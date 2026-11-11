Συγκλονιστικό εύρημα αποκαλύπτει μια τραγική ιστορία αιώνων: Γυναίκα ήταν θαμμένη σε τάφο αγκαλιά με το νεογέννητο μωρό της

Μια συγκινητική και συνάμα τραγική ιστορία από τα βάθη του χρόνου ήρθε στο φως στην καρδιά της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών εργασιών στην Τσεχία, οι ερευνητές βρέθηκαν μπροστά σε ένα εύρημα που προκαλεί δέος: έναν τάφο 4.300 ετών που κλείνει μέσα του την τελευταία, αιώνια αγκαλιά μιας μητέρας και του νεογέννητου μωρού της.

Αυτή η σπάνια ανακάλυψη της Εποχής του Χαλκού δεν αποτελεί απλώς ένα σπουδαίο ιστορικό τεκμήριο, αλλά και ένα ζωντανό, ανθρώπινο στιγμιότυπο που «παγίωσε» στον χρόνο μια οικογενειακή τραγωδία της προϊστορικής περιόδου.

Μια γυναίκα που έζησε πριν από περίπου 4.300 χρόνια εντοπίστηκε σε έναν τάφο στην Τσεχία, θαμμένη έχοντας στην αγκαλιά της ένα νεογέννητο μωρό.

Η γυναίκα ήταν ξαπλωμένη στη δεξιά της πλευρά με τα πόδια λυγισμένα, ενώ το βρέφος είχε τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το πρόσωπό του να είναι γυρισμένο προς το μέρος της.

Οι αρχαιολόγοι που έφεραν στο φως το εύρημα στο Μπράντις ναντ Λάμπεμ (Brandýs nad Labem), κοντά στην Πράγα, υποθέτουν ότι αυτή η ασυνήθιστη ταφή ενδέχεται να υποδεικνύει θάνατο που επήλθε κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τον τοκετό.

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια σωστικών ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν πριν από την κατασκευή της περιφερειακής οδού Μπράντις ναντ Λάμπεμ – Σταρά Μπόλεσλαβ.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από το Ινστιτούτο Αρχαιολογικής Κληρονομιάς Κεντρικής Βοημίας (ÚAPPSČ), έφερε στο φως ένα νεκροταφείο της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, καθώς και ίχνη ενός οικισμού από τη Ρωμαϊκή περίοδο.

Δύο σκελετοί αντικριστά

Με βάση τις προκαταρκτικές αξιολογήσεις, οι αρχαιολόγοι χρονολογούν το νεκροταφείο γύρω στο 2300 π.Χ., στην πρώιμη φάση του πολιτισμού Ουνέτιτσε (Únětice culture).

Οι ειδικοί, οι οποίοι προσδιόρισαν την ηλικία της γυναίκας περίπου στα 30 έτη, βρήκαν τον σκελετό ξαπλωμένο στη δεξιά του πλευρά με λυγισμένα τα πόδια. Η πιο συγκλονιστική λεπτομέρεια ήταν η τοποθέτηση του νεογέννητου στην αγκαλιά της γυναίκας, με τα πρόσωπά τους στραμμένα το ένα προς το άλλο.

Αυτή η διάταξη υποδηλώνει ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι θάφτηκαν συνειδητά μαζί στον ίδιο τάφο.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η γυναίκα ενδέχεται να έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά τον τοκετό.

Ωστόσο, οι λεπτομερείς αναλύσεις για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου και της βιολογικής συγγένειας μεταξύ των δύο ατόμων δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Ο ανθρωπολόγος Πάβελ Κουμπάλεκ (Pavel Kubálek) τεκμηρίωσε τον τάφο επί τόπου (in situ) και απομάκρυνε τα ανθρώπινα λείψανα για πιο ολοκληρωμένες εξετάσεις.

Οι εργαστηριακές μελέτες αναμένεται να προσφέρουν νέες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των δύο ατόμων και τις συνθήκες του θανάτου τους.

Οι ταφικές παραδόσεις της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στην Κεντρική Ευρώπη

Ο πολιτισμός του Ουνέτιτσε (Únětice), στον οποίο χρονολογείται ο τάφος, επηρέασε ένα μεγάλο μέρος της Κεντρικής Ευρώπης από τα τέλη της τρίτης χιλιετίας π.Χ. έως το πρώτο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ.

