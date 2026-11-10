Χριστίνα Μπόμπα: «Έχω περάσει πάρα πολλές φορές κρίση με τον εαυτό μου – Παλαιότερα είχα κάνει όλες τις δίαιτες»

Η Χριστίνα Μπόμπα, σε δηλώσεις της σε δημοσιογράφους ψυχαγωγικών εκπομπών κατά τη διάρκεια εξόδου της, αναφέρθηκε στην κρίση και την ανασφάλεια που έχει βιώσει με την εικόνα και το σώμα της.

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Χριστίνα Μπόμπα
Φωτογραφία: Instagram/chrismpo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Χριστίνα Μπόμπα συνάντησαν δημοσιογράφοι ψυχαγωγικών εκπομπών, σε έξοδό της. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας μίλησε για την κρίση και την ανασφάλεια που έχει περάσει η ίδια αλλά και άλλες γυναίκες, με την εικόνα τους.
  • Σε ερώτηση για το αν έχει περάσει κρίση με τον εαυτό της και το σώμα της, η Χριστίνα Μπόμπα απάντησε: «Πάρα πολλές φορές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα και κορίτσι που έχει μεγαλώσει μέσα σε όλα αυτά τα πρότυπα ομορφιάς και ειδικά στην εφηβεία τη δική μας τότε, που “τρώγαμε” όλο αυτό το αφήγημα να είσαι skinny, να είσαι τέλεια, να είσαι έτσι, να είσαι αλλιώς, που δεν έχει περάσει κρίση και ανασφάλεια με αυτό που είναι».
  • «Παλαιότερα είχα κάνει όλες τις δίαιτες, τρεις μέρες detox, μόνο φρούτα, δηλαδή έχω περάσει από πάρα πολλά και δεν ξέρω πόσα παιδιά της γενιάς μου δεν έχουν περάσει από αυτό», συνέχισε στις δηλώσεις της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Χριστίνα Μπόμπα συνάντησαν δημοσιογράφοι ψυχαγωγικών εκπομπών, σε έξοδό της. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας μίλησε για την κρίση και την ανασφάλεια που έχει περάσει η ίδια αλλά και άλλες γυναίκες, με την εικόνα τους.

Σε ερώτηση για το αν έχει περάσει κρίση με τον εαυτό της και το σώμα της, η Χριστίνα Μπόμπα απάντησε: «Πάρα πολλές φορές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα και κορίτσι που έχει μεγαλώσει μέσα σε όλα αυτά τα πρότυπα ομορφιάς και ειδικά στην εφηβεία τη δική μας τότε, που “τρώγαμε” όλο αυτό το αφήγημα να είσαι skinny, να είσαι τέλεια, να είσαι έτσι, να είσαι αλλιώς, που δεν έχει περάσει κρίση και ανασφάλεια με αυτό που είναι».

«Παλαιότερα είχα κάνει όλες τις δίαιτες, τρεις μέρες detox, μόνο φρούτα, δηλαδή έχω περάσει από πάρα πολλά και δεν ξέρω πόσα παιδιά της γενιάς μου δεν έχουν περάσει από αυτό», συνέχισε στις δηλώσεις της.

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