«Melania»: Λαμπερή πρεμιέρα στην Αθήνα με οικοδέσποινα την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Σήμερα το βράδυ η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ υποδέχτηκε τους προσκεκλημένους της στο «Κέντρο Αθηνών» για την επίσημη πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Melania». Η εκδήλωση πραγματοποιείται στην οδό Πειραιώς 142 και όπως λέει ο τίτλος είναι αφιερωμένη στην Μελάνια Τραμπ.

Το ντοκιμαντέρ «Melania: Twenty Days to History», παρουσιάζει τις τελευταίες 20 ημέρες πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Εύλογα, συγκέντρωσε προσωπικότητες από όλο το φάσμα, διπλωμάτες, πολιτικούς και επιχειρηματίες.

Παρά την ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει το Λεκανοπέδιο, οι καλεσμένοι έφτασαν στον χώρο της προβολής με επίσημη ενδυμασία.

Όσο για την οικοδέσποινα της βραδιάς έφτασε συνοδευόμενη από τον 19χρονο γιο της, Ρόναν, και τη σύντροφό του. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ υποδέχτηκε τους παρευρισκόμενους μαζί με τους Έρικ και Δήμητρα Βασιλάτου, τον δημοφιλή τραγουδιστή, Κωνσταντίνο Αργυρό, και τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα. Η βραδιά έχει αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα.

Η προβολή της ταινίας άρχισε στις 20:00, ενώ για τις 21:45 είναι προγραμματισμένη η δεξίωση κοκτέιλ.

Ανάμεσα στα ονόματα που τιμούν την εκδήλωση είναι ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με τη σύζυγό του, Λένα, και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης. Το «παρών» δίνουν, επίσης, η βουλευτής της ΝΔ, Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, η Μαριάννα Λάτση, η Κατερίνα Παναγοπούλου, η Μιράντα Πατέρα και η Μαριέττα Χρουσαλά.

Γκίλφοϊλ: Η ταινία είναι φανταστική

«Η Melania Trump είναι εδώ για πολλούς λόγους. Πρώτα απ’ όλα, είναι μια υπέροχη, σπουδαία γυναίκα και πραγματικά μια λαμπρή προσωπικότητα. Έχει κάνει απίστευτα πράγματα για τα παιδιά και για τις γυναίκες. Είναι πολύτιμη για τη χώρα μας και ήθελα να μπορέσω να την παρουσιάσω απόψε. Αυτό που έχει καταφέρει και ο θαυμασμός, η αγάπη και η στοργή που απολαμβάνει για τη χώρα μας είναι πραγματικά κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Είναι αγαπητή φίλη μου και ανυπομονώ να δείτε αυτή την ταινία απόψε γιατί είναι φανταστική», τόνισε μεταξύ άλλων η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε δήλωση που έκανε.