Υγεία πάνω απ’ όλα – Hospital Resilience and Emergency Preparedness – Nadav Ben Yosef: «Τα νοσοκομεία δεν έχουν την επιλογή να κλείσουν τις πόρτες τους»

Πώς ένα νοσοκομείο συνεχίζει να φροντίζει τους ασθενείς του όταν όλα γύρω του αλλάζουν; Αυτό το ερώτημα έθεσε ο Nadav Ben Yosef, Director of Sheba Global and Resource Development του Sheba Medical Center του Ισραήλ, στην παρουσίασή του «Hospital Resilience and Emergency Preparedness» στο έκτο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2026». Στην παρουσίαση μετέφερε την εμπειρία ενός από τα μεγαλύτερα ιατρικά κέντρα του κόσμου από τη λειτουργία του υπό συνθήκες κρίσης.

Του Θάνου Μωριάτη

Ο κ. Ben Yosef παρουσίασε αρχικά το Sheba. Το Chaim Sheba Medical Center βρίσκεται στο Tel HaShomer, κοντά στο Τελ Αβίβ, και είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο του Ισραήλ. Ιδρύθηκε το 1948 και συνδέεται ακαδημαϊκά με το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ. Όπως εξήγησε ο ομιλητής, περιλαμβάνει 7 νοσοκομεία, με ειδίκευση στη μαιευτική και την υγεία της γυναίκας, τον καρκίνο, την καρδιολογία, την αποκατάσταση, την οξεία φροντίδα και την παιδιατρική. Διαθέτει επίσης το εικονικό νοσοκομείο Sheba Beyond, μέσω του οποίου οι ασθενείς λαμβάνουν φροντίδα από το σπίτι τους. Από το 2019 συγκαταλέγεται σταθερά στα κορυφαία νοσοκομεία του κόσμου, στις κατατάξεις του Newsweek και της Statista.

Όπως είπε, αυτό που κάνει το Sheba να ξεχωρίζει δεν είναι το μέγεθός του, αλλά η σύνδεση γιατρών, ερευνητών και καινοτόμων σε ένα ενιαίο οικοσύστημα. Στο οικοσύστημα αυτό, μια ιδέα που γεννιέται στην καθημερινή κλινική πράξη μπορεί να εξελιχθεί, να δοκιμαστεί και να εφαρμοστεί. Το μοντέλο καινοτομίας ARC έχει ήδη επεκταθεί σε ΗΠΑ, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία και Σιγκαπούρη. Το Sheba υποδέχεται επίσης ασθενείς από περισσότερες από 100 χώρες.

Στο κεντρικό θέμα της παρουσίασης, την ανθεκτικότητα των νοσοκομείων, ο κ. Ben Yosef εξήγησε γιατί τα νοσοκομεία δεν μοιάζουν με κανέναν άλλο οργανισμό. «Όταν προκύπτει μια κρίση, οι περισσότεροι οργανισμοί μπορούν να μειώσουν προσωρινά τις δραστηριότητές τους ή να κλείσουν τις πόρτες τους. Τα νοσοκομεία δεν έχουν αυτή την επιλογή», τόνισε. «Οι ασθενείς με καρκίνο εξακολουθούν να χρειάζονται θεραπεία. Τα μωρά εξακολουθούν να γεννιούνται. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας εξακολουθούν να πρέπει να λειτουργούν».

«Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουμε μάθει είναι ότι η ανθεκτικότητα δεν είναι κάτι που μπορείς να χτίσεις την τελευταία στιγμή», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι οι υποδομές είναι απαραίτητες, αλλά «από μόνες τους δεν αρκούν ποτέ». Χρειάζονται άνθρωποι που ξέρουν τι να κάνουν, ηγέτες που παίρνουν αποφάσεις υπό πίεση, συνεχής εκπαίδευση και προσομοιώσεις. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ευημερία του προσωπικού, «γιατί ακόμη και το πιο προηγμένο νοσοκομείο δεν μπορεί να λειτουργήσει αν το προσωπικό του δεν μπορεί να συνεχίσει να φροντίζει τους ασθενείς». Μετά από κάθε κρίση, εξήγησε, το Sheba εξετάζει τι λειτούργησε και τι πρέπει να αλλάξει πριν από την επόμενη.

Ως παράδειγμα παρουσίασε βίντεο από τη μετατροπή υπόγειου χώρου στάθμευσης σε προστατευμένη νοσοκομειακή μονάδα. Εκεί το Sheba μετέφερε γρήγορα σύνθετες κλινικές υπηρεσίες και ευάλωτους ασθενείς. «Η δυνατότητα να κάνουμε μια τέτοια μετάβαση δεν προέκυψε από αυτοσχεδιασμό. Ήταν αποτέλεσμα ετών προετοιμασίας, επένδυσης, συντονισμού και εμπειρίας», ανέφερε.

Για να μοιραστεί αυτή την εμπειρία, το Sheba ίδρυσε το Sheba Continuum Institute. Το ινστιτούτο συνδυάζει την έρευνα, την εκπαίδευση και τις λύσεις ετοιμότητας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε νοσοκομείου. Αναφερόμενος και στην Ελλάδα, ο κ. Ben Yosef σημείωσε ότι κάθε σύστημα υγείας έχει διαφορετικές υποδομές, πόρους και κινδύνους. Γι’ αυτό, όπως είπε, ο στόχος δεν είναι να μεταφερθεί ένα έτοιμο μοντέλο, αλλά να αναπτυχθούν οι δυνατότητες από κοινού με τους τοπικούς επαγγελματίες υγείας. Έκλεισε με κάλεσμα για διεθνή συνεργασία: «Κάθε νοσοκομείο φέρνει τη δική του εμπειρία, γνώση και οπτική. Όταν τα φέρουμε όλα μαζί, μπορούμε να βρούμε νέους τρόπους να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις που επηρεάζουν όλους μας».

Το συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2026», με κεντρικό θέμα «Υγεία 2030 – Σχεδιάζοντας το Σύστημα Υγείας του Αύριο», διοργανώνουν η Next is Now και η DOME Consulting. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. Οι εργασίες μεταδίδονται διαδικτυακά από το ygeiasummit.gr και τα enikos.gr, real.gr, oloygeia.gr και enikonomia.gr, ενώ εκτενή αποσπάσματα μεταδίδει ο Real FM 97,8.

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