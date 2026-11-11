Αγωγή Τραμπ κατά BBC: Ο δικαστής απέρριψε το αίτημα του βρετανικού δικτύου να τερματιστεί η υπόθεση

Ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε το αίτημα του BBC για τον τερματισμό της δικαστικής διαμάχης με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με αξιώσεις αποζημίωσης δισεκατομμυρίων δολαρίων για δυσφήμιση. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για τεράστια νίκη, παραθέτοντας απόσπασμα της απόφασης αναφορικά με επεξεργασμένο βίντεο από το βρετανικό δίκτυο.

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Διεθνή Νέα

Αγωγή Τραμπ κατά BBC
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την απόρριψη του αιτήματος του BBC για τον τερματισμό της δικαστικής διαμάχης με τον Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε ο ομοσπονδιακός δικαστής, σε υπόθεση που αφορά αξιώσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων για δυσφήμιση.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «μια τεράστια νίκη κατά των Fake News», χαρακτηρίζοντας παράλληλα το βρετανικό μέσο «τρομερό διαστρεβλωτή της αλήθειας».
  • Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης που παρέθεσε ο Τραμπ, το BBC είχε επεξεργαστεί βίντεο, δημιουργώντας την εντύπωση ότι ο ίδιος είχε προχωρήσει σε δήλωση που στην πραγματικότητα δεν είχε κάνει.

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Την απόρριψη του αιτήματος του BBC για τον τερματισμό της δικαστικής διαμάχης με τον Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε ο ομοσπονδιακός δικαστής που έχει αναλάβει την εκδίκαση της αγωγής του Αμερικανού προέδρου κατά του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, η οποία αφορά αξιώσεις αποζημίωσης δισεκατομμυρίων δολαρίων για δυσφήμιση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε με πανηγυρικό τόνο την απόφαση, κάνοντας λόγο για «μια τεράστια νίκη κατά των Fake News» σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά του BBC, χαρακτηρίζοντάς το «τρομερό διαστρεβλωτή της αλήθειας», ενώ εξήρε τον ομοσπονδιακό δικαστή Τζέφρι Τ. Κουντς, του Νότιου Διαμερίσματος της Φλόριντα.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ παρέθεσε απόσπασμα από το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με το οποίο το BBC είχε επεξεργαστεί βίντεο, δημιουργώντας την εντύπωση ότι ο ίδιος είχε προχωρήσει σε δήλωση που στην πραγματικότητα δεν είχε κάνει.

«Στην προκειμένη περίπτωση, το ίδιο το ειδησεογραφικό μέσο δημιούργησε την ιστορία. Το BBC το παραδέχθηκε, επιβεβαιώνοντας ότι είχε επεξεργαστεί ένα βίντεο, ώστε να φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ έκανε μια δήλωση την οποία στην πραγματικότητα δεν έκανε», ανέφερε το απόσπασμα που αναδημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ υποστήριξε, τέλος, ότι θα συνεχίσει να αντιτίθεται σε μέσα ενημέρωσης που, κατά τον ίδιο, επιχειρούν να παραπλανήσουν την αμερικανική κοινή γνώμη.

«Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε και να νικάμε όλους όσοι προσπαθούν να εξαπατήσουν τον αμερικανικό λαό!», κατέληξε στην ανάρτησή του.

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