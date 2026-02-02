Πέτρος Λαγούτης – Μάρθα Λαμπίρη Φεντούροφ: Τίτλοι τέλους

Ο Πέτρος Λαγούτης και η Μάρθα Λαμπίρη Φεντούροφ ακολουθούν ξεχωριστά μονοπάτια ύστερα από τρία χρόνια σχέσης.

Της ΛΙΛΙΑΝ ΠΑΠΠΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Eπειτα από περίπου τρία χρόνια κοινής πορείας, ο Πέτρος Λαγούτης και η Μάρθα Λαμπίρη Φεντούροφ αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστά μονοπάτια, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Realnews.

Με βάση καλά ενημερωμένες πηγές, οι δύο ηθοποιοί έχουν ήδη απομακρυνθεί τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, χωρίς κανείς από τους δύο να έχει κάνει κάποια δημόσια δήλωση για τον χωρισμό τους. Ο Π. Λαγούτης πέρασε μεγάλο μέρος του χειμώνα στη Θεσσαλονίκη, όπου πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Ας περιμένουν οι γυναίκες», βασισμένη στην ομώνυμη ταινία του Σταύρου Τσιώλη, η οποία από τις 23 Ιανουαρίου παρουσιάζεται στο θέατρο Ψυρρή.

Η τελευταία κοινή εμφάνισή τους έγινε στις 10 Νοεμβρίου, στο θέατρο «Αλίκη», στην παρουσίαση της θεατρικής εμπειρίας του Γιώργου Λάγιου με τίτλο «Μέσα στο μυαλό σου». Τότε, η Μ. Λαμπίρη Φεντούροφ πόζαρε χαμογελώντας στο πλευρό του Π. Λαγούτη.

Το ζευγάρι ήρθε πιο κοντά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της επιτυχημένης σειράς του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι», που κέρδισε την αγάπη του τηλεοπτικού κοινού. Τους πρώτους μήνες της σχέσης τους απέφευγαν να αποκαλύψουν το ειδύλλιό τους, μέχρι που ο φωτογραφικός φακός τούς εντόπισε σε κινητοποιήσεις του κλάδου των ηθοποιών ενάντια στο νομοσχέδιο για τις δραματικές σχολές. Αργότερα, η Μ. Λαμπίρη Φεντούροφ επιβεβαίωσε πως είναι ζευγάρι με τον Π. Λαγούτη, ενώ και οι δύο είχαν τονίσει σε συνεντεύξεις τους ότι προσπαθούν να διαφυλάσσουν την ηρεμία και τη σταθερότητα της σχέσης τους από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην «R», ενόψει της sold out πρεμιέρας της παράστασης «Ας περιμένουν οι γυναίκες», ο Π. Λαγούτης είχε μιλήσει για τον έρωτα με λόγια γεμάτα πάθος: «Ο έρωτας είναι αυτό ότι έσπασαν τα φρένα και μας έμεινε το γκάζι’’. Μεγαλώνοντας μαθαίνεις να είσαι πιο προσεκτικός ή αφήνεις τα πράγματα να συμβούν, αλλά η τάση είναι να το ζήσεις όλο μέχρι το μεδούλι. Είναι μια φοβερή κινητήριος δύναμη ο έρωτας, δεν το συζητάμε». Ο χρόνος θα δείξει αν ο πρόσφατος χωρισμός είναι οριστικός ή αν οι δύο ηθοποιοί θα διαπιστώσουν πως αυτά που τους ένωναν ήταν περισσότερα από αυτά που τους κρατούν σε απόσταση.