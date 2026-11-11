Ουκρανία: Νέα επιχείρηση εκκένωσης εξετάζεται στο Ολέσκι – Νάρκες, drones και πείνα παγιδεύουν αμάχους

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Οι ουκρανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να οργανώσουν νέα ασφαλή επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων από το κατεχόμενο Ολέσκι και άλλους οικισμούς της γύρω περιοχής στη Χερσώνα, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου ο Ουκρανός Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ντμίτρο Λούμπινετς.

Η νέα προσπάθεια εξετάζεται μετά την επιτυχή ανθρωπιστική επιχείρηση που ολοκληρώθηκε την 1η Νοεμβρίου, στο πλαίσιο προσωρινής κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Λούμπινετς, μετά την πρώτη απομάκρυνση αμάχων, το γραφείο του εξακολουθεί να δέχεται τηλεφωνήματα και αιτήματα από κατοίκους του Ολέσκι και της ευρύτερης κοινότητας.

«Άνθρωποι που είδαν ότι η διαδικασία ασφαλούς απομάκρυνσης λειτούργησε εκφράζουν τώρα και αυτοί την επιθυμία τους να μεταφερθούν σε εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης της Ουκρανίας», ανέφερε.

Αναζητείται ασφαλής μηχανισμός

Για να πραγματοποιηθεί νέα επιχείρηση, θα πρέπει προηγουμένως να συμφωνηθούν οι απαραίτητες ανθρωπιστικές συνθήκες και εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Λούμπινετς τόνισε ότι οι ουκρανικές αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν και να επικαιροποιούν πληροφορίες για κάθε κάτοικο που επιθυμεί να φύγει.

Ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνεται σε ηλικιωμένους, άτομα με περιορισμένη κινητικότητα ή αναπηρία, βαριά ασθενείς και οικογένειες με παιδιά.

Μόλις διαμορφωθεί ασφαλής μηχανισμός απομάκρυνσης, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα επόμενα βήματα.

«Όσοι έμειναν πίσω τώρα το μετανιώνουν»

Κάτοικοι του Ολέσκι που απομακρύνθηκαν κατά την προηγούμενη επιχείρηση δήλωσαν στο Kyiv Independent στις 31 Οκτωβρίου ότι αρκετοί από όσους επέλεξαν τότε να παραμείνουν στην πόλη έχουν αλλάξει γνώμη.

«Όσοι έμειναν τώρα μετανιώνουν που δεν έφυγαν μαζί μας», δήλωσε η Άλα Τισένκο, η οποία απομακρύνθηκε από το Ολέσκι.

Άλλη κάτοικος, η Όλχα Λιουτίκοβα, ανέφερε ότι ορισμένοι άνθρωποι φοβήθηκαν να συμμετάσχουν στην πρώτη επιχείρηση, καθώς δεν εμπιστεύονταν τη Ρωσία ότι θα τηρούσε την προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Το Κρεμλίνο, ωστόσο, έχει δηλώσει δημοσίως ότι δεν προβλέπει νέες ανάλογες ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στο άμεσο μέλλον.

Ο ακριβής αριθμός των κατοίκων που παραμένουν σήμερα στο Ολέσκι δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Ο Λούμπινετς είχε επίσης αναφέρει ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει τον αριθμό όσων απομακρύνθηκαν στην προηγούμενη επιχείρηση, βάσει της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί με τη ρωσική πλευρά.

Νάρκες, drones και έλεγχοι στα ρωσικά σημεία ελέγχου

Η ανεξάρτητη έξοδος από το Ολέσκι θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη εξαιτίας των ναρκοθετημένων δρόμων, των συνεχών επιθέσεων με drones και των ανακρίσεων στα ρωσικά σημεία ελέγχου.

Τον Σεπτέμβριο, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από νάρκες ενώ επιχειρούσαν να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Η κοινότητα του Ολέσκι περιλαμβάνει συνολικά 13 οικισμούς, πέντε από τους οποίους έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Η ανθρωπιστική κατάσταση έχει επιδεινωθεί και σε άλλους γύρω οικισμούς.

«Το Ολέσκι δεν είναι το μοναδικό μέρος όπου υπάρχει πείνα», είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο ο Στέφαν Βορόντσοφ, συντονιστής εθελοντών της οργάνωσης Humanity, αναφέροντας ότι το πρόβλημα επεκτείνεται και σε περιοχές όπως η Χόλα Πρίσταν και το Ράντενσκ.

Πριν από τον πόλεμο, το Ολέσκι αριθμούσε περίπου 24.000 κατοίκους. Μέχρι τον Οκτώβριο, πριν από την τελευταία επιχείρηση απομάκρυνσης, οι ουκρανικές αρχές εκτιμούσαν ότι είχαν απομείνει περίπου 2.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους περίπου 50 παιδιά.