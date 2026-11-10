Κρίνο και Αγκάθι: Ο Στέλιος πλησιάζει τη φρικτή αλήθεια που συνδέει Λεμονιά, Μήτρο και Ηλία

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Καθηλωτικό το νέο επεισόδιο της σειράς “Κρίνο και Αγκάθι” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του στη Λεμονιά, ο Μήτρος θυμάται τη νύχτα που ο Ηλίας ανακάλυψε την αλήθεια για τη γυναίκα του και οδηγήθηκε στον θάνατό του, φωτίζοντας το ψέμα που καταδίκασε τον Μάρκο και σημάδεψε για πάντα τον Θωμά.

Στο παρόν, ο Θωμάς λυγίζει από τις ενοχές και φτάνει κοντά στην ομολογία, αλλά ο Μάρκος τον σταματά, προσπαθώντας μάταια να τον λυτρώσει από το παλιό του τραύμα.

Η Λαμπρινή από την άλλη, τρομοκρατημένη από τον νέο ξυλοδαρμό, επιχειρεί έμμεσα να εκδικηθεί τον Μήτρο, προειδοποιώντας τη Λευκή να φύγει από το αρχοντικό.

Μια επίθεση από τον Γιάννο, όμως, μετά τον εξευτελισμό του στο σχολείο για εκείνη, κάνει τη Λευκή χίλια κομμάτια…

Ο Πέτρος βρίσκεται τελικά βαριά τραυματισμένος σε έναν γκρεμό κι ο Γεροδήμος σπεύδει στην κλινική μην ξέροντας αν θα ζήσει.

Παράλληλα, ο Στέλιος, έχοντας κρυφακούσει τη Λεμονιά να μιλάει για τον εραστή της στον τάφο του Ηλία, αρχίζει να πλησιάζει στη φρικτή αλήθεια…

Βρίσκει το χρυσό φυλαχτό του Μήτρου στα πράγματα της, την ώρα που εκείνη συναντά και πάλι τον Μήτρο και αφήνει να εννοηθεί πως η αλήθεια για τον γιο της είναι διαφορετική από αυτή που γνωρίζουν όλοι…

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