Ο πολιτισμός αυτός, που πήρε το όνομά του από τον οικισμό Ουνέτιτσε κοντά στην Πράγα, είναι αναγνωρίσιος για την πρώιμη μεταλλουργία του χαλκού, τους οικισμούς και τα νεκροταφεία του.

Οι κοινότητες του Ουνέτιτσε έθαβαν συνήθως τους νεκρούς τους σε συνεσταλμένη στάση (εμβρυακή στάση).

Στους τάφους ανακαλύπτονταν συχνά κεραμικά αγγεία, χάλκινα κοσμήματα και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Ωστόσο, η διάταξη των τάφων και τα αντικείμενα που συνόδευαν τον νεκρό διέφεραν ανάλογα με την περιοχή και την περίοδο.

Η περιοχή γύρω από το Μπράντις ναντ Λάμπεμ (Brandýs nad Labem) είχε αποδώσει και στο παρελθόν σημαντικά ευρήματα για τη μελέτη αυτών των ταφικών παραδόσεων.

Σε έναν ταφικό τύμβο της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού που ερευνήθηκε στην περιοχή, εντοπίστηκαν δύο ταφές που θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Αυτό το παράδειγμα επιτρέπει στον πρόσφατα ανακαλυφθέντα τάφο της γυναίκας και του μωρού να αξιολογηθεί μέσα σε ένα ευρύτερο αρχαιολογικό πλαίσιο.

Η αρχαιογενετική έρευνα που διεξήχθη σε άλλα νεκροταφεία του Ουνέτιτσε έδειξε ότι τα άτομα που θάβονταν στον ίδιο τάφο δεν ήταν απαραίτητα μέλη της ίδιας βιολογικής οικογένειας.

Ως εκ τούτου, η υπόθεση ότι οι δύο άνθρωποι στον τάφο του Μπράντις είναι μητέρα και παιδί παραμένει μια ερμηνεία που δεν έχει ακόμη επαληθευτεί.

Ίχνη Οικισμού και Χειροτεχνίας από τη Ρωμαϊκή Περίοδο

Οι σωστικές ανασκαφές, οι οποίες ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2026, ολοκληρώθηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Οι ερευνητές εξέτασαν μια οδική διαδρομή περίπου δύο χιλιομέτρων, η οποία εκτείνεται από την περιοχή κοντά στο Ζάπι (Zápy) έως την οδό Πράζσκα (Pražská Street).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπίστηκαν τα κατάλοιπα ενός γερμανικού οικισμού που χρησιμοποιούνταν μεταξύ του 1ου και του 3ου αιώνα μ.Χ.

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν δεκάδες θραύσματα από κέρατα ζώων, ημιτελή εργαλεία και κατάλοιπα παραγωγής.

Τα υλικά αυτά υποδηλώνουν ότι στον οικισμό ζούσαν τεχνίτες που ειδικεύονταν στην κατεργασία κεράτων.

Η ερευνητική ομάδα εντόπισε επίσης έναν ακόμη τάφο γυναίκας, πιθανότατα από την ίδια περίοδο, 50 μικρές μπλε γυάλινες χάντρες και δύο σιδερένια αντικείμενα.

Κατά μήκος της διαδρομής της ανασκαφής καταγράφηκαν επιπλέον ίχνη μεταγενέστερων μεσαιωνικών οικισμών.

Προηγούμενες έρευνες γύρω από το Μπράντις ναντ Λάμπεμ (Brandýs nad Labem) είχαν αποκαλύψει ότι η περιοχή χρησιμοποιούνταν σε διάφορες περιόδους, από την προϊστορία μέχρι τον Μεσαίωνα.

Αυτή η περιοχή κοντά στον ποταμό Έλβα είναι καταγεγραμμένη στο επίσημο αρχαιολογικό μητρώο της Τσεχίας ως μια τοποθεσία που περιλαμβάνει κατάλοιπα οικισμών και νεκροταφείων από πολλές διαφορετικές ιστορικές περιόδους.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις των ευρημάτων από τις νέες ανασκαφές βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, η έρευνα στους σκελετούς της γυναίκας και του νεογέννητου ενδέχεται να προσφέρει μια καλύτερη κατανόηση των συνθηκών γύρω από αυτήν την κοινή ταφή πριν από 4.300 χρόνια.