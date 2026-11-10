Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η ομιλία του Πρωθυπουργού στην παρουσίαση της πλατφόρμας «railway.gov.gr»

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Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης Ομιλία
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Παρακολουθήστε σε ευθείας μετάδοση από το Παλαιό Αμαξοστάσιο της Σιδηροδρομικής Γραμμής Πειραιά- Πελoποννήσου την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για την παρουσίαση της πλατφόρμας railway.gov.gr.

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