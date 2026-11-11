Υπόθεση υποβοηθούμενης αναπαραγωγής: Σοκάρουν οι καταγγελίες για το κύκλωμα των Χανίων – «Από τα ωάρια που δηλώθηκαν ως νεκρά, βρέθηκαν κρυοσυντηρημένα σε νοσοκομείο»

Στο επίκεντρο της Δικαιοσύνης βρίσκεται η πολύκροτη υπόθεση του κυκλώματος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά, με συνολικά 33 πρόσωπα να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για την εμπλοκή τους στη δράση του δικτύου.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται γιατροί, εμβρυολόγοι, μαίες, εργαζόμενοι στην κλινική, μεσίτριες, δικηγόροι, καθώς και άτομα που φέρονται να αναλάμβαναν τη διαμεσολάβηση για την προσέγγιση υποψήφιων γονέων, με οικονομικά ανταλλάγματα που σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν ακόμη και τις 140.000 ευρώ.

Ωστόσο, η εκδίκαση της υπόθεσης δεν προχώρησε, καθώς το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της για τον προσεχή Δεκέμβριο, λόγω κωλύματος της έδρας.

Η δικογραφία περιλαμβάνει πολύ σοβαρές καταγγελίες από γυναίκες που υποστηρίζουν ότι έπεσαν θύματα πρακτικών όπως εικονικές διαδικασίες εξωσωματικής γονιμοποίησης και αφαίρεση ή χρήση ωαρίων χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Στο πλαίσιο της υπόθεσης έχουν διατυπωθεί επίσης καταγγελίες για εμπορία βρεφών και παράνομες υιοθεσίες, με την καταβολή υπέρογκων χρηματικών ποσών.

Ξεχωριστή διάσταση στην υπόθεση δίνουν και οι μαρτυρίες γυναικών, οι οποίες καταγγέλλουν ότι γενετικό υλικό τους εντοπίστηκε σε δείγματα που συνδέονταν με τρίτα πρόσωπα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, χωρίς να έχουν προηγουμένως ενημερωθεί ή συναινέσει.

Ωάρια χωρίς συναίνεση και εικονικές εμβρυομεταφορές

Η περίπτωση ζευγαριού από τα Χανιά, με δύο αποτυχημένες εμβρυομεταφορές, σοκάρει. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, το ζευγάρι είχε ενημερωθεί ότι τα ωάρια που είχαν ληφθεί ήταν μη βιώσιμα. Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να αποκαλύφθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεσή τους. Μάλιστα, ένα ακόμη από τα ωάρια που είχαν χαρακτηριστεί νεκρά εντοπίστηκε κρυοσυντηρημένο.

«Διαπιστώθηκε από τις έρευνες τις αστυνομίας ότι ένα ωάριο βρέθηκε στη Γερμανία. Χρησιμοποιήθηκε γενετικό υλικού Γερμανού και πλέον υπάρχει ένα παιδί εκεί, με φυσική μητέρα τη σύζυγο, χωρίς να έχουμε γνώση», ανέφερε το ζευγάρι στο ΕΡΤnews.

«Από τα ωάρια που είχαν ληφθεί και μας δηλώθηκαν από τους κατηγορούμενους ως νεκρά, βρέθηκαν κρυοσυντηρημένα σε νοσοκομείο. Θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μπουν στη φυλακή όσοι έδρασαν εγκληματικά σε βάρος μας και εν αγνοία μας», πρόσθεσε.

Μία ακόμη γυναίκα που είχε απευθυνθεί στην κλινική κατήγγειλε ότι υποβλήθηκε σε εμβρυομεταφορές χωρίς να έχει προηγηθεί γονιμοποίηση ωαρίων, υποστηρίζοντας πως αντί για γενετικό υλικό τής εμφυτεύθηκε σκέτο… νερό.

«Έκαναν εμβρυομεταφορές χωρίς να μου έχουν καν πάρει ωάρια δικά μου ή να έχουν χρησιμοποιήσει γενετικό υλικό. Σκέτο νερό. Είναι και οικονομικά και ψυχικά μεγάλο το κόστος στη ζωή μου. Δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα, παρότι έχω κάνει δύο παιδιά μετά από αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις ψυχολογικές και οικονομικές επιπτώσεις που εξακολουθεί να βιώνει.

Ανάλογη καταγγελία διατύπωσε και άλλη γυναίκα, η οποία πίστευε ότι είχε υποβληθεί δύο φορές σε ωοληψία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί εξωσωματική γονιμοποίηση με σπέρμα δότη. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα φέρεται να προέκυψαν, δεν είχε πραγματοποιηθεί λήψη ωαρίων, παρά το γεγονός ότι η ίδια είχε ενημερωθεί για το αντίθετο.

«Μου φαίνεται τραγικό, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Είναι απάνθρωπο. Εμένα εκείνη την ημέρα μου είπαν ότι μου πήραν δύο ωάρια», δήλωσε η γυναίκα.

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Στην ογκωδέστατη δικογραφία καταγράφονται πολυάριθμες περιπτώσεις φερόμενης εξαπάτησης, μεταξύ των οποίων η υπόθεση δύο παρένθετων μητέρων που κυοφορούσαν δίδυμα για λογαριασμό του ίδιου ζευγαριού, καθώς και καταγγελία για αφαίρεση γενετικού υλικού από ζευγάρι Ολλανδών.