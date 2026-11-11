Πέτρος Λαγούτης: «Έχω ανάγκη να αγαπώ και να αγαπιέμαι»

Ο Πέτρος Λαγούτης μιλά στην «R» για τις προσωπικές του επανεκκινήσεις, με αφορμή την παράσταση «Restart», για τις σχέσεις και την ανάγκη του να παραμένει ανοιχτός στην αγάπη.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το διαδραστικό θεατρικό έργο «Restart», που τιμήθηκε το 2022 στη Γαλλία με τo βραβείo Molières ως η καλύτερη κωμωδία της χρονιάς και ανεβαίνει στο «Συγγρού 33», σε σκηνοθεσία Βάνας Πεφάνη, ξεκινά από ένα «ρομαντικό ατύχημα» και δίνει στους θεατές τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις αποφάσεις του ήρωα. Για τον πρωταγωνιστή Πέτρο Λαγούτη, το εύκολο είναι να αφήνουμε τους άλλους να καθορίζουν τις επιλογές μας.

«Το δύσκολο είναι το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή ο άνθρωπος να νιώσει σίγουρος για τις επιλογές του και να αναλάβει τις ευθύνες του», επισημαίνει ο ηθοποιός στη Realnews.

Αυτό που τον γοήτευσε στην παράσταση είναι αυτή ακριβώς η μοιρασιά της δράσης. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η διάδραση να είναι «άμεση, ειλικρινής και ουσιαστική», ώστε οι θεατές να κατανοήσουν την ευθύνη που έχουν οι προτροπές τους απέναντι στον πρωταγωνιστή. Κάπως έτσι αντιλαμβάνεται και τους ρόλους που αναλαμβάνει στην καθημερινότητα. «Στα πρώτα χρόνια μαθαίνουμε να προσαρμοζόμαστε και καλούμαστε να υποδυθούμε διάφορους ρόλους, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις. Σταδιακά, οφείλουμε να ξεφορτωνόμαστε τους μανδύες που φορέσαμε, ώστε να αναζητήσουμε τον εαυτό μας χωρίς την αγωνία να είμαστε αρεστοί. Αυτό ίσως έχει ως συνέπεια οι κοινωνικοί μας κύκλοι να μικραίνουν, αλλά ταυτόχρονα να νιώθουμε πιο ελεύθεροι».

Στην εποχή των social media, ο Π. Λαγούτης διαπιστώνει ότι η ουσιαστική επικοινωνία γίνεται ολοένα δυσκολότερη. «Οι άνθρωποι καθημερινά μιλάμε με πάρα πολύ κόσμο, αλλά δυσκολευόμαστε να τους ακούσουμε πραγματικά και να παραχωρήσουμε χώρο και χρόνο, προκειμένου αυτή η συνομιλία να είναι εποικοδομητική… Μιλάμε πολύ, αλλά καταλαβαινόμαστε λιγότερο».

Το «Restart» παραπέμπει σε μια νέα αρχή. «Δεν πιστεύω ότι το “restart” προϋποθέτει και το αντίστοιχο “delete”», τονίζει. Ο ίδιος προσπαθεί να αναθεωρεί τη στάση του σε όλους τους τομείς, προκειμένου να εξελίσσεται. «Εχω μάθει να έχω περισσότερη υπομονή και να δίνω πραγματικό χώρο στις νέες καταστάσεις που προκύπτουν, χωρίς να είμαι προκατειλημμένος για τίποτα. Δύσκολα μπορώ να βρω κάτι το οποίο θα απέρριπτα προτού καν το γνωρίσω».

Από το «Ετερος εγώ» μέχρι την παρουσίαση του «Big brother», δοκίμασε διαφορετικές πλευρές της τηλεόρασης. Πλέον, βρίσκεται ήδη στη διαδικασία ενός νέου τηλεοπτικού βήματος, καθώς θα πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά της Δήμητρας Παπαδοπούλου.

Κομβικό σημείο στην προσωπική διαδρομή του ήταν η απεξάρτηση από τον τζόγο, για την οποία μιλά δημόσια. «Το να βρεις τη δύναμη να κάνεις το πρώτο βήμα έχει να κάνει με το αν έχεις πιάσει τον προσωπικό σου “πάτο”». Ισχυρό κίνητρο στάθηκε η πατρότητα, την οποία βιώνει μέσα από τους δύο υπέροχους γιους που απέκτησε με τη Μυρτώ Αλικάκη. «Ενα από τα μεγαλύτερα διδάγματα της πατρότητας είναι η σμίκρυνση του εγώ και το άνοιγμα σε κάτι μεγαλύτερο που είναι η αγάπη για τα παιδιά σου». Ο μεγαλύτερος γιος του, Δημήτρης, ακολουθεί τα βήματα των γονιών του στην υποκριτική. «Φυσικά πάντα είμαι δίπλα του αν χρειαστεί τη γνώμη μου ή τη συμβουλή μου», λέει με υπερηφάνεια.

Στην καθημερινότητα του Π. Λαγούτη χωρούν επίσης το ποδόσφαιρο, οι φίλοι, οι συζητήσεις και ο χρόνος με τον εαυτό του, που λειτουργούν ως διέξοδοι. Στις σχέσεις, πάλι, θεωρεί καθοριστική την κοινή οπτική. «Μεγαλώνοντας, κάποια πράγματα δεν τα διαπραγματεύεσαι και δεν βάζεις νερό στο κρασί σου», ξεκαθαρίζει, ενώ παραδέχεται πως έχει αλλάξει η προσωπική του ματιά στον έρωτα: «Εχω γίνει πιο επιλεκτικός. Θεωρώ ότι αυτή είναι η φυσική εξέλιξη στον συναισθηματικό μας κόσμο, αλλά αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη μου να αγαπώ και να αγαπιέμαι».