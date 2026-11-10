Κόρα Καρβούνη: «Το να είναι κανείς δίδυμος δεν είναι μια απλή υπόθεση – Εγώ ποτέ δεν έχασα ακριβώς τον εαυτό μου»

Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου φιλοξένησαν την Κόρα Καρβούνη στο «Στούντιο 4», την Τρίτη 10 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη ζωή της έχοντας μία δίδυμη αδελφή.

Μιλώντας για το πώς είναι να μεγαλώνει ως δίδυμη, η Κόρα Καρβούνη είπε ότι: «Το να είναι κανείς δίδυμος δεν είναι μια απλή υπόθεση, ειδικά όταν είναι πανομοιότυπος, γιατί συνεχώς τον συγκρίνουν, τον ρωτάνε “εσύ ποια είσαι;”. Υπάρχει μια μικρή κρίση ταυτότητας. Αλλά εμείς με τη Βικτώρια, δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε ίδιες».

«Ενώ έχω απέναντί μου… Βλέπω ένα πρόσωπο που μου μοιάζει, βλέπω όμως μία άλλη προσωπικότητα και δεν βλέπω ακριβώς τις ομοιότητες. Ας πούμε, της έχω πει ότι έχει τελείως διαφορετικό στόμα από το δικό μου, και σχήμα και αυτά που λέει, είναι μια άλλη προσωπικότητα», συνέχισε.

Επιπλέον, η καλλιτέχνις είπε ότι: «Έτσι, εγώ ποτέ δεν έχασα ακριβώς τον εαυτό μου, γιατί φρόντισαν και οι γονείς μας από πολύ μικρές, να μας βάλουν σε ξεχωριστά τμήματα. Για να μπορέσει η κάθε μία να αναπτύξει τις δικές της παρέες. Τότε που πήγαινα εγώ σχολείο, δεν το έκαναν τα σχολεία. Το ζήτησαν οι γονείς μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την προσωπική ανάπτυξη της κάθε μίας μας».