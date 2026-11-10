Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εισαγωγές στην ιστορία βρίσκεται η Anthropic, η εταιρεία πίσω από το Claude, η οποία επιδιώκει αποτίμηση έως 1,4 τρισ. δολάρια. Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης σχεδιάζει να αντλήσει, μαζί με υφιστάμενους μετόχους της, έως 64,4 δισ. δολάρια μέσω της δημόσιας προσφοράς, ενώ παράλληλη ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 26 δισ. δολαρίων ανεβάζει το συνολικό ποσό στα 90,4 δισ. δολάρια. Ωστόσο, η ιστορική αυτή κίνηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις τεράστιες δαπάνες που απαιτεί η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Anthropic ξεκίνησε την Τρίτη (10/11) τις παρουσιάσεις της σε υποψήφιους επενδυτές, με στόχο την εισαγωγή των μετοχών της στο αμερικανικό χρηματιστήριο Nasdaq, υπό το σύμβολο «ANT».

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που κατέθεσε στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), η εταιρεία και ορισμένοι υφιστάμενοι μέτοχοί της σχεδιάζουν τη διάθεση 825 εκατομμυρίων μετοχών, με ενδεικτικό εύρος τιμής από 70 έως 78 δολάρια ανά μετοχή.

Στο ανώτατο όριο της τιμής, η πλήρως απομειωμένη αποτίμηση της Anthropic, η οποία συνυπολογίζει δικαιώματα προαίρεσης και άλλους τίτλους που μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές, προσεγγίζει τα 1,4 τρισ. δολάρια.

Χωρίς τον συνυπολογισμό αυτών των τίτλων, η χρηματιστηριακή αξία της υπολογίζεται περίπου στο 1 τρισ. δολάρια.

Από τα 2 τρισ. δολάρια στο 1,4 τρισ. – Γιατί οι επενδυτές έγιναν επιφυλακτικοί

Η αποτίμηση που επιδιώκει σήμερα η Anthropic είναι σημαντικά χαμηλότερη από τις προσδοκίες που επικρατούσαν μόλις πριν από λίγες εβδομάδες.

Σύμφωνα με το Reuters, ορισμένοι επενδυτές είχαν συζητήσει αποτίμηση ακόμη και 2 τρισ. δολαρίων, καθώς η ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας ενίσχυε την αισιοδοξία για τις προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ωστόσο, οι πρόσφατες πιέσεις στις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου και οι ανησυχίες για το κόστος κατασκευής νέων κέντρων δεδομένων οδήγησαν σε αναθεώρηση των προσδοκιών.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ουσιαστικά μια επανεκτίμηση της αξίας της Anthropic σε ένα πιο δύσκολο περιβάλλον για την Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε στο Reuters η Ιπέκ Οζκαρντεσκάγια, ανώτερη αναλύτρια της Swissquote Bank στη Γενεύη.

Όπως εξήγησε, η εταιρεία εξακολουθεί να παρουσιάζει εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά οι επενδυτές επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στο πόσο κοστίζει η διατήρηση αυτής της πορείας.

Η αλλαγή κλίματος αποτυπώνεται και στην ίδια τη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, τη Δευτέρα διαβιβάστηκαν προσωρινά σε επενδυτικές τράπεζες όροι που προέβλεπαν τη διάθεση περίπου 867 εκατομμυρίων μετοχών, με τιμή έως 80 δολάρια και δυνητικά έσοδα 69,3 δισ. δολαρίων.

Οι όροι αυτοί αποσύρθηκαν και το ενημερωτικό δελτίο που κατατέθηκε τελικά την Τρίτη περιλάμβανε χαμηλότερη τιμή και μικρότερο αριθμό μετοχών.

Google, Nvidia και Microsoft επενδύουν δισεκατομμύρια

Παρά την επιφυλακτικότητα της αγοράς, ορισμένοι από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους του κόσμου στηρίζουν την Anthropic.

Η εταιρεία σχεδιάζει παράλληλη ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 26 δισ. δολαρίων, με τη συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών όπως η Google της Alphabet, η Nvidia, η AMD, η Microsoft, η Broadcom, η Micron Technology και η ταϊβανέζικη TSMC.

Πρόκειται για επιχειρήσεις που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη των υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης, είτε μέσω προηγμένων επεξεργαστών είτε μέσω υπολογιστικών υπηρεσιών και κέντρων δεδομένων.

Η συμμετοχή τους αποτυπώνει τη στρατηγική σημασία που αποδίδουν στην Anthropic και στον ανταγωνισμό για την ανάπτυξη ολοένα ισχυρότερων συστημάτων.

Στην περίπτωση που ολοκληρωθούν η δημόσια προσφορά και η ιδιωτική τοποθέτηση με τους προτεινόμενους όρους, το συνολικό ποσό θα μπορούσε να φτάσει τα 90,4 δισ. δολάρια.

Από τα έσοδα της δημόσιας προσφοράς, ωστόσο, ένα μέρος θα κατευθυνθεί στους υφιστάμενους μετόχους που πωλούν μετοχές και όχι στην ίδια την εταιρεία.

Έσοδα που αυξάνονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα

Παρά το αυξανόμενο κόστος, η Anthropic καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο των εσόδων της, κυρίως χάρη στη ζήτηση για τα μοντέλα Claude.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατάθεση της εταιρείας στην SEC, ο ετησιοποιημένος ρυθμός εσόδων της είχε φτάσει περίπου τα 81 δισ. δολάρια στις 31 Οκτωβρίου 2026, αυξημένος κατά 10 δισ. δολάρια σε σχέση με έναν μήνα νωρίτερα.

Ο συγκεκριμένος δείκτης προκύπτει από την αναγωγή του πρόσφατου ρυθμού εσόδων σε ετήσια βάση και δεν σημαίνει ότι η εταιρεία έχει ήδη εισπράξει 81 δισ. δολάρια μέσα στο έτος.

Τα έσοδα του τρίτου τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 16,96 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 47% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Ωστόσο, ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε, καθώς το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο η αύξηση είχε φτάσει το 144%.

Η εταιρεία περιόρισε παράλληλα τις καθαρές ζημιές της.

Η Anthropic αποδίδει την ανάπτυξή της στην ταχεία υιοθέτηση του Claude από επιχειρήσεις, καθώς και στη δημιουργία εξειδικευμένων εφαρμογών για τομείς όπως η υγεία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η νομική υποστήριξη.

Σχεδόν 900 δισ. δολάρια για υπολογιστικές υποδομές

Πίσω από την εκρηκτική ανάπτυξη των εσόδων βρίσκεται ένα εξίσου εντυπωσιακό κόστος.

Η Anthropic έχει αναλάβει δεσμεύσεις σχεδόν 900 δισ. δολαρίων για την εξασφάλιση υπολογιστικής ισχύος και σχετικών υποδομών τα επόμενα χρόνια.

Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν συνεργασίες με την Amazon, την Google και άλλους παρόχους, με στόχο την πρόσβαση σε επεξεργαστές, εξειδικευμένα κέντρα δεδομένων και τις τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτούν τα προηγμένα μοντέλα.

Οι δεσμεύσεις αυτές δεν αποτελούν ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, αλλά μελλοντικές οικονομικές υποχρεώσεις, ορισμένες από τις οποίες εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση και την ολοκλήρωση νέων εγκαταστάσεων.

Το μέγεθός τους, ωστόσο, προκαλεί ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον η μελλοντική ζήτηση για υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης θα δικαιολογήσει τις σημερινές επενδύσεις.

Οι ανησυχίες ενισχύονται από τα υψηλά επιτόκια, το αυξανόμενο κόστος δανεισμού, τον κίνδυνο δημιουργίας περισσότερων κέντρων δεδομένων από όσα θα χρειαστεί η αγορά και τις αλληλοσυνδεόμενες χρηματοδοτικές σχέσεις μεταξύ εταιρειών του κλάδου.

Προειδοποίηση της Anthropic: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να ενεργήσει ανεξέλεγκτα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι προειδοποιήσεις που περιλαμβάνει η ίδια η Anthropic στο ενημερωτικό δελτίο της.

Παρότι η εταιρεία παρουσιάζει ένα φιλόδοξο όραμα για μια νέα εποχή τεχνολογικών επιτευγμάτων, αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη ολοένα ισχυρότερων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης συνοδεύεται από σοβαρούς κινδύνους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η πιθανότητα οι ανταγωνιστές να αναπτύξουν ταχύτερα πιο προηγμένα μοντέλα, αλλά και το ενδεχόμενο οι τεχνολογικές δυνατότητες να εξελιχθούν ταχύτερα από τους μηχανισμούς ασφαλείας.

Η Anthropic προειδοποιεί συγκεκριμένα ότι τα μοντέλα της έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν, και ενδέχεται να παρουσιάσουν ξανά, μη επιδιωκόμενη ή αυτόνομη συμπεριφορά, ακόμη και ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη χωρίς σχετική εντολή χρήστη.

Τέτοια περιστατικά θα μπορούσαν, σύμφωνα με την εταιρεία, να επηρεάσουν τη φήμη, την οικονομική της κατάσταση και τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Οι προειδοποιήσεις συνδέονται με τις αυξανόμενες ανησυχίες για αυτόνομα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορούν να εκτελούν σύνθετες εργασίες, να αλληλεπιδρούν με εταιρικά πληροφοριακά συστήματα και να αποκτούν πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα.

Το μεγάλο στοίχημα της Wall Street και ο ανταγωνισμός με την OpenAI

Η δημόσια προσφορά της Anthropic αναμένεται να αποτελέσει δοκιμασία για το κατά πόσον η Wall Street εξακολουθεί να πιστεύει ότι οι σημερινές αποτιμήσεις των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης ανταποκρίνονται στις μακροπρόθεσμες προοπτικές τους.

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στην ανταγωνίστρια OpenAI, η οποία, σύμφωνα με το Reuters, επιδιώκει να συγκεντρώσει 30 δισ. δολάρια σε νέο ιδιωτικό γύρο χρηματοδότησης πριν από πιθανή χρηματιστηριακή εισαγωγή το επόμενο έτος.

Η Anthropic ιδρύθηκε το 2021 από ομάδα πρώην ερευνητών της OpenAI, με επικεφαλής τον Ντάριο Αμοντέι, έπειτα από διαφωνίες σχετικά με τη διοίκηση και την ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εταιρεία είχε αποτιμηθεί σε 965 δισ. δολάρια στον προηγούμενο ιδιωτικό γύρο χρηματοδότησής της.

Εφόσον ολοκληρωθεί η εισαγωγή, οι μετοχές της θα διαπραγματεύονται στο Nasdaq, με τις Goldman Sachs και Morgan Stanley να ηγούνται του σχήματος των αναδόχων.

Η διαδικασία ακολουθεί την ιστορική δημόσια προσφορά της SpaceX τον Ιούνιο, όταν η εταιρεία του Έλον Μασκ άντλησε 75 δισ. δολάρια.

Για την Anthropic, το στοίχημα είναι διπλό: να πείσει τους επενδυτές ότι η ταχύτατη ανάπτυξη των εσόδων της μπορεί να συνεχιστεί και ότι οι τεράστιες δαπάνες για υπολογιστικές υποδομές θα μετατραπούν τελικά σε βιώσιμη κερδοφορία.

Για τη Wall Street, το αποτέλεσμα ενδέχεται να αποτελέσει καθοριστική ένδειξη για το αν η επενδυτική έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει ακόμη περιθώρια ανάπτυξης ή αν οι υπέρογκες αποτιμήσεις αρχίζουν να δοκιμάζονται από την πραγματικότητα.