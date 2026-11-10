Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η ομιλία του Πρωθυπουργού στην παρουσίαση της πλατφόρμας «railway.gov.gr»

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Παρακολουθήστε σε ευθείας μετάδοση από το Παλαιό Αμαξοστάσιο της Σιδηροδρομικής Γραμμής Πειραιά- Πελoποννήσου την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για την παρουσίαση της πλατφόρμας railway.gov.gr.