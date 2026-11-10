Τηλεθέαση (9/11): Τι νούμερα έκαναν τα προγράμματα στην πρωινή και την prime time ζώνη;

Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν δυνατή μάχη τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου για την τηλεθέαση. Τα αναλυτικά νούμερα κατέγραψαν τις επιδόσεις των τηλεοπτικών προγραμμάτων ανά ώρα και κανάλι, τόσο στο γενικό σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό.