Γκίλφοϊλ: Προανήγγειλε επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα – «Ελπίζω να έρθει και η Μελάνια»

Είδηση «φωτιά» έβγαλε η πρεμιέρα της ταινίας «Melania» στο «Κέντρο Αθηνών», καθώς η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αποκάλυψε στις κάμερες πως ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να επισκεφθεί τη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επίσκεψης του προεδρικού ζεύγους: «Ελπίζω να έρθει (η Μελάνια). Γνωρίζω ότι ο Πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ πραγματικά να έρθουν και οι δύο για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Θα είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα, ναι».

Νωρίτερα η κ. Γκίλφοϊλ μίλησε με εγκωμιαστικά λόγια για την Μελάνια Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την «αναμορφωτική» και «λαμπρή» Πρώτη Κυρία. «Είναι μια τόσο απίστευτη τιμή, η εκπληκτική Πρώτη Κυρία, πιστεύω η πιο αναμορφωτική Πρώτη Κυρία που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Μελάνια Τραμπ είναι μια αγαπημένη μου φίλη, μια απίστευτη μητέρα, μια σπουδαία σύζυγος και πραγματικά μια λαμπρή Πρώτη Κυρία. Έχει κάνει απίστευτα πράγματα για τα παιδιά, για τις γυναίκες. Είναι πολύ αφοσιωμένη στη χώρα μας και ήθελα να μπορέσω να αναδείξω απόψε τι κατάφερε να πετύχει, και ο θαυμασμός, η αγάπη και η στοργή που απολαμβάνει από τη χώρα μας είναι πραγματικά κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ», ανέφερε.

Σχετικά με το ντοκιμαντέρ δήλωσε περήφανη για την εμπορική επιτυχία της ταινίας: «Είναι αγαπημένη μου φίλη, οι γιοι μας είναι φίλοι και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που θα δείτε αυτή την ταινία απόψε επειδή είναι φανταστική, και είμαι τόσο περήφανη για αυτήν που καταρρίπτει τα ρεκόρ. Τα τελευταία 10 χρόνια, αυτό είναι το πιο επιτυχημένο ντοκιμαντέρ που έχει κάνει ποτέ πρεμιέρα».

Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες της στους συντελεστές και τον πρόεδρο Τραμπ για τη στήριξή του: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη, χάρη σε εκείνη, τον δικηγόρο Mark Beckman και τον Brett Ratner, που κατάφεραν να το διοργανώσουν αυτό, και για την αγάπη και την υποστήριξη του απίστευτου 45ου και 47ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, που στηρίζει τη σύζυγό του όπως κάνει με όλες τις γυναίκες, όπως εμένα, ως την πρώτη γυναίκα πρέσβη στην εκπληκτική Ελληνική Δημοκρατία. Ελπίζω να απολαύσετε την ταινία και θα τα πούμε και μέσα».

Επίσης, η κ. Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επίσκεψή της στο Παρίσι, όπου βρέθηκε, όπως είπε, για να στηρίξει την φίλη της, «Σίλια, μια εξαιρετικά ταλαντούχα σχεδιάστρια, οπότε ήταν μια σπουδαία εμπειρία και είχα επίσης υπέροχες συναντήσεις και με τον πρέσβη, Τσαρλς Κούσνερ, ο οποίος είναι αγαπημένος φίλος».

Το ντοκιμαντέρ «Melania: Twenty Days to History», παρουσιάζει τις τελευταίες 20 ημέρες πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ. Η προβολή της ταινίας άρχισε στις 20:00, ενώ για τις 21:45 είναι προγραμματισμένη η δεξίωση κοκτέιλ.

Εύλογα, συγκέντρωσε προσωπικότητες από όλο το φάσμα, διπλωμάτες, πολιτικούς και επιχειρηματίες.

Ανάμεσα στα ονόματα που πήγαν στην εκδήλωση είναι ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με τη σύζυγό του, Λένα, και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης. Το «παρών» δίνουν, επίσης, η βουλευτής της ΝΔ, Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, η Μαριάννα Λάτση, η Κατερίνα Παναγοπούλου, η Μιράντα Πατέρα και η Μαριέττα Χρουσαλά.