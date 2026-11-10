Ρούμπιο: «Δεν υπάρχει ανάγκη για νέα μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν» – Τι είπε για τις συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σήμερα από το Παρίσι ότι «δεν υπάρχει ανάγκη» προς το παρόν για μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, επαναλαμβάνοντας την εκτίμηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η επανέναρξη των μεγάλης κλίμακας εχθροπραξιών είναι απίθανη.

«Η εκστρατεία οικονομικής πίεσης (εναντίον του Ιράν) έχει τόσο καταστροφικές συνέπειες που δεν υπάρχει ανάγκη, επί του παρόντος, για μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις», δήλωσε σε δημοσιογράφους ύστερα από σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G7 στη γαλλική πρωτεύουσα, προσθέτοντας: «Αυτό είπα στους συμμάχους μας εδώ σήμερα».

Όπως τόνισε οι αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις και ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν αποδίδουν «τόσο καλά».

Η οικονομική πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον εντείνεται με την πάροδο του χρόνου, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές στην επίτευξη μιας «πραγματικής συμφωνίας», ωστόσο οι όροι που εξακολουθεί να θέτει η Τεχεράνη είναι «παράλογοι».

Από την πλευρά του ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο είπε ότι ο κίνδυνος νέας κλιμάκωσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν «δεν αποκλείεται εντελώς».

«Ο κίνδυνος νέων επιθέσεων και κλιμάκωσης δεν αποκλείεται εντελώς, διαφορετικά δεν θα είχαμε αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο και ενέργεια αυτές τις δύο ημέρες για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα με τον Αμερικανό ομόλογό μας και στη συνέχεια με τον πρωθυπουργό του Κατάρ», είπε. «Ωστόσο, υποστηρίζουμε τις προσπάθειες που καταβάλλονται, ιδίως από χώρες της περιοχής, για να βρεθεί ένας τρόπος για το εκ νέου άνοιγμα και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και για μια πολιτική λύση για την αποτροπή της επανέναρξης των επιθέσεων», πρόσθεσε.

«Πολύ παραγωγικές» οι συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι

Οι συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ που διεξήχθησαν σήμερα στο Αμπού Ντάμπι ήταν “πολύ παραγωγικές”, δήλωσε ακόμη ο Μάρκο Ρούμπιο, όμως παραμένει, όπως είπε, “πολύ δουλειά να γίνει”.

Παρόντες στο Αμπού Ντάμπι, οι Ευρωπαίοι “θα διεξαγάγουν συνομιλίες με τις ομάδες μας. Εργάστηκαν σε στενή συνεργασία με τον Τζάρεντ (Κούσνερ) και τον Στιβ (Γουίτκοφ), που είναι σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Και σκοπός μας είναι σε μια δεδομένη στιγμή, αυτό το τριμερές σχήμα να διευρυνθεί, καθώς και ότι δεν θα είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουκρανία και η Ρωσία, αλλά και οι Ευρωπαίοι, που θα εκπροσωπούνται απευθείας σε αυτό το τραπέζι στο πλαίσιο αυτών των συνομιλιών”, είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στο περιθώριο συνόδου της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών (G7).

Η πρώτη ημέρα των συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία ολοκληρώθηκε οι συνομιλίες αναμένεται να επαναληφθούν αύριο, Τετάρτη, το πρωί, δήλωσε νωρίτερα η ουκρανική αντιπροσωπεία.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα, οι πρώτες από τον Φεβρουάριο, έχουν στόχο να σημειωθεί πρόοδος προς μια διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης που ξέσπασε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, να υπάρξει εργασία για ένα “νέο” πλαίσιο ασφαλείας που θα περιλαμβάνει την Ευρώπη.