Παπασταύρου για τουρκική NAVTEX: «Δηλώνει ότι έδωσε μια συγκατάθεση που όμως δεν της ζητήθηκε ποτέ – Μην πέφτετε στην παγίδα»

Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, και δηλώνει ότι έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζήτησαν ενημέρωση για την τουρκική NAVTEX.

«Μην πέφτετε στην παγίδα. Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί από την εταιρεία. Δέστε το κείμενο. Δεν αναφέρει πουθενά ότι της ζητήθηκε άδεια από την εταιρεία. Ξέρετε γιατί; Γιατί δεν της ζητήθηκε. Γιατί η γαλλική εταιρεία έκανε αίτημα για άδεια εργασιών μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και το πλοίο πριν από λίγες ώρες, και νομίζω υπήρχε εθνική ενότητα, βγήκε για να κάνει τις βυθομετρήσεις για την πόντιση βάσει μόνο της ελληνικής NAVTEX. Γιατί εκεί δημοσιοποιούνται οι συντεταγμένες», είπε ο κ. Παπασταύρου

«Η πορεία του πλοίου κατέστη δημόσια βάσει της ελληνικής NAVTEX. Και έρχεται η Τουρκία, χωρίς να υπάρχει τέτοιο αίτημα, να δίνει μια συγκατάθεση χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε όχληση από τη γαλλική εταιρεία. Να είναι ξεκάθαρο. Δεν υπήρξε αίτημα από τη γαλλική εταιρεία. Το πλοίο βγήκε στη βάση μιας NAVTEX από την Ελλάδα και μόνο. Καμία άλλη NAVTEX δεν έχει εκδοθεί βάσει του αιτήματος γαλλικής εταιρείας. Να είμαστε ξεκάθαροι» τόνισε.

O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επανήλθε λίγα λεπτά αργότερα όταν η αντιπολίτευση επέμεινε να θέτει ζήτημα κυβερνητικών χειρισμών.

«Η NAVTEX αυτή δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη “έκδοση άδειας”. Λέει ότι “δίνω τη συγκατάθεση”. Σε ποιον; Ποια εταιρεία το ζήτησε; Δεν αναφέρει τίποτα γι’ αυτό. Ποιος της ζήτησε τη συγκατάθεση; Γιατί δεν λέει έκδοση άδειας, ξέρετε γιατί; Γιατί μας λυπήθηκε; Γιατί δεν υπάρχει αίτημα», είπε ο κ. Παπασταύρου και πρόσθεσε: «Έκδοση άδειας έγινε μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο. Γιατί εμείς πέφτουμε σε αυτήν την παγίδα; Άρα, ξαναλέω, η τουρκική NAVTEX δίνει μια συγκατάθεση χωρίς αυτή να έχει ζητηθεί από την εταιρεία. Και δεν αναφέρει έκδοση άδειας. Ένα αίτημα έγινε, προς την Ελλάδα και την Κύπρο, μία άδεια εργασιών από την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην πέφτουμε στην παγίδα».