Τηλεθέαση (9/11): Τι νούμερα έκαναν τα προγράμματα στην πρωινή και την prime time ζώνη;

Εκπομπές και σειρές της πρωινής και της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, για την τηλεθέαση.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 20,2%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 17,7%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 14,3%
- ALPHA – Happy Day 12%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 10,1%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,8%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 6,8%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 3,9%
10:00 – 13:00
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 19,2%
- ΣΚΑΪ – Live You 17,7%
- ANT1 – Το Πρωινό 11,4%
- ALPHA – Super Κατερίνα 10,9%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 9,2%
- OPEN – 10 Παντού 9,1%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 7%
- STAR – Stars System 5,7%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,6%
- ΕΡΤNEWS – ΕΡΤ Επικαιρότητα 2,8%
Prime Time Ζώνη:
- ALPHA – Το Σόι Σου 19,6%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 15,7%
- ANT1 – Ντέρτι 15,5%
- ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 15,5%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 15,1%
- ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 13,3%
- STAR – GNTM 11,5%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 10,3%
- MEGA – Κάμπινγκ 9,1%
- ΣΚΑΪ – Τότε και Τώρα 8,1%
- OPEN – Κόκκινη Γραμμή 4%
- ΕΡΤNEWS – Ευθέως 1,9%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Πρωινή Ζώνη:
05:00 – 10:00
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 18,6%
- ALPHA – Happy Day 16,9%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 9,9%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 9,2%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 8,2%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 7,8%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 6,7%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 4,8%
10:00 – 13:00
- ALPHA – Super Κατερίνα 13,9%
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 11,5%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 10,3%
- ΣΚΑΪ – Live You 9,7%
- ANT1 – Το Πρωινό 9,1%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 8,8%
- STAR – Stars System 6,7%
- OPEN – 10 Παντού 3,8%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,7%
- ΕΡΤNEWS – ΕΡΤ Επικαιρότητα 0,4%
Prime Time Ζώνη:
- ALPHA – Το Σόι Σου 23,9%
- ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 16,2%
- STAR – GNTM 14,7%
- MEGA – Κάμπινγκ 12%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,8%
- ANT1 – Ντέρτι 11,5%
- ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 10,1%
- MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 8,2%
- ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 6,1%
- ΣΚΑΪ – Τότε και Τώρα 5,7%
- OPEN – Κόκκινη Γραμμή 4,7%
- ΕΡΤNEWS – Ευθέως 0,7%