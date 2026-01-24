Κατερίνα Ζαρίφη: «Είμαι στο όριο για να πάρω την απόφαση αν θα γίνω μάνα»

  • Η Κατερίνα Ζαρίφη παραχώρησε μια διαφορετική συνέντευξη στη Νάνσυ Παραδεισανού στο YouTube, όπου αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και στο ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδί.
  • Η Κατερίνα Ζαρίφη δήλωσε πως, αν και δεν έχει φανταστεί ποτέ τον εαυτό της ως μητέρα, βρίσκεται πλέον «στο όριο για να πάρω την απόφαση αν θα το επιτελέσω».
  • Αναφερόμενη στις σχέσεις της, η παρουσιάστρια αποκάλυψε: «Πάντα στη ζωή μου μου την έπεφταν μικρότεροι άνδρες», ενώ συμπλήρωσε ότι δεν είχε ποτέ σχέση με άνδρα μεγάλης διαφοράς ηλικίας, μεγαλύτερο της.
Η Κατερίνα Ζαρίφη μίλησε αυτή την εβδομάδα στη Νάνσυ Παραδεισανού, στο κανάλι που διατηρεί η δημοσιογράφος στο YouTube, και παραχώρησε μια συνέντευξη διαφορετική από τις συνηθισμένες. Η γνωστή παρουσιάστρια και συνεργάτιδα της Φαίης Σκορδά στην πρωινή εκπομπή του Mega αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, αλλά και στο ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδί.

Με το γνώριμο χιούμορ της, η Κατερίνα Ζαρίφη είπε: «Δεν θα παντρευτώ, όχι. Τώρα, στα ΚΑΠΗ Ευόσμου να πάω; Τι, να βάλω νυφικό; Όχι, θα κάνω ένα σύμφωνο». Η ίδια συμπλήρωσε πως δεν έχει φανταστεί ποτέ τον εαυτό της ως μητέρα, ωστόσο βρίσκεται σε μια φάση της ζωής της που το σκέφτεται: «Γενικά δεν έχω φανταστεί. Μάνα θα ήμουν καλή. Τώρα, είμαι στο όριο για να πάρω την απόφαση αν θα το επιτελέσω. Γιατί, εντάξει, επειδή ακόμα το λέει η περδικούλα μου και είμαι ένας άνθρωπος με μια ενέργεια και μια νεανικότητα».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια μίλησε και για τις σχέσεις της, αποκαλύπτοντας ότι πάντα της έκαναν πιο συχνά «κινήσεις» άνδρες μικρότεροι σε ηλικία: «Πάντα στη ζωή μου μου την έπεφταν μικρότεροι άνδρες. Πολύ σπάνια είχα σχέση με συνομηλίκους μου, ενώ με άνδρα μεγάλης διαφοράς στην ηλικία δεν είχα ποτέ σχέση, μεγαλύτερο μου. Νομίζω πως είναι η όλη μας αύρα, οπότε πιο εύκολα θα σε πλησιάσει ο πιτσιρικάς».

