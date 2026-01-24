Η Μελάνια Τραμπ οργανώνει ιδιωτική προβολή στον Λευκό Οίκο για την ταινία που παρουσιάζει τη ζωή της

  • Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ θα φιλοξενήσει το Σάββατο στον Λευκό Οίκο μια ιδιωτική προβολή της νέας ταινίας που καταγράφει τη ζωή της κατά τις 20 ημέρες πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του συζύγου της.
  • Η ταινία ρίχνει μια σπάνια ματιά στα παρασκήνια του Λευκού Οίκου, παρουσιάζοντας τον ρόλο της ως συμβούλου του προέδρου, τις επιλογές της στη μόδα και τις διπλωματικές δεσμεύσεις της.
  • Η ταινία «Μελάνια» θα προβληθεί παγκοσμίως στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου. Πριν την προβολή, η πρώτη κυρία θα παραστεί στην πρεμιέρα της την Πέμπτη και θα χτυπήσει το εναρκτήριο κουδούνι στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ θα φιλοξενήσει το Σάββατο στον Λευκό Οίκο μια ιδιωτική προβολή της νέας ταινίας που καταγράφει τη ζωή της κατά τις 20 ημέρες πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του συζύγου της στην προεδρία των ΗΠΑ, ανέφερε σήμερα ένας σύμβουλός της.

«Melania»: Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας στο πλευρό της Μελάνια Τραμπ στο νέο ντοκιμαντέρ της Amazon MGM Studios

Η ταινία «Μελάνια» θα προβληθεί παγκοσμίως στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου. Αύριο θα είναι η πρώτη φορά που θα την παρακολουθήσουν ολοκληρωμένη ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η οικογένεια και οι στενοί φίλοι της πρώτης κυρίας, είπε ο Μαρκ Μπέκμαν, εξωτερικός σύμβουλος και ατζέντης της Μελάνια Τραμπ.

Η ταινία ρίχνει μια σπάνια ματιά στα παρασκήνια του Λευκού Οίκου, καθώς η Μελάνια έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ κατά τη δεύτερη θητεία του συζύγου της. Το τρέιλερ ξεκινά με την ορκωμοσία του, όπου εκείνη φορούσε ένα μπλε, πλατύγυρο καπέλο. Παρουσιάζει επίσης τον ρόλο της ως συμβούλου του προέδρου, όπως τη στιγμή που τον ενθαρρύνει να τονίσει ότι είναι «ειρηνοποιός», στην ομιλία του.

Ο Μπέκμαν, που είναι και παραγωγός της ταινίας, έκλεισε για την ταινία μια συμφωνία ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων με τα MGM Studios της Amazon. Θα ακολουθήσουν, αργότερα φέτος, ντοκιμαντέρ που θα επικεντρώνονται σε κάποιες από τις προτεραιότητες της Μελάνια Τραμπ, όπως τα παιδιά σε αναδοχή.

«Δεν είναι πολιτική ταινία», είπε ο Μπέκμαν στη συνέντευξη που παραχώρησε.

Στην ταινία παρουσιάζονται οι επιλογές της πρώτης κυρίας σε ό,τι αφορά τη μόδα, οι διπλωματικές δεσμεύσεις της και οι προετοιμασίες για την προστασία της από τη Μυστική Υπηρεσία. Οι θεατές θα δουν επίσης κάποιες στιγμές που αποτυπώνουν το χιούμορ του Τραμπ.

Πριν από την προβολή της ταινίας στους κινηματογράφους, ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία θα παραστούν στην πρεμιέρα της, την Πέμπτη, στο Κέντρο Τζον Φ. Κένεντι, που μετονομάστηκε σε Κέντρο Τραμπ-Κένεντι από το διοικητικό συμβούλιο που είχε διορίσει ο Τραμπ.

Η πρώτη κυρία πρόκειται επίσης να χτυπήσει το εναρκτήριο κουδούνι στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τετάρτη, σε μια προωθητική ενέργεια της ταινίας.

