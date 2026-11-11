Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (11/11) – Τζάμπολ με ευρωπαϊκές αναμετρήσεις για Άρη και Περιστέρι σε EuroCup και Basketball Champions League

Τα ματς Άρης – Ρίγα Ζέλι και Περιστέρι – Βαρέζε στο μπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ματς Άρης – Ρίγα Ζέλι και Περιστέρι – Βαρέζε στο μπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Το Περιστέρι αντιμετωπίζει τη Βαρέζε στις 19:30 (Basketball Champions League) και ο Άρης υποδέχεται τη Ρίγα Ζέλι στις 20:00 (EuroCup).
  • Στις τηλεοπτικές επιλογές περιλαμβάνονται επίσης η αναμέτρηση Σερβία – Ελλάδα (19:00) για τα Προκριματικά EuroBasket Γυναικών, καθώς και ευρωπαϊκές μάχες σε EuroLeague και τένις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα ματς Άρης – Ρίγα Ζέλι και Περιστέρι – Βαρέζε στο μπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

14:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 Στοκχόλμη

16:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 Στοκχόλμη

18:00: Novasports 4HD | Μπαχτσεσεχίρ – Λιετκαμπέλις (EuroCup)

19:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 Στοκχόλμη

19:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Σερβία – Ελλάδα (Προκριματικά EuroBasket Γυναικών)

19:30: Magenta Sport 4 | Περιστέρι – Βαρέζε (Basketball Champions League)

20:00: Novasports Prime | Άρης – Ρίγα Ζέλι (EuroCup)

20:30: Novasports 5HD | Ντερτόνα – Χάποελ Ιερουσαλήμ (EuroCup)

21:00: Novasports 3HD | Λε Μαν – Μπούργκος (EuroCup)

21:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 Στοκχόλμη

21:45: Novasports Start | Παρτίζαν – Μπασκόνια (EuroLeague)

21:45: Novasports 4HD | Παρί – Φενέρμπαχτσε (EuroLeague)

22:00: Novasports 6HD | FAGE WTA Finals (Ίντιαν Γουέλς)

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