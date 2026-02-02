Συντάξεις Μαρτίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία – Πώς τις επηρεάζει η Καθαρά Δευτέρα

Σύνοψη από το

  • Με διαφοροποιήσεις θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου 2026, καθώς εφαρμόζεται το ενιαίο πλαίσιο καταβολών που προβλέπει ο νόμος 4611/2019.
  • Η Καθαρά Δευτέρα το 2026, στις 23 Φεβρουαρίου, ως επίσημη αργία, ενδέχεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τους μη μισθωτούς.
  • Οι συντάξεις για τους μη μισθωτούς και τους νέους συνταξιούχους θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, ενώ για τους μισθωτούς η πληρωμή έχει οριστεί για την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
Εύη Κατσώλη

οικονομία

Με διαφοροποιήσεις θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου 2026, καθώς εφαρμόζεται το ενιαίο πλαίσιο καταβολών που προβλέπει ο νόμος 4611/2019, ο οποίος καθορίζει σταθερούς κανόνες πληρωμής με διαχωρισμό ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Σύμφωνα με τον νόμο, οι συντάξεις καταβάλλονται σε συγκεκριμένες εργάσιμες ημέρες του προηγούμενου μήνα, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις οι ημερομηνίες μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργείου Εργασίας.

Μαζί κύριες και επικουρικές συντάξεις

Σε μόνιμη βάση, οι επικουρικές συντάξεις καταβάλλονται την ίδια ημερομηνία με τις κύριες. Το ίδιο ισχύει και για τις συντάξεις Μαρτίου 2026, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ.

Τι προβλέπει το ενιαίο πλαίσιο πληρωμών

  • Για τους μισθωτούς, οι κύριες συντάξεις καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
  • Για τους μη μισθωτούς, η πληρωμή πραγματοποιείται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Καθαρά Δευτέρα και πληρωμές

Η Καθαρά Δευτέρα το 2026 πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, ημέρα επίσημης αργίας, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τους μη μισθωτούς. Για τους μισθωτούς, η πληρωμή παραμένει στην προγραμματισμένη ημερομηνία.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής

Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (νόμος 4387/2016)

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις ΟΠΣ–ΕΦΚΑ Μαρτίου 2026 για μισθωτούς και μη μισθωτούς θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ – ΟΓΑ – ΕΤΑΑ)

  • ΟΑΕΕ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
  • ΟΓΑ: Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
  • ΕΤΑΑ (μη μισθωτών): Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Συντάξεις μισθωτών

  • ΙΚΑ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
  • ΝΑΤ: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
  • Δημόσιο: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Πότε φαίνονται τα χρήματα στα ΑΤΜ

Τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται συνήθως στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας:

  • Οι μισθωτοί αναμένεται να δουν τα χρήματα το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου 2026.
  • Οι μη μισθωτοί, εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή λόγω της Καθαράς Δευτέρας, αναμένεται να δουν τα ποσά από το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026.

