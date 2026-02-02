Grammy 2026: Ηχηρό μήνυμα του Bad Bunny – «ICE out, δεν είμαστε ζώα, είμαστε άνθρωποι και Αμερικανοί»

  • Ο Bad Bunny έστειλε ηχηρό μήνυμα κατά της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) της κυβέρνησης Τραμπ από τη σκηνή των Grammy.
  • Παραλαμβάνοντας το βραβείο για το άλμπουμ música urbana, ο διάσημος τραγουδιστής είπε «πριν να ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω ICE Out».
  • «Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι, είμαστε άνθρωποι και Αμερικανοί» τόνισε, προσθέτοντας πως «το μόνο πιο ισχυρό πράγμα από το μίσος είναι η αγάπη».
Grammy 2026: Ηχηρό μήνυμα του Bad Bunny – «ICE out, δεν είμαστε ζώα, είμαστε άνθρωποι και Αμερικανοί»

Ισχυρό μήνυμα κατά της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) της κυβέρνησης Τραμπ που προσφάτως έχει βρεθεί στην επικαιρότητα για τους θανάσιμους πυροβολισμούς κατά της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη, έστειλε ο Bad Bunny από τη σκηνή των Grammy.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο στην κατηγορία για το άλμπουμ música urbana, ο διάσημος τραγουδιστής είπε «πριν να ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω ICE Out» με τους παριστάμενους να τον αποθεώνουν όρθιοι για αρκετά δευτερόλεπτα.

«Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι, είμαστε άνθρωποι και Αμερικανοί» είπε ο Bad Bunny.

«Το μόνο πιο ισχυρό πράγμα από το μίσος είναι η αγάπη. Οπότε, χρειάζεται να είμαστε διαφορετικοί. Αν πολεμάμε πρέπει να το κάνουμε με αγάπη. Αν δεν τους μισούμε, αγαπάμε τους ανθρώπους μας, αγαπάμε τις οικογένειές μας, αυτός είναι ο τρόπος να το κάνουμε. Με αγάπη» κατέληξε ο τραγουδιστής.

07:14 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

05:48 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

05:43 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

17:13 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

