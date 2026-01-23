Λυκόβρυση: Άγριο ξύλο μεταξύ οδηγών για την… προτεραιότητα – Βρισιές, κλωτσιές και μπουνιές στη μέση του δρόμου – ΒΙΝΤΕΟ

  • Δύο οδηγοί στη Λυκόβρυση πλακώθηκαν μέρα μεσημέρι για το ποιος έχει προτεραιότητα, με την κατάσταση να βγαίνει εκτός ελέγχου και να αποφεύγονται τα χειρότερα από θαύμα.
  • Ένας οδηγός φορτηγού και ένας από κλούβα κατέβηκαν από τα οχήματά τους και πιάστηκαν στα χέρια, ανταλλάσσοντας βρισιές, κλωτσιές και μπουνιές στη μέση του δρόμου.
  • Αιτία του άγριου καβγά ήταν η διαφωνία για την προτεραιότητα σε έναν στενό δρόμο, ενώ άλλοι οδηγοί επενέβησαν και κατάφεραν να τους χωρίσουν.
Λυκόβρυση: Άγριο ξύλο μεταξύ οδηγών για την… προτεραιότητα – Βρισιές, κλωτσιές και μπουνιές στη μέση του δρόμου – ΒΙΝΤΕΟ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση και τα νεύρα των οδηγών στους δρόμους. Δύο οδηγοί στη Λυκόβρυση πλακώθηκαν μέρα μεσημέρι για το ποιος έχει προτεραιότητα και από θαύμα αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, στην έξοδο της γέφυρας προς Λυκόβρυση. Δύο οδηγοί, ένας οδηγός φορτηγού και ένας από κλούβα, κατέβηκαν από τα οχήματά τους και πιάστηκαν στα χέρια: βρισιές, κλωτσιές, μπουνιές στη μέση του δρόμου.

Αιτία του καβγά ήταν… ποιος έχει προτεραιότητα. Οι οδηγοί είχαν κολλήσει σε έναν στενό δρόμο και κανείς δεν έκανε πίσω, με αποτέλεσμα η κατάσταση να βγει γρήγορα εκτός ελέγχου. Το σημείο όπου σημειώθηκε το συμβάν είναι ένας κόμβος όπου καθημερινά γίνεται χαμός. Δεν υπάρχουν φανάρια και σήματα και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.

Την ώρα που ο άγριος καβγάς ήταν σε εξέλιξη, άλλοι οδηγοί που κόλλησαν στο σημείο δεν έμειναν απαθείς. Κατέβηκαν από τα αυτοκίνητα και προσπάθησαν να τους χωρίσουν. Έπειτα από κάποια λεπτά τα κατάφεραν.

