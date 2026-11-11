Αϊτή: Καταστράφηκε επιχειρησιακό κέντρο ισχυρής συμμορίας με τη συμμετοχή στρατιωτικών δυνάμεων του Ελ Σαλβαδόρ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την καταστροφή του επιχειρησιακού κέντρου μίας από τις ισχυρότερες εγκληματικές συμμορίες που δρουν στην Αϊτή ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, σημειώνοντας ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας του, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Την επιχείρηση χαιρέτισε ο πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας, Λουίς Αμπιναδέρ, εκφράζοντας τη στήριξή του στην πρωτοβουλία.

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή στρατιωτική επιχείρηση των ενόπλων δυνάμεων του Ελ Σαλβαδόρ αφότου ο πρόεδρος της χώρας διέταξε την ανάπτυξη πάνω από 2.000 ανδρών των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του στην Αϊτή -με υλικοτεχνική υποστήριξη των ΗΠΑ- με αποστολή να εντοπίσουν τέσσερις μηχανικούς ελικοπτέρων που παραμένουν ακόμη αγνοούμενοι, μετά από ενέδρα κακοποιών σε προάστιο του Πορτ-ο-Πρενς την 18η Οκτωβρίου.

Σε μήνυμά του μέσω X, γραμμένο στην αϊτινή κρεολική, συνοδευόμενο από βίντεο 48 δευτερολέπτων με στιγμιότυπα της επιχείρησης, ο πρόεδρος Μπουκέλε τόνισε πως οι ένοπλες δυνάμεις του Σαλβαδόρ κατέστρεψαν το σπίτι και το «γενικό αρχηγείο» του Γουίλσον Ζοζέφ, γνωστού επίσης με το προσωνύμιο Λανμό Σαν Ζου, επικεφαλής της συμμορίας 400 Mawozo, από τις ισχυρότερες στη χώρα.

Στο οπτικό υλικό που παρέθεσε, βλέπει κανείς τουλάχιστον τρία ελαφριά ελικόπτερα, με σαλβαδοριανά διακριτικά, να εκτοξεύουν ρουκέτες επανειλημμένα εναντίον του στόχου, ενώ κόσμος τρέχει για να σωθεί γύρω από το κτήριο.

Η επίθεση διατάχθηκε αφού χρήστης του X μεταφόρτωσε την 5η Νοεμβρίου φωτογραφία διώροφου σπιτιού και ζήτησε από τον πρόεδρο Μπουκέλε να το καταστρέψει.

«Πού βρίσκεται αυτό το σπίτι; Δώστε μας την ακριβή διεύθυνση και θα το καταστρέψουμε», απάντησε ο αρχηγός του Ελ Σαλβαδόρ.

Kote kay sa a ye? Ban nou adrès egzak la, n ap detwi l. — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 6, 2026

«Τηρήσαμε την υπόσχεσή μας», καυχήθηκε ο πρόεδρος Μπουκέλε χθες, στην δημοσίευσή του για την επίθεση.

Η εφημερίδα Diario El Salvador ανέφερε μέσω X ότι ο επικεφαλής της συμμορίας που μπήκε στο στόχαστρο «δεν βρισκόταν στην κατοικία τη στιγμή της επιχείρησης».

#DePlaneta | El presidente @nayibbukele informó en X que fue destruida en Haití la residencia de Wilson Joseph, alias «Lanmò San Jou», señalado como líder de la pandilla 400 Mawozo. También aseguró que fue destruido el cuartel general de la estructura criminal. Según Bukele, la operación contó con apoyo de fuerzas salvadoreñas desplegadas en Haití. Joseph no se encontraba en la vivienda al momento del operativo. — Diario El Salvador (@elsalvador) November 10, 2026

Ειρωνείες Μπουκέλε για τη φυγή των μελών της συμμορίας

Το ακίνητο βρίσκεται στην κοινότητα Κρουά-ντε-Μπουκέ, ανατολικά της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς. Ο πρόεδρος Μπουκέλε δεν διευκρίνισε πότε επιτέθηκε ο στρατός του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Miami Herald, το ακίνητο καταστράφηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της αϊτινής αστυνομίας με την «υποστήριξη» των ενόπλων δυνάμεων του Σαλβαδόρ.

