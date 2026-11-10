ΗΠΑ: Εκλογικό θρίλερ στο Μισισίπι με χιλιάδες ψήφους στον αέρα – Κινδυνεύουν να μείνουν εκτός καταμέτρησης

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Χιλιάδες ψηφοφόροι στο Μισισίπι των Ηνωμένων Πολιτειών προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι ψήφοι τους θα προσμετρηθούν, μία εβδομάδα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Η αναμέτρηση για μία έδρα στη Γερουσία παραμένει εξαιρετικά αμφίρροπη, με τον Δημοκρατικό Σκοτ Κόλομ να προηγείται της Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Σίντι Χάιντ-Σμιθ με μόλις 2.536 ψήφους, ενώ οι αλλαγές στους εκλογικούς καταλόγους έχουν προκαλέσει καταγγελίες για προβλήματα στη διαδικασία ψηφοφορίας.

Σύμφωνα με το CNN, πολίτες που είχαν ψηφίσει κανονικά σε προηγούμενες εκλογές διαπίστωσαν ότι τα ονόματά τους δεν περιλαμβάνονταν στους καταλόγους των εκλογικών τους τμημάτων, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να ψηφίσουν με προσωρινά ψηφοδέλτια, η εγκυρότητα των οποίων εξετάζεται εκ των υστέρων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των εκλογικών αρχών και οργανώσεων προστασίας των πολιτικών δικαιωμάτων, καθώς η πολιτεία είχε προχωρήσει σε εκτεταμένες αλλαγές στους εκλογικούς καταλόγους χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, εμπορικά δεδομένα πιστοληπτικής πληροφόρησης.

Σύμφωνα με το CNN και την εφημερίδα Mississippi Today, περισσότεροι από 230.000 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι είχαν τεθεί σε καθεστώς «ανενεργού» πριν από την εκλογική αναμέτρηση, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου σε έναν στους εννέα εκλογείς της πολιτείας.

Προηγείται ο Δημοκρατικός υποψήφιος με μόλις 2.536 ψήφους

Με καταμετρημένο περίπου το 97% των ψήφων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το CNN στις 9 Νοεμβρίου, ο Δημοκρατικός Σκοτ Κόλομ συγκεντρώνει 467.961 ψήφους, ποσοστό 49,1%.

Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Σίντι Χάιντ-Σμιθ ακολουθεί με 465.425 ψήφους και ποσοστό 48,8%, ενώ ο ανεξάρτητος Τάι Πίνκινς συγκεντρώνει 20.032 ψήφους, ποσοστό 2,1%.

Η διαφορά είναι τόσο μικρή ώστε η καταμέτρηση των εκκρεμών ψηφοδελτίων θα μπορούσε να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα.

Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας (9/11), είχαν εξεταστεί 15.547 προσωρινά ψηφοδέλτια, εκ των οποίων περίπου το 76% έγινε αποδεκτό, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της πολιτείας, Μάικλ Γουάτσον. Παράλληλα, εκκρεμούσαν ακόμη 2.578 επιστολικές ψήφοι.

Οι τοπικές εκλογικές αρχές έχουν προθεσμία έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου να ολοκληρώσουν την εξέταση των προσωρινών ψηφοδελτίων και να επικυρώσουν τα αποτελέσματα σε επίπεδο κομητείας.

Η τελική επικύρωση των αποτελεσμάτων σε επίπεδο πολιτείας έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου.

Πήγε να ψηφίσει και ανακάλυψε ότι τον είχαν καταχωρίσει σε άλλη κομητεία

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Άντριου Κάουτς, ο οποίος είχε ψηφίσει στο ίδιο εκλογικό τμήμα στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Όταν έφτασε εκεί στις 3 Νοεμβρίου, οι υπεύθυνοι τον ενημέρωσαν ότι ήταν εγγεγραμμένος σε διαφορετική κομητεία, στην οποία δεν κατοικεί εδώ και έξι χρόνια.

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ήταν μια τόσο παλιά διεύθυνση. Από τότε έχω ζήσει σε τόσα άλλα μέρη», δήλωσε στο CNN.

Ο Κάουτς συμπλήρωσε προσωρινό ψηφοδέλτιο και τις επόμενες ημέρες προσπάθησε να διευθετήσει το ζήτημα.

Ωστόσο, τη Δευτέρα ενημερώθηκε ότι η ψήφος του δεν θα προσμετρηθεί.

«Είμαι πολύ αναστατωμένος. Συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία εδώ και πολλά χρόνια και διδάσκω και στα παιδιά μου να συμμετέχουν», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, φοβάται ότι τέτοιες εμπειρίες θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές και να αποθαρρύνουν τη μελλοντική συμμετοχή τους.

Η αναστάτωση στα εκλογικά τμήματα και οι ψηφοφόροι που αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια

Παρόμοια εμπειρία περιέγραψε η ΤαΤσάνα Χερστ, κάτοικος της κομητείας Χιντς και υποστηρίκτρια του Σκοτ Κόλομ.

Παρότι ψήφιζε χωρίς πρόβλημα τα προηγούμενα επτά χρόνια, αυτή τη φορά αντιμετώπισε εμπόδια ήδη από την προσπάθειά της να υποβάλει επιστολική ψήφο.

Την ημέρα των εκλογών, οι υπεύθυνοι του εκλογικού τμήματος την παρέπεμψαν σε άλλο σημείο ψηφοφορίας.

Έπειτα από αρκετές ώρες μετακινήσεων μεταξύ δύο εκλογικών τμημάτων, της επετράπη να συμπληρώσει προσωρινό ψηφοδέλτιο, το οποίο τελικά έγινε αποδεκτό λίγες ημέρες αργότερα.

«Χαίρομαι που αρνήθηκα να τα παρατήσω, γιατί θα μπορούσα απλώς να φύγω όταν δεν με έβρισκαν στο σύστημα. Αλλά αυτό δεν θα ήταν άσκηση του δικαιώματός μου στην ψήφο», δήλωσε στο CNN.

Ανάλογη ήταν η εμπειρία της Ρεμπέκα Κάβετ, η οποία επισκέφθηκε το δικαστικό μέγαρο της κομητείας Χιντς για να επιβεβαιώσει ότι η ψήφος της θα προσμετρηθεί.

Η γυναίκα κρατούσε την άδεια οδήγησής της, προσπαθώντας να καταλάβει ποια διαδικασία έπρεπε να ακολουθήσει.

Τελικά ενημερώθηκε ότι η επιστολική της ψήφος χρειαζόταν πρόσθετη ταυτοποίηση, την οποία κατάφερε να ολοκληρώσει.

«Είναι εξαντλητικό. Απογοητεύεσαι λίγο, αλλά ξέρω ότι η ψήφος μου είναι η φωνή μου», ανέφερε.

Η ίδια προειδοποίησε ότι η περίπλοκη διαδικασία ενδέχεται να οδηγήσει άλλους ψηφοφόρους να εγκαταλείψουν την προσπάθεια.

MISSISSIPPI SENATE RACE: THE FINAL BALLOT DEADLINE IS HERE! Democrat Scott Colom continues to lead Republican incumbent Cindy Hyde-Smith by 2,574 votes, with approximately 97% of the vote counted. November 10 is a critical deadline for outstanding absentee and affidavit ballots. County officials must certify the results by November 13. The race remains officially uncalled. @grok What happens if the remaining ballots do not change Colom’s lead? — LUCK7773 (@Luck_7773) November 10, 2026

Πάνω από 230.000 ψηφοφόροι χαρακτηρίστηκαν «ανενεργοί»

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η διαδικασία επικαιροποίησης των εκλογικών καταλόγων.

Το 2025, ο Ρεπουμπλικανός υπουργός Εσωτερικών του Μισισίπι, Μάικλ Γουάτσον, ανακοίνωσε συμφωνία με την εταιρεία πιστοληπτικής πληροφόρησης Experian.

Στόχος ήταν η αξιοποίηση συμπληρωματικών δεδομένων διευθύνσεων για τον εντοπισμό ψηφοφόρων που ενδεχομένως είχαν μετακομίσει.

Ωστόσο, οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων και ειδικοί εξέφρασαν αμφιβολίες για την αξιοπιστία αυτών των στοιχείων.

Ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και Αφροαμερικανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μισισίπι, Μάρβιν Κινγκ, επισήμανε ότι περισσότερο από το 9% των κατοίκων της πολιτείας δεν χρησιμοποιεί τραπεζικές υπηρεσίες και, επομένως, μπορεί να μην εκπροσωπείται επαρκώς στα σχετικά οικονομικά δεδομένα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Mississippi Today, οι διαδικασίες συντήρησης των εκλογικών καταλόγων είχαν οδηγήσει στον χαρακτηρισμό περισσότερων από 230.000 ψηφοφόρων ως ανενεργών πριν από τις εκλογές.

Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι διαγράφηκαν οριστικά από τους καταλόγους.

Ωστόσο, τα ονόματά τους δεν εμφανίζονταν στα βιβλία ψηφοφορίας που χρησιμοποιούνται στα εκλογικά τμήματα, με αποτέλεσμα όσοι προσέρχονταν να χρειάζεται να ψηφίσουν με προσωρινό ψηφοδέλτιο.

