουρκία», τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου για να υπογραμμίσει: «Μόνο η Ελλάδα εξέδωσε NAVTEX». Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι «η διακοίνωση έχει αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με αίτηση άδειας ή αναγνώριση δικαιοδοσίας».

Επιτιθέμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Σταύρος Παπασταύρου είπε: «Αρθρώνετε λόγο και επιχειρήματα που ούτε η άλλη πλευρά δεν έχει τολμήσει να αρθρώσει. Αυτό είναι λάθος, είναι επικίνδυνο και ενάντια στα συμφέροντά μας. Το έργο προχωράει, το πλοίο θα αποπλεύσει με NAVTEX μόνο από την Ελλάδα. Μέχρι την ολοκλήρωσή του, οφείλουμε να είμαστε όλοι στο πλευρό του έργου, με την Εθνική Ελλάδος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανταπαντώντας ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Σταύρο Παπασταύρου είπε: «Είπατε ότι αυτά που ρωτάμε δεν τα ρωτά ούτε η Τουρκία. Δεν τα ρωτά γιατί η Τουρκία έχει τις απαντήσεις που εμείς ζητάμε σήμερα. Η Τουρκία έχει την ρηματική διακοίνωση, δεν την έχει το ΠΑΣΟΚ, αν την είχαμε δεν θα σας ρωτούσαμε».

Σημείωσε ακόμη ότι «ως αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ έχει χρέος να ρωτήσει για να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός». «Αφήστε τα παιχνιδάκια περί εθνικής προσπάθειας, η αλήθεια δεν βλάπτει», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον Σταύρο Παπασταύρου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ακόμη, ότι «επειδή η καραμέλα περί εθνικής προσπάθειας έχει λιώσει, θέλω να σας πω ότι την ίδια επιχειρηματολογία την έχουμε δεχτεί στο πετσί μας -ξέρετε πότε;- όταν πριν έρθει η δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ ρώτησα τότε τι συμβαίνει για το πάρτι της διαφθοράς της Νέας Δημοκρατίας και απάντησε το υπουργείο επίσημα ότι δεν φοράμε τη φανέλα της εθνικής Ελλάδας και μετά από μερικούς μήνες φορτώσατε το λαό μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Κόντρα Ανδρουλάκη-Καιρίδη

Ένας δεύτερος κύκλος αντιπαράθεσης ξέσπασε όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης, πήρε τον λόγο για να δηλώσει ότι το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης δεν το έχει η Ελλάδα.

«Τη γαλλική ρηματική διακοίνωση δεν την έχουμε εμείς. Είναι μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας. Αν είχε το παραμικρό, εγώ σας λέω ότι υπό την πίεση που έχει ο Ταγίπ Ερντογάν στο εσωτερικό του, αυτό θα είχε ήδη διαρρεύσει. Δεν έχει το οτιδήποτε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αδειοδότηση έδωσε μόνο η χώρα μας. Και πετύχαμε και το καλώδιο να προχωρήσει και ένταση να μην έχουμε και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τα δικαιώματα πέραν των συνόρων μας, να υπερασπιζόμαστε», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και τόνισε: «και να πω κάτι για τους πατριώτες, για πρώτη φορά η χώρα μας έχει πετύχει αεροπορική υπεροπλία, με τα Rafal και τα αναβαθμισμένα F-16. Κάθε φορά που σηκώνεται ένα F-16 τουρκικό, κρύβεται όταν σηκώνεται το ελληνικό Rafal».