Επικαλούμενη πηγές που δεν κατονόμασε, έκανε λόγο για τουλάχιστον 20 νεκρούς.

Στην ανάρτησή του για την επίθεση, ο πρόεδρος Μπουκέλε σχολίασε με ειρωνεία ότι τα περισσότερα μέλη της συμμορίας τράπηκαν σε φυγή «χωρίς να προσπαθήσουν καν να δώσουν μάχη».

Στη συμμορία του Γουίλσον Ζοζέφ αποδίδονται απαγωγές και εκβιάσεις. Το 2021, η 400 Mawozo είχε απαγάγει 16 Αμερικανούς και Καναδούς ιεραπόστολους.

Στις αρχές Νοεμβρίου, ο επικεφαλής της συμμορίας είχε απευθύνει επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ζητώντας του να σταματήσει την ανάπτυξη των στρατευμάτων του Ελ Σαλβαδόρ στην Αϊτή.

Επιχείρηση εκτός της εντολής του ΟΗΕ

Οι περισσότεροι στρατιωτικοί που έστειλε το Σαλβαδόρ στην Αϊτή δεν είναι ενταγμένοι στη Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ), διεθνούς αποστολής που έχει εξασφαλίσει εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η επιχείρηση του σαλβαδοριανού στρατού διεξάγεται πέραν της εντολής του ΟΗΕ και των μηχανισμών παρακολούθησης, διευκρίνισε ο διεθνής οργανισμός.

Αντιδρώντας στη χθεσινή ανακοίνωση του σαλβαδοριανού ομολόγου του Μπουκέλε, ο πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας Λουίς Αμπιναδέρ τόνισε ότι υποστηρίζει τη δράση του στρατού του Σαλβαδόρ και πρόσθεσε πως οι δυο χώρες συνεργάζονται.

«Τον υποστηρίζουμε σε όλες τις διαστάσεις της επιμελητείας και της συλλογής πληροφοριών, και θα συνεχίσουμε να τον υποστηρίζουμε στο έργο» του στρατού του, διαβεβαίωσε ο κ. Αμπιναδέρ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στο Σάντο Ντομίνγκο.

Η ΔΚΣ και ο σαλβαδοριανός στρατός πρέπει να «συντονιστούν» στις ενέργειές τους, σημείωσε πάντως μιλώντας στον Τύπο.

Οι τεταμένες σχέσεις μεταξύ Αϊτής και Δομινικανής Δημοκρατίας

Η Αϊτή και η Δομινικανή Δημοκρατία μοιράζονται τη νήσο Εσπανιόλα. Το Σάντο Ντομίνγκο έχει ωστόσο πολύ τεταμένες σχέσεις με το Πορτ-ο-Πρενς, που επιδεινώθηκαν από την εξαιρετικά σκληρή στάση του προέδρου Αμπιναδέρ ως προς το ζήτημα της παράτυπης μετανάστευσης, έχει διατάξει να υψωθεί τείχος κατά μήκος των συνόρων μήκους 380 χιλιομέτρων και να στρατιωτικοποιηθούν ώστε να αποτρέπεται η είσοδος παράτυπων μεταναστών από την Αϊτινή επικράτεια.

Προχθές Δευτέρα, η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία παρότρυνε τις κυβερνήσεις του Ελ Σαλβαδόρ και της Αϊτής να δώσουν στη δημοσιότητα τη συμφωνία τους που επέτρεψε την ανάπτυξη των σαλβαδοριανών στρατιωτικών και να εγγυηθούν ότι οι επιχειρήσεις τους θα εγγυώνται την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP