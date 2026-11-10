Κύκλωμα «αχυρανθρώπων» στη Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο φερόμενος λογιστής, ελεύθεροι με όρους έξι κατηγορούμενοι

Στη φυλακή οδηγείται ένας από τους συλληφθέντες για την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους αχυρανθρώπους, που φέρεται να προκάλεσε ζημιά άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Πρόκειται για τον κατηγορούμενο που φέρεται να ήταν υπεύθυνος σε ένα γραφείο παροχής υπηρεσιών και ο οποίος κατά την απολογία του αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν έχω καμία σχέση. Ανέλαβα καθήκοντα από τις αρχές του 2025 για να βοηθήσω οικονομικά την οικογένειά μου και για να διατηρηθούν θέσεις εργασίας. Δεν είμαι λογιστής, όπως λέγεται και πρόκειται για γραφείο παροχής υπηρεσιών. Η κατηγορία μου για απάτη αφορά 139.000 ευρώ και τρεις επιχειρήσεις με τις οποίες εγώ δεν έχω καμία σχέση», φέρεται να είπε ενώπιον της ανακρίτριας, σύμφωνα με το voria.gr.

Οι υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα, μεταξύ των οποίων και ο Ερρίκος Πετιλόν, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ η διαδικασία της ανάκρισης θα συνεχιστεί αύριο και την Πέμπτη με τις απολογίες των υπόλοιπων συλληφθέντων.