Την απάντηση του Δημήτρη Καιρίδη σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. «Σας ζητήσαμε να απαντήσετε τι μεσολάβησε από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου στις 16 Οκτωβρίου που είχε πει ότι εάν υπάρξει ειδοποίηση, θα υπάρξει από τις εταιρείες. Και τι άλλαξε και από την απάντηση του υπουργού του κ. Γεραπετρίτη στις 7 Νοεμβρίου, όπου τον ρωτούν από τη δημόσια τηλεόραση αν θα υπάρξει ενημέρωση από την εταιρεία και αυτός αρκέστηκε να απαντήσει ότι δεν θα ζητηθεί άδεια. Άρα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι η εταιρεία θα είναι αυτή που θα ενημερώσει. Εν τέλει απαντήστε τι είναι η ρηματική διακοίνωση και αν είναι ένα ήπιο ή επίσημο θεσμικό γραπτό και ισχυρό μέσο επικοινωνίας μιας κυβέρνησης με μια άλλη», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και συνέχισε: «Η ρηματική διακοίνωση γίνεται, όπως μας είπε ο κ. Μαρινάκης, για την εξασφάλιση της ναυσιπλοϊας; Τότε γιατί τη NAVTEX την εκδώσαμε; Γιατί χρειάστηκε η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας, για την οποία λέτε ότι δεν έχετε γνώση;».

«Ρηματικές διακοινώσεις εκδίδονται κατά εκατοντάδες ή και χιλιάδες κάθε μέρα από τις διάφορες διπλωματίες των χωρών του κόσμου και η Γαλλία φάνταζομαι τις χρησιμοποιεί κατά κόρον. Είναι γραπτά κείμενα ανταλλαγής, μεταξύ κυβερνήσεων», ανέφερε στη συνέχεια ο Δημήτρης Καιρίδης και πρόσθεσε: «Εάν υπήρξε αναδίπλωση, αυτή είναι σίγουρα της Τουρκίας. Μιλούσε μέχρι χθες για άδεια, απειλούσε με κλιμάκωση. Βλέπετε ότι τίποτα από αυτά δεν γίνεται. Δεν γίνεται διότι η διπλωματική μας προσπάθεια αποδίδει. Μην είστε τόσο δυστυχείς με αυτό. Μας έλεγαν ότι θα αδειοδοτήσουν και μας είπε εν τέλει ο Φιντάν ότι δεν ‘ζητούμε άδεια’. Δεν την έχουμε εμείς τη ρηματική διακοίνωση. Οι Τούρκοι την έχουν. Για να συνεννοηθούμε, λέω ότι αν υπήρχε οτιδήποτε ο Ερντογάν θα το είχε πει».

Τα όσα είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν όμως νέα αντίδραση, αυτή τη φορά από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη που επέμεινε ότι η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει στα εξής ερωτήματα: αν γνώριζε εκ των προτέρων ότι θα βγει ρηματική διακοίνωση από τη Γαλλία. Αν η ελληνική κυβέρνηση είχε συμφωνήσει. Τι λέει η ρηματική διακοίνωση και πως ένα έργο που είχε παγώσει, ξεπάγωσε. Σχολίασε επίσης ότι ένα τόσο σοβαρό εθνικό θέμα που σχετίζεται με την κυριαρχία της χώρας, δεν μπορεί να απαντάται με υποθέσεις, όπως αυτές που διατύπωσε ο κ. Καιρίδης (σ.σ. σε σχέση με την αναφορά του ότι αν είχε η ρηματική διακοίνωση οτιδήποτε που θα μπορούσε να αξιοποιήσει η Τουρκία, αυτό θα είχε δημοσιοποιηθεί από τη τουρκική πλευρά).

«Δηλαδή εσείς έρχεστε στη Βουλή των Ελλήνων και μιλάτε υποθετικά για ένα τόσο σοβαρό εθνικό ζήτημα; Εγώ ρωτάω και θέλω ενημέρωση, εμείς είμαστε αντιπολίτευση στην Ελλάδα και ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση να ενημερώσει τον ελληνικό λαό, θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις: πρώτον, γνωρίζατε ότι η Γαλλία θα κάνει ρηματική διακοίνωση; Δεύτερον, συμφωνήσατε με το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης; Τρίτο ερώτημα, τι λέει η ρηματική διακοίνωση και πώς ξαφνικά ένα έργο που το 2024 πάγωσε, ξαφνικά ξεπαγώνει; Τι μεσολάβησε;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης