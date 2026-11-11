ΗΠΑ: «Μπλόκο» των Ρεπουμπλικανών στην προσπάθεια καθαίρεσης του Πιτ Χέγκσεθ

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Την προσπάθεια προώθησης της διαδικασίας καθαίρεσης του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, μπλόκαραν οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εξασφαλίζοντας την παραπομπή των σχετικών κατηγοριών στην Επιτροπή Δικαιοσύνης, η οποία ελέγχεται από το κόμμα τους.

Συγκεκριμένα, η Βουλή ενέκρινε με 211 ψήφους υπέρ και 204 κατά την πρόταση να παραπεμφθούν οι κατηγορίες σε κοινοβουλευτική επιτροπή, εξέλιξη που ουσιαστικά πάγωσε την πρωτοβουλία για την καθαίρεση του Χέγκσεθ. Την πρόταση είχε καταθέσει ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής του Κεντάκι, Τόμας Μάσι, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός από το κόμμα του που καταψήφισε την παραπομπή.

Η πρωτοβουλία του Μάσι αφορούσε καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας από τον υπουργό Άμυνας, με επίκεντρο τη διαχείριση του πολέμου με το Ιράν και τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

«Φαρσοκωμωδία» η προσπάθεια καθαίρεσής του, λέει ο Χέγκσεθ

Μία ημέρα πριν από την ψηφοφορία, ο Πιτ Χέγκσεθ είχε απορρίψει κατηγορηματικά την πρωτοβουλία καθαίρεσής του, χαρακτηρίζοντάς την «φαρσοκωμωδία» και «επικοινωνιακό τέχνασμα».

«Αυτό που προσπαθεί να κάνει ένας ηττημένος και πικραμένος βουλευτής δεν είναι μια δουλειά ελέγχου ή μια διαδικασία λογοδοσίας. Αυτό είναι ένα πολιτικό κόλπο, ένα προσωπικό μανιφέστο που καθοδηγείται από εγωισμό και μνησικακία», δήλωσε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους.

Στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Πεντάγωνο έπειτα από έξι μήνες, ο Αμερικανός υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η πρωτοβουλία του Τόμας Μάσι συνιστά επίθεση κατά των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

«Είναι μια φαρσοκωμωδία και ένα επικοινωνιακό τρικ», ανέφερε.