Τι απαντά η Experian για τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν

Η Experian δήλωσε στο CNN ότι δεν παρέχει υπηρεσίες στην πολιτεία του Μισισίπι από τις αρχές του 2025.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι τα δεδομένα που είχε προσφέρει αφορούσαν συμπληρωματικές πληροφορίες διευθύνσεων και δεν είχαν σχεδιαστεί για την επαλήθευση της εγκυρότητας των εκλογικών εγγραφών.

Η δήλωση αυτή προσθέτει νέα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία και κατά πόσον η χρήση τους συνέβαλε στον μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων που χαρακτηρίστηκαν ανενεργοί.

Δεν έχει αποδειχθεί, ωστόσο, ότι όλες οι αλλαγές στους καταλόγους οφείλονται αποκλειστικά στα δεδομένα της Experian.

Η απάντηση των αρχών: «Προτεραιότητα η ασφάλεια των εκλογών»

Ο Μάικλ Γουάτσον υπερασπίστηκε τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι η πολιτεία αξιοποίησε τα διαθέσιμα μέσα για να διασφαλίσει την ακρίβεια των εκλογικών καταλόγων.

Όπως δήλωσε στο CNN, στόχος είναι να αποτραπεί η συμμετοχή μη δικαιούχων στις εκλογές και να περιοριστούν οι δυνατότητες εκλογικής απάτης.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη διαδικασία των προσωρινών ψηφοδελτίων μηχανισμό προστασίας από λάθη που ενδέχεται να προκύψουν κατά την επικαιροποίηση των καταλόγων.

«Μπορεί να χρειαστεί λίγο περισσότερος χρόνος για να ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα, αλλά οι ακριβέστεροι εκλογικοί κατάλογοι θα επιταχύνουν τη διαδικασία και θα περιορίσουν τις ευκαιρίες εκλογικής απάτης», υποστήριξε.

Ο Γουάτσον επέμεινε ότι στο τέλος θα διασφαλιστούν η ακρίβεια και η ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας.

Οργανώσεις καταγγέλλουν εμπόδια στο δικαίωμα ψήφου

Από την άλλη πλευρά, οργανώσεις προστασίας των πολιτικών δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι η διαδικασία επιβαρύνει νόμιμα εγγεγραμμένους ψηφοφόρους.

Η Γουαϊκίνια Κλάντον, διευθύντρια του Southern Poverty Law Center στο Μισισίπι, επέκρινε τον χαρακτηρισμό ψηφοφόρων ως ανενεργών, τονίζοντας ότι η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους αποτελεί άσκηση συνταγματικού δικαιώματος.

Οργανώσεις όπως το Mississippi Poor People’s Campaign έχουν οργανώσει μετακινήσεις πολιτών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να μπορέσουν να επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων τους.

Ο Μάικλ Μορς, ειδικός στην εκλογική διοίκηση στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, σημείωσε ότι το Μισισίπι ακολουθεί διαφορετική πρακτική από αρκετές άλλες πολιτείες.

Σε πολλές περιπτώσεις, ψηφοφόροι που έχουν χαρακτηριστεί ανενεργοί μπορούν να ψηφίσουν κανονικά εφόσον προσέλθουν στο σωστό εκλογικό τμήμα.

Επιπλέον, η ομοσπονδιακή νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες προστασίες για εγγεγραμμένους ψηφοφόρους πριν από τη διαγραφή τους λόγω αλλαγής κατοικίας.

«Το Μισισίπι παρακάμπτει τη διαδικασία, αποκλείοντάς σε βιαστικά από το βιβλίο ψηφοφορίας», υποστήριξε ο Μορς.

Μέχρι την Παρασκευή η καταμέτρηση – Στις 3 Δεκεμβρίου η τελική επικύρωση

Η Τρίτη (10/11) αποτελεί κρίσιμη ημερομηνία για τους ψηφοφόρους που χρειάζεται να προσκομίσουν συμπληρωματικά έγγραφα ταυτοποίησης προκειμένου να γίνει αποδεκτή η προσωρινή ψήφος τους.

Οι εκλογικές αρχές των κομητειών έχουν προθεσμία έως την Παρασκευή (13/11) να εξετάσουν τα εκκρεμή ψηφοδέλτια και να επικυρώσουν τα τοπικά αποτελέσματα.

Η πολιτεία αναμένεται να προχωρήσει στην τελική επικύρωση στις 3 Δεκεμβρίου.

Μέχρι τότε, η αναμέτρηση μεταξύ Σκοτ Κόλομ και Σίντι Χάιντ-Σμιθ παραμένει ανοιχτή.

Πέρα από το ποιος θα εξασφαλίσει τελικά την έδρα στη Γερουσία, η υπόθεση αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα για την αμερικανική εκλογική διαδικασία: πώς μπορούν οι αρχές να διατηρούν ακριβείς εκλογικούς καταλόγους, χωρίς να δημιουργούν δυσανάλογα εμπόδια στους πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου.