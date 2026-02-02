ΥΠΕΞ Ιράν για ενδεχόμενες συνομιλίες: «Έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ» – «Χρειάζεται να οικοδομηθεί εκ νέου εμπιστοσύνη»

Σύνοψη από το

  • Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι χρειάζεται να οικοδομηθεί εκ νέου εμπιστοσύνη για να διεξαχθούν συνομιλίες με τις ΗΠΑ, καθώς «έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ ως εταίρο σε διαπραγματεύσεις».
  • Το σαββατοκύριακο υπήρξαν ενδείξεις πως σημειώνεται πρόοδος και ότι θα μπορούσαν να διεξαχθούν συνομιλίες, με «ορισμένες φίλες χώρες στην περιοχή» να καταβάλλουν προσπάθειες για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Ιράν «μας μιλάει, μας μιλάει σοβαρά», ενώ ο ΥΠΕΞ του Κατάρ είχε συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους στην Τεχεράνη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΥΠΕΞ Ιράν για ενδεχόμενες συνομιλίες: «Έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ» – «Χρειάζεται να οικοδομηθεί εκ νέου εμπιστοσύνη»

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί τόνισε χθες Κυριακή, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, ότι χρειάζεται να οικοδομηθεί εκ νέου εμπιστοσύνη για να διεξαχθούν συνομιλίες με τις ΗΠΑ, με φόντο την κλιμάκωση των εντάσεων τους τελευταίους μήνες.

Ντόναλντ Τραμπ: «Σχεδιάζω νέες συνομιλίες με το Ιράν» – «Θα ήταν εξαιρετικό αν δεν χρειαζόταν να χρησιμοποιήσουμε τα πλοία που πλέουν»

«Δυστυχώς, έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ ως εταίρο σε διαπραγματεύσεις», εξήγησε ο κ. Αραγτσί σε ανταποκριτή του CNN. «Πρέπει να ξεπεράσουμε τη δυσπιστία», πρόσθεσε όταν ερωτήθηκε πώς θα μπορούσε να αρχίσει ουσιώδης διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Το σαββατοκύριακο υπήρξαν ενδείξεις πως σημειώνεται πρόοδος και ότι θα μπορούσαν να διεξαχθούν συνομιλίες ανάμεσα στα δυο κράτη–παρότι δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις από τη λεγόμενη ισλαμική επανάσταση του 1979.

«Ορισμένες φίλες χώρες στην περιοχή» καταβάλλουν προσπάθειες προκειμένου «να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη και να προετοιμαστεί το έδαφος για ουσιαστική διαπραγμάτευση και συνεργαζόμαστε μαζί τους, ανταλλάσσουμε μηνύματα», συνέχισε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών μιλώντας για «καρποφόρες» επαφές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους επίσης το σαββατοκύριακο ότι Ιράν «μας μιλάει, μας μιλάει σοβαρά».

Προχθές Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών του εμιράτου του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι είχε συναντήσεις με τον κ. Αραγτσί και με τον Αλί Λαριτζανί, γενικό γραμματέα του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στην ιρανική πρωτεύουσα.

Διατηρεί καλές σχέσεις και με τις δυο πλευρές κι έχει μεσολαβήσει ήδη στο παρελθόν.

Εάν ξεσπούσε πόλεμος, θα ήταν καταστροφικός για τους πάντες, επισήμανε ο κ. Αραγτσί. Επισήμανε ότι η χώρα του είναι πλέον καλά προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο πολέμου, επιμένοντας ωστόσο πως αυτό δεν σημαίνει πως η Τεχεράνη θέλει πόλεμο.

Ο ΥΠΕΞ διαβεβαίωσε εξάλλου ότι τα δικαιώματα των ανθρώπων που συνελήφθησαν στις πρόσφατες μαζικές κινητοποιήσεις και ταραχές θα προασπιστούν, είναι «εγγυημένα», όπως το έθεσε. Δεν σχεδιάζονται απαγχονισμοί διαδηλωτών, επανέλαβε.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, που ενέπλεξε τις ΗΠΑ στον πόλεμο 12 ημερών του Ισραήλ εναντίον του Ιράν το καλοκαίρι του 2025, απείλησε επανειλημμένα πως θα διέτασσε πλήγματα εναντίον της πολιτικής ηγεσίας στην Τεχεράνη αν οδηγούνταν διαδηλωτές στην αγχόνη.

Το πρόσφατο κύμα μαζικών κινητοποιήσεων, με έναυσμα διαμαρτυρίες για το υψηλό κόστος ζωής, αντιμετωπίστηκε με σκληρή καταστολή: σύμφωνα με ΜΚΟ σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γελάτε, κλαίτε ή ανοίγει η μύτη σας μετά τον οργασμό – Πού οφείλεται, σύμφωνα με μελέτη;

Πώς να ξεφορτωθείτε τις σακούλες κάτω από τα μάτια – Tips που δουλεύουν

Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση – Ποια άρθρα θα προτείνει να αλλάξουν

Ο καιρός της Δευτέρας: Ισχυρές καταιγίδες και χιονοπτώσεις – Σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
03:38 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Ένας νεκρός και επτά τραυματίες σε νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ «κατά της Χεζμπολάχ» στον Λίβανο

Πλήγματα του ισραηλινού στρατού στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας σκότωσαν έναν άνθρωπ...
02:36 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Ντοναλντ Τραμπ: Αποφασισμένος να κλείσει το Κέντρο Κένεντι της Ουάσιγκτον για διετή ανακαίνιση παρά τις αντιδράσεις καλλιτεχνών

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Κυριακή την πρόθεσή του να κλείσει για περίοδο περίπου δυο ετ...
01:54 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Κολομβία: Πνίγηκε σε ναυάγιο ο υπαρχηγός του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών γνωστός κι ως «Γκονσαλίτο»

Ο δεύτερος τη τάξει στην ιεραρχία της Clan del Golfo—του μεγαλύτερου καρτέλ των ναρκωτικών στη...
23:46 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Ο πρόεδρος Τραμπ βλέπει μια συμφωνία με την Κούβα μετά τις απειλές

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κλιμακώνει τις απειλές του κατά της Κούβας, δήλωσε σήμερα ότι η Ουά...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα