Ντοναλντ Τραμπ: Αποφασισμένος να κλείσει το Κέντρο Κένεντι της Ουάσιγκτον για διετή ανακαίνιση παρά τις αντιδράσεις καλλιτεχνών

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Κυριακή την πρόθεσή του να κλείσει για περίοδο περίπου δυο ετών το Kennedy Center, ο εμβληματικός χώρος θεαμάτων της Ουάσιγκτον, τον έλεγχο του οποίου ανέλαβε ο ίδιος προσωπικά μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 και πλέον θέλει να ανακαινιστεί.

Το κέντρο πολιτισμού, που μετονόμασε ο μεγιστάνας προσθέτοντας το δικό του όνομα και πλέον αποφεύγει μερίδα καλλιτεχνών, θα κλείσει την 4η Ιουλίου, επ’ ευκαιρία των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ, για χρονικό διάστημα «περίπου δυο ετών», ώστε να ανακαινιστεί, ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social. Η μετονομασία αυτή που ανακοινώθηκε το 2025 προκάλεσε την αντίδραση πολλών καλλιτεχνών που αποφάσισαν να αποσυρθούν από το Κέντρο.

Σε μακροσκελή ανάρτησή του την Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει ότι το Κέντρο πρέπει να κλείσει για μπορέσουν τα συνεργεία να εργαστούν χωρίς να ενοχλούνται από τις εκδηλώσεις που θα γίνονται εκεί.

Η τελευταία παράσταση θα δοθεί στις 4 Ιουλίου, ημέρα που συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Τα έργα θα κρατήσουν δύο χρόνια και η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί πλήρως, αναφέρει ο Τραμπ.

Donald J. Trump Truth Social Post 06:21 PM EST 02.01.26 After a one year review of The Trump Kennedy Center, that has taken place with Contractors, Musical Experts, Art Institutions, and other Advisors and Consultants, deciding between either Construction with Closure and… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 1, 2026

Σημειώνεται ότι το Κέντρο έφερε το όνομα του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, του Δημοκρατικού πρόεδρου των ΗΠΑ ο οποίος δολοφονήθηκε το 1963. Έναν χρόνο αργότερα, το Κογκρέσο ψήφισε νόμο που όριζε το πολιτιστικό κέντρο ως ζωντανό μνημείο στη μνήμη του.