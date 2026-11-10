Τηλεθέαση (9/11): Τι νούμερα έκαναν τα προγράμματα στην πρωινή και την prime time ζώνη;

Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης έδωσαν δυνατή μάχη τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου για την τηλεθέαση. Τα αναλυτικά νούμερα κατέγραψαν τις επιδόσεις των τηλεοπτικών προγραμμάτων ανά ώρα και κανάλι, τόσο στο γενικό σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, για την τηλεθέαση.
  • Στην πρωινή ζώνη, το Κοινωνία Ώρα MEGA σημείωσε 20,2% στο γενικό και 18,6% στο δυναμικό κοινό, ενώ οι Αταίριαστοι κατέγραψαν 19,2% στο γενικό σύνολο.
  • Στην prime time ζώνη, Το Σόι Σου κατέκτησε την κορυφή με 19,6% στο γενικό κοινό και 23,9% στο δυναμικό κοινό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, για την τηλεθέαση.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 20,2%
  2. ΣΚΑΪ – Σήμερα 17,7%
  3. OPEN – Ώρα Ελλάδος 14,3%
  4. ALPHA – Happy Day 12%
  5. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 10,1%
  6. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,8%
  7. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 6,8%
  8. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 3,9%

10:00 – 13:00

  1. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 19,2%
  2. ΣΚΑΪ – Live You 17,7%
  3. ANT1 – Το Πρωινό 11,4%
  4. ALPHA – Super Κατερίνα 10,9%
  5. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 9,2%
  6. OPEN – 10 Παντού 9,1%
  7. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7%
  8. STAR – Stars System 5,7%
  9. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,6%
  10. ΕΡΤNEWS – ΕΡΤ Επικαιρότητα 2,8%

Prime Time Ζώνη:

  1. ALPHA – Το Σόι Σου 19,6%
  2. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 15,7%
  3. ANT1 – Ντέρτι 15,5%
  4. ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 15,5%
  5. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 15,1%
  6. ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 13,3%
  7. STAR – GNTM 11,5%
  8. MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 10,3%
  9. MEGA – Κάμπινγκ 9,1%
  10. ΣΚΑΪ – Τότε και Τώρα 8,1%
  11. OPEN – Κόκκινη Γραμμή 4%
  12. ΕΡΤNEWS – Ευθέως 1,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Πρωινή Ζώνη:

05:00 – 10:00

  1. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 18,6%
  2. ALPHA – Happy Day 16,9%
  3. ΣΚΑΪ – Σήμερα 9,9%
  4. OPEN – Ώρα Ελλάδος 9,2%
  5. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 8,2%
  6. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 7,8%
  7. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,7%
  8. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 4,8%

10:00 – 13:00

  1. ALPHA – Super Κατερίνα 13,9%
  2. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 11,5%
  3. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 10,3%
  4. ΣΚΑΪ – Live You 9,7%
  5. ANT1 – Το Πρωινό 9,1%
  6. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 8,8%
  7. STAR – Stars System 6,7%
  8. OPEN – 10 Παντού 3,8%
  9. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,7%
  10. ΕΡΤNEWS – ΕΡΤ Επικαιρότητα 0,4%

Prime Time Ζώνη:

  1. ALPHA – Το Σόι Σου 23,9%
  2. ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 16,2%
  3. STAR – GNTM 14,7%
  4. MEGA – Κάμπινγκ 12%
  5. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,8%
  6. ANT1 – Ντέρτι 11,5%
  7. ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 10,1%
  8. MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 8,2%
  9. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 6,1%
  10. ΣΚΑΪ – Τότε και Τώρα 5,7%
  11. OPEN – Κόκκινη Γραμμή 4,7%
  12. ΕΡΤNEWS – Ευθέως 0,7%
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