Παρακολουθήστε σε ευθείας μετάδοση από το Παλαιό Αμαξοστάσιο της Σιδηροδρομικής Γραμμής Πειραιά- Πελoποννήσου την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για την παρουσίαση της πλατφόρμας railway.gov.gr.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η ομιλία του Πρωθυπουργού στην παρουσίαση της πλατφόρμας «railway.gov.gr»
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