Φως στο Τούνελ: Συγκλονίζει η μητέρα της 16χρονης Λόρας – «Είσαι η ζωή μας – Δώσε ένα σημάδι ότι είσαι καλά» – Δείτε το βίντεο

  • Συγκλονίζει η έκκληση της μητέρας της 16χρονης Λόρας στο «Φως στο Τούνελ», ζητώντας από την κόρη της να δώσει ένα σημάδι ότι είναι καλά. Η ανήλικη αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο Πάτρας.
  • Η μητέρα της Λόρας εξομολογήθηκε ότι «υποθέτω ότι η δυσκολία στο σχολείο ήταν κίνητρο για να φύγει», καθώς η κόρη της είχε εκφράσει την επιθυμία να παρακολουθήσει μαθήματα σε σχολείο με ξένη γλώσσα.
  • Ο δικηγόρος της οικογένειας εκτιμά ότι υπάρχει κάποιο τρίτο πρόσωπο που τη βοηθά στη διαφυγή της και επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι η μητέρα της την είχε δει να φωτογραφίζει το διαβατήριό της.
Η μητέρα της 16χρονης Λόρας, Βαλεντίνη

Συγκλονίζει η έκκληση της μητέρας της 16χρονης Λόρας που σπάει τη σιωπή της μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ», ζητώντας από την κόρη της, η οποία αγνοείται εδώ και 15 μέρες, να δώσει ένα σημάδι ότι είναι καλά, όπου κι αν βρίσκεται.

Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Εξετάζεται μαρτυρία ότι η Λόρα βρίσκεται στο Βερολίνο – «Εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω…»

«Λόρα, αγαπημένη κόρη μας, σε αγαπάμε πολύ. Μας λείπεις πάρα πολύ κι αγωνιούμε για εσένα. Θέλουμε να ξέρουμε ότι είσαι καλά και θα κάνουμε τα πάντα για να είσαι ευτυχισμένη. Είσαι η ζωή μας και θέλουμε να μας δώσεις ένα σημάδι ότι είσαι καλά», ανέφερε συγκινημένη η μητέρα της, Βαλεντίνη.

Η ανήλικη Λόρα αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο Πάτρας. Η μητέρα της 16χρονης μίλησε για πρώτη φορά στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη και στη δημοσιογράφο, Ξένια Γώγου, κάνοντας έκκληση στην κόρη της να δώσει ένα σημάδι επικοινωνίας ότι είναι καλά.

Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Η συνάντηση της Λόρα με τον αδελφό της και η γυναίκα-μυστήριο που την επηρέαζε

Αν φαντάζεται το που μπορεί να βρίσκεται η κόρη της κι αν την έχει βοηθήσει κάποιος άλλος άνθρωπος δήλωσε πως δεν γνωρίζει.

«Βλέπαμε ότι στενοχωριόταν»

«Υποθέτω ότι η δυσκολία στο σχολείο ήταν κίνητρο για να φύγει γιατί σε κάποιες συζητήσεις είχε αναφέρει ότι θέλει να πάει σε ένα σχολείο που να μιλά είτε αγγλικά είτε γερμανικά στη γλώσσα που ξέρει. Μήπως ήταν αυτό; Είχε ρωτήσει για σχολείο online. Δεν θυμάμαι να είχαμε κάνει συζήτηση (σ.σ. για το εξωτερικό).

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Σχεδίασε τη φυγή της με το ChatGPT

Δεν έλεγε κάτι τέτοιο, απλά βλέπαμε ότι στενοχωριόταν. Όταν βρίσκεσαι ξαφνικά σε άλλη χώρα με άλλη γλώσσα, φυσικά κι είναι δύσκολο. Ό,τι μπορούσαμε από τη μεριά μας το κάναμε. Δεν ξέρω αν είχε διάθεση η ίδια η Λόρα. Εννοείται (σ.σ. ότι υπήρχε κάποιος ειδικός που τη βοηθούσε). Ο βαθμός που είχε πάρει δεν ήταν κακός. Το κατά πόσο δυσκολευόταν κι ήθελε να μάθει δεν μπορώ να απαντήσω», εξομολογήθηκε.

Δικηγόρος της οικογένειας: «Να σταματήσει αυτή η ανθρωποφαγία και να βρεθεί το παιδί»

Στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη μίλησε και ο δικηγόρος της οικογένειας  της Λόρας, ζητώντας να σταματήσει η «ανθρωποφαγία» που δέχεται η οικογένεια κι αναφέροντας ότι η 16χρονη δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα με την οικογένεια της, αλλά κυρίως με το ξένο γλωσσικό περιβάλλον. Εκτίμα επίσης ότι υπάρχει κάποιο τρίτο πρόσωπο που τη βοηθά στη διαφυγή της, ενώ επιβεβαιώνει την πληροφορία ότι η μητέρα της την είχε δει να φωτογραφίζει το διαβατήριο της.

