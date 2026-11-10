Έλενα Χριστοπούλου: «Σήμερα πάνε και τα 50 χρόνια» – Η εξομολόγηση για τα γενέθλιά της

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«Πάμε για τα επόμενα μαθήματα αλλά τώρα πια darling I am ready!», αναφέρει ανάμεσα σε άλλα η Έλενα Χριστοπούλου, σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram με αφορμή τα γενέθλιά της.

Η artist manager, στο post που πραγματοποίησε στον λογαριασμό που διατηρεί στη πλατφόρμα, μοιράστηκε με τους ακολούθους της μία φωτογραφία στην οποία την βλέπουμε σε μικρότερη ηλικία.

Στο στιγμιότυπο, η Έλενα Χριστοπούλου ποζάρει στον φακό με μακριά μαλλιά, ενώ είναι ντυμένη με ένα καλοκαιρινό φόρεμα.

«Εδώ είμαι 17 κ κάτι.. έλεγα να γίνω εκτός απο αθλήτρια… κ μοντέλο…. μ έλεγαν ιστορίες θα πετύχεις θα κάνεις θα ράνεις… θα βγάλεις χρήματα θα θα θα… τι έκανα? Το αντίθετο δούλεψα σαν να μην υπάρχει αύριο πρωί βράδυ για να μην πάω στην εύκολη λύση (ταλαίπα μια ζωή) καμία εύκολη λύση!

Σήμερα πάνε και τα 50 χρόνια… το διασκέδασα? ΝΑΙ ρε φίλε πέρασα καλα διασκέδασα χόρεψα δούλεψα μέχρι κόκκαλο όλα! Το χάρηκα το όλο! Με ωραίους ανθρώπους με σκάρτους ναι ναι όλοι κάτι δίνουν…

Τι θέλω τι χρειάζομαι τι μισώ τι σιχαίνομαι τι γουστάρω το μαθα κ απο την καλή κ την ανάποδη (κ οτι δεν κατάλαβα στην ώρα του… μόνο καλό μ έκανε.. σε ξυπνάει ο ψεύτης απο τον λήθαργο σε πονάει ο προδότης π δεν το περιμένεις) ΟΜΩΣ σ κανει καλό στην ψυχή η αγάπη κ η φροντίδα όταν δεν την ζητάς κ έρχεται κ κατσικώνεται στον καναπέ κ είναι σαν φάρμακο… όταν όλα τα φαρμακεία είναι κλειστά!

Κ έτσι αλλάζει η ιστορία… Κ τώρα? Τώρα οτι έγινε.. έγινε! Πάμε για τα επόμενα μαθήματα αλλά τώρα πια darling I am ready! Ps #ηαγαπηκανειθαυματα προσοχή στα καθάρματα», έγραψε η Έλενα Χριστοπούλου στο κείμενο που δημοσίευσε μαζί με την φωτογραφία της.