Αγωγή Τραμπ κατά BBC: Ο δικαστής απέρριψε το αίτημα του βρετανικού δικτύου να τερματιστεί η υπόθεση

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Την απόρριψη του αιτήματος του BBC για τον τερματισμό της δικαστικής διαμάχης με τον Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε ο ομοσπονδιακός δικαστής που έχει αναλάβει την εκδίκαση της αγωγής του Αμερικανού προέδρου κατά του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, η οποία αφορά αξιώσεις αποζημίωσης δισεκατομμυρίων δολαρίων για δυσφήμιση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε με πανηγυρικό τόνο την απόφαση, κάνοντας λόγο για «μια τεράστια νίκη κατά των Fake News» σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά του BBC, χαρακτηρίζοντάς το «τρομερό διαστρεβλωτή της αλήθειας», ενώ εξήρε τον ομοσπονδιακό δικαστή Τζέφρι Τ. Κουντς, του Νότιου Διαμερίσματος της Φλόριντα.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ παρέθεσε απόσπασμα από το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με το οποίο το BBC είχε επεξεργαστεί βίντεο, δημιουργώντας την εντύπωση ότι ο ίδιος είχε προχωρήσει σε δήλωση που στην πραγματικότητα δεν είχε κάνει.

A federal judge on Tuesday said President Donald Trump’s $10 billion defamation lawsuit against the BBC over a misleadingly edited clip of a speech can go forward, but threw out Trump’s unfair trade practices claim against the broadcaster. https://t.co/8mh98xKmJd Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΔΥΠΑ: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για απασχόληση 1.000 ανέργων με μισθό έως 1.300 ευρώ μεικτά –Όλες οι τελευταίες πληροφορίες — Reuters Legal (@ReutersLegal) November 11, 2026

«Στην προκειμένη περίπτωση, το ίδιο το ειδησεογραφικό μέσο δημιούργησε την ιστορία. Το BBC το παραδέχθηκε, επιβεβαιώνοντας ότι είχε επεξεργαστεί ένα βίντεο, ώστε να φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ έκανε μια δήλωση την οποία στην πραγματικότητα δεν έκανε», ανέφερε το απόσπασμα που αναδημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ υποστήριξε, τέλος, ότι θα συνεχίσει να αντιτίθεται σε μέσα ενημέρωσης που, κατά τον ίδιο, επιχειρούν να παραπλανήσουν την αμερικανική κοινή γνώμη.

«Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε και να νικάμε όλους όσοι προσπαθούν να εξαπατήσουν τον αμερικανικό λαό!», κατέληξε στην ανάρτησή του.