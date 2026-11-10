Κοζάνη: Νεκρή αρκούδα έπειτα από τροχαίο – Την εντόπισαν διερχόμενοι οδηγοί

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Μία καφέ αρκούδα σκοτώθηκε σε σύγκρουση με αυτοκίνητο στην ΕΟ. Κοζάνης – Σιάτιστας, στη διασταύρωση της Καλαμιάς.

Το ζώο παρασύρθηκε σήμερα το πρωί από διερχόμενο όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η αρκούδα εντοπίστηκε νεκρή δίπλα στο οδόστρωμα από διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι ειδοποίησαν τον “Αρκτούρο”, όπως ανέφεραν οι ίδιοι στο Kozanimedia. Ωστόσο μέχρι και τις 15.00 το άτυχο ζώο βρισκόταν ακόμη στο εν λόγω σημείο.

Να σημειωθεί πως γύρω από το ζώο βρέθηκαν διάσπαρτα πλαστικά κομμάτια, τα οποία εκτιμάται ότι προέρχονται από το εμπλεκόμενο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του οχήματος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό, ωστόσο το αυτοκίνητο φέρει υλικές ζημιές.