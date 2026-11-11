Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (11/11) – Τζάμπολ με ευρωπαϊκές αναμετρήσεις για Άρη και Περιστέρι σε EuroCup και Basketball Champions League

Τα ματς Άρης – Ρίγα Ζέλι και Περιστέρι – Βαρέζε στο μπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
14:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 Στοκχόλμη
16:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 Στοκχόλμη
18:00: Novasports 4HD | Μπαχτσεσεχίρ – Λιετκαμπέλις (EuroCup)
19:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 Στοκχόλμη
19:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Σερβία – Ελλάδα (Προκριματικά EuroBasket Γυναικών)
19:30: Magenta Sport 4 | Περιστέρι – Βαρέζε (Basketball Champions League)
20:00: Novasports Prime | Άρης – Ρίγα Ζέλι (EuroCup)
20:30: Novasports 5HD | Ντερτόνα – Χάποελ Ιερουσαλήμ (EuroCup)
21:00: Novasports 3HD | Λε Μαν – Μπούργκος (EuroCup)
21:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 Στοκχόλμη
21:45: Novasports Start | Παρτίζαν – Μπασκόνια (EuroLeague)
21:45: Novasports 4HD | Παρί – Φενέρμπαχτσε (EuroLeague)
22:00: Novasports 6HD | FAGE WTA Finals (Ίντιαν Γουέλς)